NLV establece sus reglas y requsitos para los vendedores ambulantes

Los directivos de North Las Vegas llevaron a cabo el primer taller informativo para explicar la reciente ley estatal sobre vendedores ambulantes. Esta iniciativa forma parte de sus esfuerzos para regular y organizar las actividades de los trabajadores, asegurando tanto su derecho a trabajar como la protección del orden público y la seguridad ciudadana.

Esta ley se centra en establecer un marco regulatorio claro para los vendedores ambulantes, abordando aspectos como la ubicación permitida para la venta, horarios de operación, requisitos de licencias y permisos, así como normas de higiene y seguridad. La normativa surge en respuesta al crecimiento del comercio informal en la región que, aunque representa una fuente importante de ingresos para muchas familias, también ha generado preocupaciones respecto al control sanitario, competencia desleal y ocupación del espacio público.

En el taller informativo, la ciudad aclaró dudas y proporcionaron detalles específicos sobre la implementación de la ordenanza en la jurisdicción de esa ciudad. Funcionarios del ayuntamiento y representantes del Departamento de Salud abordaron puntos clave, como requisitos de licencias y permisos, por lo cual los vendedores deben obtener una licencia específica para operar; este proceso incluye la verificación de antecedentes y la certificación de que cumplen con las normativas sanitarias.

Se amplió el tema de las zonas permitidas para la venta y se establecieron áreas designadas para ello, evitando así la congestión en zonas altamente transitadas, por ejemplo, cerca de establecimientos comerciales como casinos y hoteles, espacios públicos, plazas, así como cerca de escuelas.

Lo más resaltante es la importancia de mantener estándares higiénicos altos, especialmente en la venta de alimentos preparados en el lugar, por lo que se proporcionaron directrices para la disposición de residuos y la limpieza de las áreas de trabajo, así como la utilización de agua caliente y fría, y la instalación de un lavamanos en el carro de comida ambulante.

“Lo que tratamos de hacer hoy es enseñar a la comunidad que este edificio y las personas que aquí trabajamos somos sus servidores y aquí trabajamos por ellos, que si llegan aquí solo para tener información, nosotros se la vamos a dar, vamos a tratar de ayudarlos para que puedan conseguir soluciones para todas las cosas que necesitan, para todos los servicios que hace una ciudad y en este sentido hoy nos estamos enfocando en los vendedores ambulantes”, dijo Alfredo Melesio, Director de Desarrollo Territorial y Servicios Comunitarios de North Las Vegas.

”Ellos están trabajando cada día, buscando los siguientes $20, los siguientes $30 y sabemos que esa es su vida, salir cada día a vender. Entonces, la verdad, queremos que ellos tengan su licencia, que estén en orden con todos los departamentos, pero también nosotros sabemos que a veces están empezando y aquí van a tener todo el apoyo para eso”, agregó Melesio.

En el taller participaron muchos vendedores y se generó un diálogo constructivo entre los asistentes.

Para Jacob Billings, especialista en salud ambiental del Distrito de Salud del Sur de Nevada el trabajo ha sido muy positivo para todos, “la ciudad tiene nuevas leyes y está facilitando a la gente tener sus licencias y así puedan vender comida aquí en la ciudad. Tienen muchas reglas, pero está bien y la gente lo están haciendo bien, creo que esto está excelente, la acción por parte de la ciudad de North Las Vegas permite más a los comerciantes, a los emprendedores que están aquí tratando de vender comida y mejorar sus vidas”, dijo.

Muchos vendedores ambulantes y otros interesados en serlo expresaron sus inquietudes sobre la viabilidad de cumplir con todos los requisitos, especialmente aquellos relacionados con los costos de licencias y la necesidad de adaptarse a nuevas ubicaciones.

Raúl Trujillo y José Yesca Ortega aspiran a tener su puesto de venta de frutas frescas y participaron con varias preguntas.

“Estamos iniciando un negocio, pero estamos informándonos y nos parece favorable, porque pues sí nos informaron y ya sabemos qué pasos debemos tomar, porque muchas veces uno está a ciegas y no sabes para dónde ir, pero ahorita ya nos informaron cómo dar el primer y el segundo paso y así ir avanzando para estar legalmente también”, afirmó Trujillo. “Nos indicaron paso a paso qué hay que seguir, como por ejemplo el caso de las licencias, de la licencia estatal, de ahí a la licencia de la ciudad, después de ahí los permisos de salud y la facilidad de pago para estas”, agregó Ortega.

Otro de los asistentes a la reunión fue Roberto Rodríguez, oriundo de México, quien desde su llegada a la ciudad trabaja como vendedor ambulante: “Llegamos aquí en las Vegas en noviembre y empezamos a trabajar en el mes de diciembre; entonces nosotros empezamos a trabajar sin licencia, pero estábamos conscientes de que estábamos rompiendo la regla, así que en lo que hacemos clientes, tramitamos el permiso. Y entonces mi pregunta fue si podía seguir operando en lo que llega la licencia, y me dijeron que no, por lo cual ya estoy claro y sé cuáles son los trámites para poder sacar mi licencia y seguir trabajando. De verdad no lo veo complicado y la ciudad lo hace más fácil y viable”, aseguró Rodríguez.

Si estás interesado en obtener más información al respecto, puedes dirigirte a las oficinas de North Las Vegas o comunícate a través de correo electrónico a melesio@cityofnorthlasvegas.com o al número (702) 633-2948.