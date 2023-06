‘No podemos pagarlo’: nevadenses se oponen a los aumentos de las facturas

junio 21, 2023 - 11:08 am

Alicia Cruz, miembro de la organización comunitaria sin fines de lucro Make the Road Nevada, llora mientras da una declaración oponiéndose a los aumentos de las tarifas de energía a la Comisión de Servicios Públicos de Nevada durante una reunión para que los consumidores den su opinión a la comisión el martes 20 de junio de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Residentes de todo el estado se reunieron el martes por la noche para expresar su frustración por las altas facturas de NV Energy.

La gente se reunió en las oficinas de la Comisión de Servicios Públicos (PUC) en Carson City y Las Vegas para expresar sus objeciones al último año de aumento de las facturas durante una sesión de consumidores sobre un conjunto de pequeños cambios en las tarifas.

Los cambios en las tarifas de NV Energy que se consideraron el martes podrían resultar en una disminución general de los ingresos de la compañía en 787 mil dólares. Los clientes residenciales en el sur de Nevada tendrían una ligera disminución en sus facturas de electricidad, aunque los residentes del norte de Nevada podrían ver un aumento.

Según Janet Wells, vicepresidenta de asuntos regulatorios de NV Energy, los cambios en las tarifas que pretende introducir la mayor empresa de servicios públicos del estado están relacionados con programas de energías renovables y eficiencia energética.

Pero incluso con esos objetivos en mente, la mayoría de los que hablaron en la sesión de los consumidores expresaron su oposición a los planes de NV Energy.

“Las facturas de los servicios públicos siguen subiendo y subiendo y se hacen cada vez más insostenibles para los hogares con ingresos bajos y fijos”, dijo Mary House, directora ejecutiva de CHR Inc, una organización sin fines de lucro de Las Vegas. “Hemos pasado de facturas de calefacción récord en invierno a prever facturas de refrigeración por las nubes en verano, y solo no podemos seguir así”.

Impactos potenciales en las facturas residenciales

Si se aprueban los cambios en las tarifas, los ingresos de NV Energy procedentes del sur de Nevada disminuirían en 8.3 millones de dólares, es decir, un 0.26 por ciento.

– Los clientes residenciales unifamiliares en el sur de Nevada podrían ver una disminución del 0.19 por ciento, la reducción de su factura mensual por 37 centavos.

– Los clientes residenciales multifamiliares en el sur de Nevada podrían ver una disminución del 0.30 por ciento, reduciendo su factura mensual 35 centavos.

Sin embargo, los cambios en las tarifas podrían aumentar las facturas en el norte de Nevada. Si se aprueban los cambios, los ingresos de NV Energy aumentarían en 7.5 millones de dólares o un 0.63 por ciento.

– Los clientes del servicio doméstico en el norte de Nevada podrían ver un aumento del 0.56 por ciento, lo que podría aumentar su factura mensual 72 centavos.

– Los clientes del servicio doméstico multifamiliar en el norte de Nevada podrían ver un aumento del 0.59 por ciento, lo que podría aumentar su factura mensual 43 centavos.

Reacción de los consumidores

Muchos de los comentarios en el sur de Nevada se centraron en oponerse a cualquier aumento de las tarifas, dado el aumento constante de las facturas de energía en el último año.

NV Energy ha subido sus tarifas trimestrales -que no necesitan sesión de consumidores- durante los últimos cinco trimestres, debido al aumento de los costos de adquisición de gas natural. La empresa le ha pedido a la PUC que apruebe una disminución de tarifas para los meses de verano, pero esa petición sigue pendiente.

“Yo misma tengo unos ingresos limitados, así que cualquiera de estos aumentos de tarifas… no puedo pagarlos”, dijo Indi Kaufman, residente en Las Vegas. “Estoy segura de que la gente del norte de Nevada piensa lo mismo”.

Otros clientes no estaban impresionados con la pequeña disminución en la propuesta de tarifas.

“Es una miseria”, dijo Angel DeFazio, de Las Vegas. “De julio a septiembre tenemos un mayor uso residencial, es solo cambiar los números, nada más”.

Vangela Márquez, de Las Vegas, se opuso a más aumentos de tarifas. Los aumentos anteriores en su factura de electricidad han hecho que una de sus hijas, que acaba de graduarse de la preparatoria, piense en no ir a la universidad con el fin de ayudar con las facturas de servicios públicos.

“Ella debería estar pensando en las actividades universitarias como cuándo se mudaría a su dormitorio”, dijo Márquez. “En lugar de eso, está preocupada por ‘¿Lo va a conseguir mi madre? ¿Debería ir a la universidad? ¿O solo debería quedarme aquí y conseguir un trabajo?”“.

Dificultades económicas

Estos no son los únicos cambios tarifarios que pretende NV Energy.

En otro expediente de tarifas generales, la empresa ha solicitado aumentar todas las tarifas eléctricas en el sur de Nevada un promedio del 3.3 por ciento a partir de 2024.

Varios grupos de la comunidad se opusieron a los cambios de tarifas, incluyendo Make The Road Nevada, una organización sin fines de lucro que aboga por las comunidades de inmigrantes, y Chispa, que es parte de League of Conservation Voters que aboga por un medio ambiente más saludable en las comunidades hispanas.

Ambos grupos trajeron varios oradores que compartieron detalles de las dificultades económicas que enfrentan como resultado de las facturas de electricidad.

“Estar aquí es muy importante para usar nuestras voces para decirle a NV Energy que no suba estos precios porque no podemos seguir viviendo con un costo de la vida elevado”, dijo al Review-Journal Robert García, organizador de justicia económica de Make the Road Nevada.

Muchos grupos, entre ellos Sierra Club y Nevada Conservation League, le pidieron a la comisión rechazar cualquier aumento de las tarifas de NV Energy mientras la empresa siga dependiendo del gas natural para abastecerse de energía, ya que el gas natural tiene precios volátiles y es una fuente de energía contaminante.

Pero las voces no se opusieron unánimemente al plan de NV Energy. Varios representantes de grupos sindicales, entre ellos International Brotherhood of Electrical Workers y National Electrical Contractors Association, apoyaron el plan de la compañía eléctrica por considerarlo un enfoque equilibrado de las necesidades energéticas del estado.

“Creemos que el plan de NV Energy no solo es equilibrado”, dijo Ronnie Young, director de asuntos gubernamentales del sindicato IBEW Local 357, “sino que además va a proteger a los nevadenses de los precios abusivos de las empresas energéticas de fuera del Estado”.

La comisión tiene previsto recabar más información sobre la solicitud de cambio de tarifas. Las tarifas podrían entrar en vigor el 1° de octubre.