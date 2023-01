Nieve en la montaña, pronóstico de fin de semana frío en Las Vegas

Se pronostica nieve en Spring Mountains, Red Rock Canyon y Sheep Range hasta las 10 a.m. del viernes.

Se prevén dos pulgadas de nieve por debajo de los cinco mil pies, y cinco pulgadas por encima de los cinco mil pies. Son posibles mayores cantidades por encima de los nueve mil pies. Podría haber vientos del suroeste con ráfagas de 25-35 mph y es probable que creen condiciones de carreteras resbaladizas.

2:35 pm PST Webcam Update:

Flurries are flying in the Spring Mtns. Check out this time-lapse of snow falling in Kyle Canyon.

A Winter Weather Advisory remains in effect for the Spring Mtns. & Red Rock area until 10:00 am Friday.

Webcam Courtesy of @NVEnergy

NWS Las Vegas January 19, 2023