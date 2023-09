Organizaciones locales apoyan a víctimas y sobrevivientes del tráfico sexual

septiembre 1, 2023 - 11:21 am

Cupcakes listos para su entrega en las oficinas de Cupcake Girls en Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal)

Varias organizaciones ofrecen ayuda a las víctimas por el tráfico sexual. He aquí cuatro organizaciones que ofrecen apoyo y recursos en el valle de Las Vegas.

The Cupcake Girls es una organización nacional que atiende a personas en 36 estados. Una de las dos sucursales físicas del país está ubicada en Las Vegas.

Más de 100 personas reciben apoyo del programa, que atiende a trabajadoras sexuales por consentimiento, sobrevivientes del tráfico sexual y a quienes se encuentran actualmente en situaciones de tráfico sexual.

La directora ejecutiva, Amy-Marie Merrell, dijo que la organización se ha asociado con empresas locales que ofrecen servicios gratuitos o con descuento a las participantes de Cupcake Girls. Entre los que participan en la oferta de servicios se encuentran médicos, dentistas, mecánicos de automóviles y guarderías.

“Queremos asegurarnos de que la gente pueda acceder a los recursos y no tenga miedo de ser agredida o acosada”, dijo Merrell.

Para más información, llama al 207-200-8094 o envía un correo electrónico a info@thecupcakegirls.org. La organización está en Instagram @cupcakegirlsorg.

Signs of HOPE (Opciones de curación y educación preventiva)

Esta organización sin fines de lucro apoya a los afectados por la violencia y la explotación sexuales. RISE (Resources and Integration for Survivor Empowerment) es la rama de Signs of HOPE dedicada a la trata de personas.

Joanna Granados, directora de servicios al cliente de RISE, dijo que el programa ofrece gestión de casos, una línea de atención telefónica 24 horas al día, 7 días a la semana, y divulgación. Granados dijo que la trata de personas, tanto sexual como laboral, no se denuncia lo suficiente.

“Está acabando con el mito de que solo ocurre en el Strip”, afirmó Kim Small, directora ejecutiva de Signs of HOPE. “Ocurre al lado de tu casa”.

Para ponerse en contacto con la línea directa de crisis por violación de la organización, disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, llama al 702-366-1640. La línea directa 24/7 contra la trata de personas se puede llamar al 702-936-4004. Signs of HOPE está en Instagram y Facebook @signsofhopelv y se puede contactar por correo electrónico en community@sohlv.org.

S.A.F.E House

La agencia ofrece un refugio de emergencia con 62 camas en un lugar confidencial. Su directora ejecutiva, Beth Flory, dijo que la agencia ayuda principalmente a las víctimas de violencia doméstica, pero que existe una intersección entre la violencia doméstica, la agresión sexual y la trata de seres humanos.

Las personas acogidas reciben asesoramiento, activistas que les ayudan con las órdenes de protección y las comparecencias ante los tribunales, y asistencia para encontrar una vivienda permanente.

Para ponerse en contacto con la línea de crisis 24/7, llama al 702-564-3227. Para llamar a la oficina de asistencia, llama al 702-451-4203.

The Shade Tree

Este refugio está abierto las 24 horas del día. Ofrece ayuda a las víctimas de la trata de seres humanos, la violencia doméstica, los abusos sexuales, los malos tratos a ancianos y la violencia callejera, según Jessica Shanley, representante de The Shade Tree en Southern Nevada Human Trafficking Task Force.

“Los programas y servicios de The Shade Tree promueven la estabilidad, la dignidad y la autosuficiencia, al tiempo que escapan del ciclo del abuso, el desamparo o la violencia”, dijo Shanley en un correo electrónico.

Las mujeres con o sin hijos y los jóvenes no acompañados de cualquier sexo que se enfrentan a dificultades económicas sin un lugar donde vivir son bienvenidos en el refugio.

Para más información, llama al 702-385-0072 o envía un correo electrónico a info@theshadetree.org. Para ponerse en contacto con la línea directa contra la violencia doméstica, disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, llama al 855-385-0072.