¿Otra vez 120 °F? El calor del miércoles en Las Vegas será agobiante

Se pronostican los mismos 119 °F del martes para el valle de Las Vegas el miércoles, si no es que un poco más caliente.

Se pronostica una máxima de 119° mientras una ola de calor sin precedentes abrasa el Oeste con una cúpula de altas temperaturas que apenas se mueve.

Several record-high temperatures were broken or tied across the region today. Also, a preliminarily all-time record high temperature was tied at Barstow-Daggett, CA. #cawx #nvwx #azwx #vegas pic.twitter.com/LgvscIRbd9

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) July 10, 2024