‘No estaba lista para morir’: jurado listo para deliberar en la demanda de Real Water

octubre 4, 2023 - 9:13 am

Theodore Parker, abogado de dos de los demandantes en un juicio contra Real Water, con sede en Las Vegas, expone su alegato final en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas el martes 3 de octubre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Judy Ryerson hermana de Kathy Ryerson que murió después de beber Real Water, en el centro, reacciona durante los alegatos finales en un juicio contra la compañía de agua con sede en Las Vegas en el Centro Regional de Justicia en Las Vegas el martes 3 de octubre de 2023. Judy Ryerson está flanqueada por su hermana Pat Sutherland, a la izquierda, y Tish Lower, compañera de universidad y amiga desde hace 50 años. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Scott Rasmussen, un abogado de Real Water, con sede en Las Vegas, hace su alegato final en una demanda contra la empresa y otros, en la corte en el Centro Regional de Justicia en Las Vegas el martes 3 de octubre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Un jurado está listo para comenzar las deliberaciones el miércoles en una demanda múltiple contra una empresa local de agua embotellada vinculada a un brote de enfermedades del hígado y la muerte de al menos una mujer.

La empresa Real Water, con sede en Las Vegas, fue demandada por varios demandantes en mayo de 2021, entre ellos la familia de una mujer de 69 años que murió de insuficiencia hepática, y la familia de un niño de siete meses que fue hospitalizado con insuficiencia hepática grave. Fue una de las varias demandas presentadas contra la empresa, ya que fue objeto de investigaciones por parte del Distrito de Salud del Sur de Nevada y la Agencia de Alimentos y Medicamentos, que retiró el producto de los estantes.

Según el abogado Will Kemp, que representa a la mayoría de los demandantes, es la primera vez que una de las demandas contra Real Water se presenta ante un jurado.

Durante el alegato final, Kemp explicó a los miembros del jurado que todos los demandantes sufrieron insuficiencia hepática tras beber el agua embotellada, que se entregaba a domicilio y se vendía en Whole Foods. Dijo que cuando la empresa recibió quejas, Real Water respondió enviando agua embotellada gratuita a los clientes afectados.

La demanda alega que Real Water contrató a empleados no cualificados para gestionar los análisis del agua, incluido un antiguo promotor de un club de striptease contratado como “técnico de plomo”, que nunca limpió los medidores utilizados para analizar los contaminantes.

“No hay nadie en toda la instalación que sepa cómo fabricar un producto limpio”, dijo Kemp durante el inicio de los alegatos finales el lunes. “¿Qué hallazgo más condenatorio podrías tener si estás tratando de vender un producto de agua embotellada?”.

‘No hay duda’ sobre la responsabilidad

Kathleen Ryerson murió el 11 de noviembre de 2020, después de beber el agua durante años, dijo previamente su hermana, Judy Ryerson, al Review-Journal. Kemp dijo el martes que Kathleen Ryerson estuvo sedada, pero pudo comunicarse durante las semanas que estuvo hospitalizada antes de morir de insuficiencia hepática aguda.

“No estaba lista para morir”, dijo Kemp.

También se demandó a Hanna Instruments y Milwaukee Instruments, alegando que los medidores defectuosos fabricados por estas empresas contribuyeron a la presencia de sustancias químicas tóxicas en el agua.

El abogado Scott Rasmussen, que representa a Hanna Instruments, y Rob Robbins, que representa a Milwaukee Instruments, argumentaron que las empresas productoras de medidores no deberían ser objeto de daños punitivos en el caso. Rasmussen dijo que no había pruebas de que la empresa de contadores a la que representa se hubiera presentado por dolo.

El abogado Theodore Parker, que representa a dos demandantes en el caso, argumentó que las empresas de contadores y Real Water contribuyeron a las lesiones de los demandantes, y que todas deberían ser consideradas responsables.

Joel Odou, el abogado que representa a Real Water, dijo que la empresa asume la responsabilidad de su producto y pagará daños y perjuicios por los costos médicos pasados y futuros de los demandantes, además de daños y perjuicios por dolor y sufrimiento.

“Somos responsables”, dijo Odou. “No hay ninguna duda al respecto”.

También argumentó que no hay pruebas claras y convincentes de que Real Water sea responsable de daños punitivos en el caso. Afirmó que la empresa analizó el agua, pero no detectó hidracina, un producto químico tóxico que se usa como combustible para cohetes y que, según Odou, “las empresas de suministro de agua no suelen analizar”.

Está previsto que el jurado comience a deliberar el miércoles por la mañana para determinar si los acusados son responsables de daños punitivos.