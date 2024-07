No era un zoológico: cómo el Mirage hizo de los animales exóticos parte de su marca

Un turista fotografía peces tropicales en el acuario de 20 mil galones situado en el vestíbulo del hotel-casino The Mirage el viernes 28 de diciembre de 2007, en Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal)

Tigres blancos pasean por su recinto en el Secret Garden and Dolphin Habitat de Siegfried & Roy en una foto sin fecha. (Cortesía de Julie Wignall)

Unos niños se disfrazan de animales del santuario durante un programa educativo en el Secret Garden and Dolphin Habitat de Siegfried y Roy en una foto sin fecha. (Cortesía de Julie Wignall)

(De izquierda a derecha) Los delfines saltan por los aires en el Siegfried & Roy's Secret Garden and Dolphin Habitat del Mirage el lunes 17 de mayo de 2021, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

(De izquierda a derecha) Sophie Santos, de 3 años, da de comer a Maverick siguiendo las instrucciones de la especialista en cuidado de delfines Jen Schwab, detrás, durante una visita "conocer y saludar" en el Siegfried & Roy's Secret Garden and Dolphin Habitat en el Mirage el lunes 17 de mayo de 2021, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Samantha Sage siempre fue una amante de los animales, y algunas de sus partes favoritas de su trabajo como tramoyista para el espectáculo Siegfried and Roy en The Mirage fueron las entradas en las que trabajó junto a algunas criaturas aparentemente feroces.

Sage recuerda cuando se sentaba fuera del escenario con una pantera negra, Macumba, en su caja de ilusiones antes de salir a escena.

“Esta pantera negra me miraba con sus ojos amarillos. Le soplaba y ronroneaba”, cuenta Sage sobre el número que realizó dos veces por noche durante siete años. “Sí, era tramoyista y me encargaba de la utilería y de montar las luces, pero pude hacer mucho más”.

Los animales exóticos pasaron años viviendo en su propio espacio tropical dentro del desierto -los emblemáticos tigres blancos y otros grandes felinos de Siegfried y Roy, pero también delfines, peces tropicales y otros animales- y más tuvieron habitaciones de hotel propias durante más de tres décadas. Eso cambiará pronto, ya que la actual operadora, Hard Rock International, se prepara para cerrar el establecimiento el 17 de julio. La empresa planea renovar el sitio durante tres años y transformarlo en el Hard Rock Las Vegas, con una torre de 660 pies de altura en forma de guitarra cerca de Las Vegas Boulevard.

Mientras los trópicos se apagan y llegan los temas musicales, antiguos empleados y observadores del hotel-casino que reinventó la experiencia moderna de Las Vegas reflexionan sobre cómo esos animales se integrarán en el legado del Mirage.

‘Les dieron la luna y las estrellas’

Alan Feldman, antiguo ejecutivo de relaciones públicas de The Mirage, afirma que el emblemático resort de Steve Wynn siempre pensó en incorporar animales debido a la temática tropical del establecimiento. Pero había otro factor que apoyaba la idea.

“En parte, Steve era un amante de los animales”, dice Feldman. “Siempre había perros en la oficina”.

Julie Wignall, antigua directora del Secret Garden and Dolphin Habitat de Siegfried y Roy, dijo que las exposiciones trataron de superar los estándares de cuidado de los animales desde su creación. Wignall y los arquitectos de la propiedad estudiaron las mejores prácticas en los mejores acuarios y zoológicos del país para obtener ideas para la configuración y gestión del santuario.

El Mirage también se convirtió en una oportunidad educativa para los habitantes de Las Vegas. Para muchos, era la primera vez que veían delfines y otros animales no domesticados. Wignall y el personal del resort organizaron programas educativos para escolares del Condado Clark que les invitaban a visitar las instalaciones antes de abrir por las mañanas.

Feldman y Wignall afirmaron que el resort pudo invertir mucho en el cuidado de los animales y en programas educativos gracias a su estrategia comercial. Otros zoológicos y acuarios eran en su mayoría organizaciones sin fines de lucro, por lo que tenían que trabajar constantemente en la recaudación de fondos.

