‘No tenía ningún control’: Sobrevivientes de tráfico sexual lideran ahora la lucha

“Le creí cuando me dijo que me mataría si lo hacía”, dijo Charleston. “Mantuve la boca cerrada y cobré por él”.

Bekah Charleston, directora ejecutiva de Bekah Speaks Out, en el sentido de las agujas del reloj desde la izquierda, Samantha Summers-Rivas, directora de empoderamiento y alcance de All Things Possible Ministries, Annie Lobert, directora ejecutiva de Hookers for Jesus, y Jessica Kay, fundadora de I Am Jessica Kay; posan para un retrato en su habitación de hotel en el hotel-casino Resorts World en Las Vegas, miércoles 2 de agosto de 2023. Lobert, Charleston y Kay son sobrevivientes del tráfico sexual; Summers-Rivas es una sobreviviente de la industria del sexo. Las cuatro mujeres trabajan con distintas organizaciones para ayudar a las víctimas del tráfico sexual. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Samantha Summers-Rivas, directora ejecutiva de All Things Possible Ministries, Annie Lobert, directora ejecutiva de Hookers for Jesus, Bekah Charleston, directora ejecutiva de Bekah Speaks Out, y Jessica Kay, fundadora de I Am Jessica Kay, posan para un retrato en su habitación del hotel-casino Resorts World de Las Vegas, miércoles 2 de agosto de 2023. Lobert, Charleston y Kay son sobrevivientes del tráfico sexual; Summers-Rivas es una sobreviviente de la industria del sexo. Las cuatro mujeres trabajan con distintas organizaciones para ayudar a las víctimas del tráfico sexual. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Samantha Summers-Rivas, directora ejecutiva de All Things Possible Ministries, Annie Lobert, directora ejecutiva de Hookers for Jesus, Bekah Charleston, directora ejecutiva de Bekah Speaks Out, y Jessica Kay, fundadora de I Am Jessica Kay, posan para un retrato en su habitación del hotel-casino Resorts World de Las Vegas, miércoles 2 de agosto de 2023. Lobert, Charleston y Kay son sobrevivientes del tráfico sexual; Summers-Rivas es una sobreviviente de la industria del sexo. Las cuatro mujeres trabajan con distintas organizaciones para ayudar a las víctimas del tráfico sexual. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Jessica Kay estaba sentada en una clase sobre violencia contra las mujeres en la Universidad del Sur de California (USC) cuando tuvo una epifanía: ella también había sido víctima del tráfico sexual.

Kay asistía a la clase mientras cursaba lo que acabaría siendo su maestría en trabajo social. Años antes, Kay había sido víctima de trata sexual en Las Vegas durante 18 meses por un hombre que ella creía que era su novio.

No fue hasta la clase de la USC cuando Kay se dio cuenta de que había sido una víctima.

“Muchas víctimas no se reconocen como tales”, afirma. “Eso es algo que vemos a menudo cuando hacemos este trabajo”.

Durante esos 18 meses en los que fue víctima de la trata con fines sexuales, Kay tenía que alcanzar una cuota diaria de 2,500 dólares. Conoció a su tratante mientras mantenía una relación de violencia doméstica que le hizo perder el auto y la casa.

“Yo era muy vulnerable y él me proporcionaba todo lo que necesitaba, pero en mi mente era mi novio y no tenía ni idea de lo que me tenía preparado”, cuenta Kay.

Kay, que ahora es asesora de la organización de apoyo a las víctimas de la trata UNITAS, miembro del Concejo de Política de Nevada sobre la Trata de Seres Humanos y trabajadora social clínica, ha escuchado muchas historias similares de otras sobrevivientes.

Al igual que Kay, otras tres sobrevivientes han usado sus experiencias para ayudar a otros que han sido víctimas a reconstruir sus vidas. Estas son sus historias.

‘Por fin abrí los ojos’

Bekah Charleston fue víctima de la trata en todo el país, incluido Las Vegas, durante 10 años, desde que tenía 17 años. Charleston conoció a su tratante cuando se escapó de su casa de Dallas.

Al igual que Kay, Charleston no se dio cuenta de lo que había vivido hasta que una compañera sobreviviente le preguntó qué le habría hecho su tratante si ella le hubiera dicho que no.

Charleston dijo que su tratante controlaba todo en su vida: el color de su cabello, cómo se ejercitaba, la comida que comía, cómo hablaba y qué vestía.

“Fue entonces cuando por fin abrí los ojos, porque durante todo ese tiempo me culpé a mí misma de todo lo que había pasado”, dijo Charleston. “Pensaba que había tomado malas decisiones y que tenía lo que me merecía”.

Escapó de su traficante tras ser arrestada y pasar 13 meses en una prisión federal.

“Le creí cuando me dijo que me mataría si lo hacía”, dijo Charleston. “Mantuve la boca cerrada y cobré por él”.

Le costó unos años, pero Charleston pudo reconducir su vida y ahora viaja por el país hablando de su experiencia y capacitando a distintas organizaciones para que informen a los sobrevivientes.

‘No tenía ningún control’

Annie Lobert es la directora ejecutiva de Hookers For Jesus, una organización sin fines de lucro que ofrece un programa de curación integral, así como servicios de activismo, alojamiento y asesoramiento para sobrevivientes del tráfico sexual. Lobert, sobreviviente del tráfico sexual, trabajó como prostituta en Minnesota y luego en Las Vegas cuando era adolescente.

“La fundé hace 19 años a raíz de mi propia historia”, explica Lobert sobre su organización sin fines de lucro.

El sitio web de la organización incluye varios testimonios de personas cuyas vidas cambiaron al entrar en el programa.

“En mi primer encuentro con algunas de las mujeres me aceptaron y me acogieron como si ya me conocieran y me quisieran”, escribió una persona. “Me hicieron sentir que era importante y digna, sin importar mi aspecto en ese momento o dónde había estado”.

Lobert recordó cómo acabó siendo víctima del tráfico sexual. Dijo que después de venir sola a Las Vegas un par de veces, trajo al hombre que creía que era su novio. La primera noche que estuvo en la ciudad golpeó brutalmente a Lobert y se llevó todo su dinero.

El hombre amenazó con matar a Lobert si intentaba irse o no le pagaba. Le rompió la nariz, le reventó el tímpano y la golpeó, dejándole los dos ojos hinchados. Ella describió su cara como irreconocible.

Durante las semanas siguientes, Lobert estuvo atrapada en un hotel sin poder salir y sin su identificación, su localizador y su teléfono, que el hombre se había llevado.

“No tenía control sobre mi propia autonomía”, dijo Lobert.

‘Conocemos el idioma’

Samantha Summers-Rivas trabaja con All Things Possible Ministries, que ayuda a mujeres y niños víctimas de explotación sexual o tráfico de personas. Trabajó en un club de striptease de California desde los 18 hasta los 21 años.

Según Summers-Rivas, existen ideas erróneas sobre el trabajo sexual, incluido el mito de que el striptease es una profesión lucrativa para todo el mundo. Algunas noches se iba a casa con 25 dólares.

“¿Qué le hace eso a tu autoestima y a tu valor propio? Empieza a depreciarlo aún más”, dijo.

Summers-Rivas dijo que es muy valioso que personas como ella, Kay, Charleston y Lobert trabajen con otros sobrevivientes porque lo han visto todo a través de sus propias experiencias.

“Pueden ser ellos mismos con nosotros, conocemos el idioma y sabemos cómo es. Hay una familiaridad, así que los muros se derriban automáticamente”, afirma. “Saben que no van a ser juzgados, que no vamos a escandalizarnos por nada de lo que digan”.