Nueva campaña publicitaria del centro de Las Vegas quiere convertir a los lugareños en turistas

Carolyn Wheeler, directora ejecutiva de Downtown Vegas Alliance, ayuda a montar su stand antes de First Friday el viernes 3 de marzo de 2023, en el centro de Las Vegas. Downtown Vegas Alliance lanza una campaña turística destinada a atraer a los residentes al centro de Las Vegas con más de 20 itinerarios basados en intereses. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Jorge Morales, copropietario de QFS Tacos, monta su camión de comida antes del First Friday, el viernes 3 de marzo de 2023, en el centro de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los negocios preparan sus puestos antes del Frist Friday, el viernes 3 de marzo de 2023, en el centro de Las Vegas. Downtown Vegas Alliance lanza una campaña turística destinada a atraer a los residentes al centro de Las Vegas con más de 20 itinerarios basados en intereses (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

antes del First Friday, el viernes 3 de marzo de 2023, en el centro de Las Vegas. Downtown Vegas Alliance lanza una campaña turística destinada a atraer a los residentes al centro de Las Vegas con más de 20 itinerarios basados en intereses.(Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Carolyn Wheeler, directora ejecutiva de Downtown Vegas Alliance, en el International Innovation Center el martes 31 de enero de 2023, en el centro de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Downtown Vegas Alliance instala su stand antes del First Friday, el viernes 3 de marzo de 2023, en el centro de Las Vegas. Están lanzando una campaña turística destinada a atraer a los residentes al centro de Las Vegas con más de 20 itinerarios basados en intereses.(Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El centro de la ciudad se refleja en las gafas de sol de la directora ejecutiva de Downtown Vegas Alliance, Carolyn Wheeler, mientras ayuda a montar su stand antes del First Friday, el viernes 3 de marzo de 2023, en el centro de Las Vegas. Downtown Vegas Alliance lanza una campaña turística destinada a atraer a los residentes al centro de Las Vegas con más de 20 itinerarios basados en intereses. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los líderes empresariales y municipales de Las Vegas quieren generar más interés en el centro de la ciudad con dos campañas promocionales que se enfocan en convertir a los lugareños en turistas.

Esta semana, Downtown Vegas Alliance (DVA) lanzó Down to Play, un conjunto de unos 20 itinerarios basados en intereses con ofertas especiales. Es la continuación de la iniciativa “Down for Anything”, una campaña publicitaria lanzada en enero para llamar la atención sobre la oferta de entretenimiento, trabajo y vivienda de la zona.

Carolyn Wheeler, directora ejecutiva del DVA, dijo que la organización sin fines de lucro creó la campaña basándose en una promoción similar que realizó tras el levantamiento de los cierres relacionados con la pandemia en 2020.

“Down to Play es como el llamado a la acción para la campaña (de la ciudad)”, dijo Wheeler. “Estamos creando ideas para las personas que han despertado su interés a partir de la campaña ‘Down for Anything’. En realidad, les estamos dando las herramientas para que puedan disfrutar del centro de una forma que estratégicamente tenga sentido, por así decirlo”.

Down to Play colabora con más de 50 restaurantes, bares, atracciones y tiendas de Las Vegas para crear un itinerario recomendado de un día o medio día. Los itinerarios gratuitos están disponibles en internet en playcation.vegas e incluyen sugerencias como Vintage Vegas, diversión en familia, noche de cita, First Friday y mucho más. Cada itinerario incluye al menos tres paradas, y muchos ofrecen ofertas especiales disponibles hasta el 31 de julio.

DVA también se asoció con la empresa de tecnología de orientación PAM para crear un mapa interactivo en internet.

Wheeler dijo que la campaña está dirigida a todo el mundo, pero la ve como una oportunidad para que los lugareños apoyen a las pequeñas empresas que hacen de Las Vegas un lugar único.

“No vamos a hacer que vayas a BJ’s o a Chili’s”, dijo Wheeler. “Art Houz Theater es un cine independiente. Freed’s Bakery es un clásico de Las Vegas. Estos negocios son nuestros vecinos; son nuestra comunidad. Así que venir, explorar algo nuevo y ampliar horizontes es ayudar a nuestra comunidad local”.

La campaña multimedia “Down for Anything” de la ciudad se creó con 350 mil dólares de fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, explicó en un correo electrónico David Riggleman, director de Comunicaciones de Las Vegas.

Creada por la agencia de publicidad Robertson and Partners, con sede en Las Vegas, la campaña está dirigida a residentes y turistas y destaca a 40 personas influyentes del centro de Las Vegas y a líderes comunitarios y empresariales. La campaña se difundirá en Las Vegas a través de anuncios, espectaculares, carteles en las calles, medios impresos, digitales y redes sociales hasta finales de este mes.

“La esperanza es que, cuando la gente vuelva a la vida prepandemia, considere el centro de Las Vegas no solo como un lugar de entretenimiento, sino también para vivir y trabajar”, afirma Riggleman en un comunicado enviado por correo electrónico. “El centro de Las Vegas es único y ofrece una gran variedad de opciones que el público puede considerar”.