“El hábitat no era un imperativo para ganar dinero”, afirma Feldman. “Si todo lo que tienes es un hábitat, entonces obviamente vives y mueres por la venta de entradas. Era una atracción en el Mirage, pero no iba a hacer o deshacer el panorama financiero, así que nos podíamos permitir el lujo de hacer algunas cosas que eran demasiado caras para una organización sin fines de lucro”.

Para Wignall, eso significaba mejoras como tres veterinarios en plantilla, frente a los dos estándares del sector, hábitats de alta gama y disposiciones especiales para la alimentación. Incluso fue capaz de identificar el lugar de captura de los peces que alimentan a los delfines -hasta la latitud y longitud- y analizarlos en busca de metales pesados.

“Todos me decían: ‘Steve es un gran hombre de negocios. No te fíes de lo que te digan’”, explica Wignall. “Pero le pedí la luna y las estrellas para los animales, y me las dio a mí y a los animales”.

El espectáculo de Siegfried y Roy

El famoso espectáculo de magia de Siegfried y Roy era el eje central de la temática animal del resort. Los ilusionistas alemanes usaron tigres blancos, leones, leopardos y un elefante durante los 12 años que duró el espectáculo. Tuvo tanto éxito que el resort siguió vendiendo artículos relacionados con el espectáculo durante sus últimos meses de funcionamiento, aunque cerró después de que un tigre hiriera a Roy Horn durante una actuación en octubre de 2003.

Bette Gaines-Snyder fue bailarina en los espectáculos de Siegfried y Roy antes de que se representaran en el Frontier. Recuerda las visitas ocasionales supervisadas entre bailarines y cachorros de tigre, y las fiestas de cumpleaños y otras celebraciones con la elefanta Gilda. Su ilusión favorita era cuando los magos hacían desaparecer a Gilda.

“Otros magos presentaban tigres o leones, pero no un elefante”, dice Gaines-Snyder. “La escala era incomparable”.

Los magos y la productora del espectáculo, Feld Entertainment, buscaban exactamente esa grandiosidad. Wayne Murphey, exvicepresidente de entretenimiento de la empresa, dijo que había fans que vieron el espectáculo cientos de veces. Entre los fans más famosos se encontraban Michael Jackson y Jerry García.

“Ya no se ve lo que Steve Wynn y Kenneth Feld (director ejecutivo de Feld Entertainment) montaron y crearon”, dijo. “Siempre decían: ‘construye algo único que tengas que venir a ver a Las Vegas’. Eso es lo primero. Luego, que se vayan con ganas de más”.

Un legado inigualable

Aunque el espectáculo de Siegfried and Roy acabó en tragedia y Horn quedó paralítico hasta su muerte en mayo de 2020, los felinos exóticos siguieron viviendo en el hábitat del resort hasta hace pocos años.

Más recientemente, el hábitat de los delfines cerró tras sus propias tragedias. MGM Resorts International y Hard Rock anunciaron el cierre en otoño de 2022, antes de que se completara la venta, tras la muerte de tres delfines ese año. Los funcionarios de Hard Rock dijeron que alrededor de una docena de grandes felinos fueron reubicados en dos santuarios en 2023.

Algunos animales siguieron formando parte de The Mirage hasta el final. Los aproximadamente 350 peces exóticos, ubicados en un tanque de agua salada de 20 mil galones detrás de la recepción del resort, fueron reubicados recientemente en el Shark Reef Aquarium del Mandalay Bay.

“Fue un privilegio supervisar el Hábitat durante tan poco tiempo y quedó patente, no solo el cuidado genuino y exhaustivo por parte de los empleados de MGM y del Mirage, sino el amor por los delfines y los felinos que compartían tantas personas que trabajaban aquí”, declaró Joe Lupo, presidente de la propiedad, en un comunicado.

Los antiguos empleados del espectáculo y de los hábitats creen que los animales exóticos estarán siempre vinculados al Mirage.

“Siempre será un legado que otros espectáculos de Las Vegas han intentado imitar, pero nunca han llegado a igualarlo”, dijo Gaines-Synder. “Cuando piensas en el Mirage, piensas en tigres blancos y en Siegfried y Roy”.