No necesitarás auto en este futuro vecindario del centro de Las Vegas

Weina Zhang, directora ejecutiva y fundadora de Z Life, a la izquierda, y Anna Olin, directora de operaciones y cofundadora de Z Life, frente a dos parcelas que pronto se desarrollarán como parte de la urbanización Midtown, el viernes 13 de octubre de 2023 en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

El urbanizador de un proyecto de uso mixto cerca del centro de la ciudad quiere crear un nuevo vecindario en el corazón de Las Vegas.

Los planes para el proyecto apodado Midtown, incluye tres mil unidades residenciales y 100 mil pies cuadrados de espacio comercial, con suficientes ofertas de venta al por menor y de alimentos en sus edificios para crear un tipo de ciudad de 15 minutos de vecindario donde los residentes pueden vivir un estilo de vida urbano y hacer su vida cotidiana sin necesidad de un auto, según el urbanizador Z Life Co, que también desarrolló el English Hotel.

“Es para la gente que se muda de San Francisco y Los Ángeles, a la que le gusta el ambiente urbano y quiere ir al trabajo andando o en bicicleta”, dijo Anna Olin, directora de operaciones y cofundadora de Z Life Co.

Weina Zhang, directora ejecutiva y cofundadora de Z Life Co., explicó que el proyecto se llama Midtown porque pretende conectar el centro de Las Vegas con el Arts District.

El proyecto, que, según los urbanizadores, tardará una década en construirse por completo, ayudará a cubrir la necesidad de viviendas en los alrededores del Arts District con viviendas asequibles para quienes tengan unos ingresos iguales o superiores a la media del valle. Según Zhang, el objetivo también es potenciar los negocios existentes y nuevos de la zona mediante la creación de unidades multifamiliares para que los clientes vivan en la zona en lugar de solo depender de los que llegan en auto. Otros planes incluyen el desarrollo de un programa de viajes compartidos de Tesla para animar a los que viven en la urbanización a no tener un vehículo.

Debido al éxito de Z Life Co. con el English Hotel y el restaurante The Pepper Club, ambos afiliados al chef Todd English, Becky Miller, presidenta de la 18b Arts District Association, dijo que el proyecto de Midtown suena “fantástico” para la comunidad circundante.

“Se trata de una empresa de probada eficacia, que consiguió construir The English Hotel y (The Pepper Club) durante el COVID, cuando casi nada ocurría”, afirmó. “Nos gusta mucho ver que un negocio ya existente en Arts District se expande y desarrolla más en la misma fila de lo que ya tienen”.

Construir una ciudad de 15 minutos

El proyecto Midtown se completará en varias fases: la primera incluirá cinco edificios con 651 mil pies cuadrados de oficinas, comercios y restaurantes y 856 viviendas.

Según los planes iniciales, los dos primeros edificios serán un edificio de apartamentos de uso mixto y una torre de condominios que se construirán frente al The English Hotel, en First Street. Estos dos edificios, junto con The English Hotel, constituirán el núcleo comercial y minorista de Midtown y se llamarán Midtown Plaza, según Zhang. La torre de apartamentos también incluirá oficinas y espacios de coworking.

Ambos edificios podrían estar terminados en los próximos 20 meses y abrir sus puertas a mediados de 2025, según Zhang.

Olin dijo que la mayoría de las unidades residenciales estarán disponibles para la venta en lugar de renta. Se espera que los precios de venta alcancen un máximo de 799 dólares el pie cuadrado.

Los urbanizadores dijeron que están buscando una empresa de biotecnología para rentar espacio de oficinas, mientras que el espacio comercial debe ser llenado con las empresas que la gente usa todos los días, tales como salones de belleza, bancos, tiendas de conveniencia y, potencialmente, una tienda de comestibles de alimentos saludables.

Olin explicó que están trabajando para que el espacio comercial tenga sentido para las personas que vivirían en él y no para arrendar grandes superficies a grandes superficies.

“En el modelo de ciudad a 15 minutos, se trata de tener acceso a todo en un mismo lugar”, explicó.

Nicholas Irwin, profesor adjunto de economía de la UNLV, dijo que será vital que el proyecto Midtown garantice los servicios necesarios y una oferta comercial y minorista atractiva para atraer a los residentes, ya que otras zonas populares del valle de Las Vegas, como Summerlin con Downtown Summerlin y Henderson con la zona de Water Street, ya han desarrollado lugares que ofrecen algo más que solo unidades residenciales.

“Están poniendo cosas esperemos que cerca de donde la gente quiere vivir y dándoles las comodidades que valoran”, dijo.

Como Z Life Co. se centra en llenar su espacio con profesionales en activo, dicen que no hay planes de añadir al proyecto ningún local de juego o de ocio nocturno.

“A partir de las 10:30-11, todo Midtown Plaza cerrará para dormir”, explicó Zhang. “Cuando vayas de fiesta, vete a East Fremont; cuando vayas a una discoteca, vete al Strip, y todo lo que tenga que ver con comida y bebida, al Arts District”.

Miller dijo que ve como una ventaja que Midtown no esté planeando añadir juegos de azar y el plan de estar tranquilo antes de que el reloj marque la medianoche funciona bien con el Arts District que normalmente se calma a esa hora fuera de algunos eventos especiales.

“Su plan encaja bien con lo que los partidarios a largo plazo del Arts District han estado trabajando”, dijo.

Centrado en el peatón

Otra faceta importante de Midtown es que se está desarrollando para despriorizar el uso de automóviles y animar a sus futuros residentes a deshacerse de sus autos mediante la incorporación de los comercios y oficinas adecuados.

“Nos encontramos en el punto ideal en el que no es necesario tener un auto, no tiene sentido si se puede vivir y trabajar aquí en el mismo lugar”, dijo Olin.

Irwin cree que es una “gran idea” construir una urbanización de uso mixto centrada en el peatón, pero puede plantear problemas en Las Vegas, que ha desarrollado su urbanismo con el vehículo personal como principal medio de transporte.

“A lo largo del tiempo, el desarrollo de la ciudad se ha centrado mucho en el automóvil, por lo que es difícil invertir esa tendencia en zonas pequeñas”, afirma.

Para contrarrestar el diseño centrado en el auto del valle de Las Vegas, Irwin dijo que es importante que los futuros residentes estén cerca de sus trabajos y que tengan a su disposición muchas opciones de transporte alternativo, como el transporte público y los viajes compartidos.

Olin dijo que eso es posible gracias a su proximidad al centro de Las Vegas, al emergente Distrito Médico de Las Vegas, que incluye la Escuela de Medicina Kirk Kerkorian de la UNLV, así como una variedad de edificios gubernamentales y la plaza cívica de 165 millones de dólares que se está construyendo y que centralizará la mano de obra de la ciudad de Las Vegas.

También existe un plan para crear un programa de uso compartido de autos Tesla para los residentes de Midtown, en el que se compartirá un auto por cada cinco residencias, pero los detalles exactos del programa de uso compartido de autos aún se están desarrollando, dijo Zhang.

Construir viviendas asequibles

Z Life Co. afirma que puede ofrecer viviendas asequibles en Midtown gracias a su modelo de construcción propio, llamado M8TRIX, que permite construir un proyecto a un costo entre un 30 y un 40 por ciento inferior al de las empresas habituales, según Olin. El sistema M8TRIX usa estructuras de acero prefabricadas en su construcción sobre el terreno, lo que resulta más barato que otros tipos de construcción.

El mismo sistema se usó para construir The English Hotel.