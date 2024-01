Nieve espolvorea partes del valle; Red Rock Scenic Drive cerrado por el hielo

Algunos residentes de Las Vegas están despertando con un jueves blanco porque la nieve ha caído en partes del valle de esta mañana.

Los que residen cerca de Fox Hill Park en Summerlin reportaron despertar con nieve el jueves por la mañana, al igual que los que llaman a la zona Anthem su hogar.

El Servicio Meteorológico Nacional alrededor de las 3:15 a.m. compartió en Twitter/X que había recibido fotos de personas en el noroeste del valle que mostraban una capa de nieve nueva sobre superficies cubiertas de hierba.

Red Rock Canyon compartió en las redes sociales alrededor de las 6:48 a.m. que el Scenic Loop de la zona estará cerrado “hasta nuevo aviso debido al hielo en la carretera que causa un peligro para la seguridad”.

Red Rock señaló que el camino al centro de visitantes está libre de hielo, por lo que las instalaciones abrirían a las 8 a.m.

Closure alert from @blmnv 🥶 The Scenic Drive at Red Rock Canyon National Conservation Area will be closed until further notice due to ice on the road causing a safety hazard. The road to the Visitor Center is free of ice, so the Visitor Center will open at 8 a.m. pic.twitter.com/Hvw6Amge2s

— Red Rock Canyon LV (@RedRockCynLV) January 11, 2024