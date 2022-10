Nevada podría ser la siguiente en prohibir la venta de autos de gasolina para 2035

octubre 17, 2022 - 11:13 am

El concesionario Kia Findlay el miércoles 5 de octubre de 2022, en Las Vegas. Este concesionario es un sitio de emisiones de Aire Limpio con algunos puertos de carga para vehículos eléctricos. (Amaya Edwards/Las Vegas Review-Journal) @amayaedw5

El concesionario Kia Findlay el miércoles 5 de octubre de 2022, en Las Vegas. Este concesionario es un sitio de emisiones de Aire Limpio con algunos puertos de carga para vehículos eléctricos. (Amaya Edwards/Las Vegas Review-Journal) @amayaedw5

El concesionario Kia Findlay el miércoles 5 de octubre de 2022, en Las Vegas. Este concesionario es un sitio de emisiones de Aire Limpio con algunos puertos de carga para vehículos eléctricos. (Amaya Edwards/Las Vegas Review-Journal) @amayaedw5

El concesionario Kia Findlay el miércoles 5 de octubre de 2022, en Las Vegas. Este concesionario es un sitio de emisiones de Aire Limpio con algunos puertos de carga para vehículos eléctricos. (Amaya Edwards/Las Vegas Review-Journal) @amayaedw5

California la estrenó en agosto, Nueva York la anunció a finales de septiembre y Nevada está considerando ahora la misma legislación: prohibir la venta de nuevos vehículos de gasolina para 2035.

California causó sensación en agosto cuando redobló sus regulaciones sobre autos limpios, introduciendo la regla Clean Cars II, que pretende dar prioridad a la adopción de vehículos de emisiones cero y elevar los estándares de emisiones para los vehículos de gasolina más grandes, con la imposición de multas por cada vehículo no conforme que se venda. A continuación, Nueva York presentó el mes pasado un plan para impulsar también que todas las ventas de vehículos ligeros sean de emisiones cero para 2035.

Aunque otros 16 estados han adoptado la totalidad o alguna versión de la normativa inicial de California sobre autos limpios, Nevada podría ser uno de los primeros en adoptar un enfoque mucho más estricto como el de California y Nueva York para reducir drásticamente las emisiones de los vehículos. Esto se debe a que Nevada se encuentra en las primeras fases de elaboración de una normativa basada en Clean Cars II para los vehículos ligeros, a pesar de las dudas de algunos dirigentes estatales y de personas del sector.

La División de Protección Ambiental (NDEP) y el Departamento de Vehículos a Motor de Nevada han dicho que ha iniciado el proceso para que el estado considere la adopción de Clean Cars II y que tiene previsto anunciar más detalles en las próximas semanas.

“Para seguir avanzando en la consecución de los objetivos de reducción de GEI (gases de efecto invernadero) de Nevada y mejorar la calidad del aire mientras la población de Nevada sigue aumentando, el NDEP y el DMV han iniciado un proceso para considerar la adopción de los estándares de California Advanced Clean Cars 2 (ACC2)”, dijo el NDEP en una declaración al Review-Journal.

“Como parte de esta evaluación, el NDEP tiene previsto llevar a cabo un análisis adicional para revisar los costes y beneficios potenciales de la adopción de la normativa ACC2 en Nevada y tenemos previsto considerar y abordar los comentarios de todas las partes interesadas antes de llevar el asunto ante la Comisión Estatal de Medio Ambiente en 2023.”

Primera ronda

La Comisión Legislativa aprobó por primera vez la normativa sobre autos limpios de Nevada en octubre de 2021. En ese momento, el gobernador Steve Sisolak tuiteó que estaba “encantado” con la medida.

A partir de la venta de vehículos de pasajeros y camiones ligeros del año 2025, la normativa exige a los fabricantes de automóviles que sigan los estándares de vehículos de bajas y cero emisiones de California. Los fabricantes tienen que presentar un reporte anual sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de su flota para cada año de modelo después del inicio del programa.

Las empresas pueden acumular créditos por los vehículos de bajas emisiones que cumplan estos estándares, y los créditos se basan en los totales de emisiones de los vehículos que se venden. Los créditos pueden comprarse, venderse e intercambiarse entre empresas, lo que ayudará a la puesta en marcha del primer set de normativas sobre autos limpios, según Andrew MacKay, director ejecutivo de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Nevada.

“Nevada ha creado un sistema único de cara a la fecha de aplicación de 2025. El hecho de poder contar con un banco y un crédito por ser ecológico hoy y hasta esa fecha ayudará a suavizar esa curva”, dijo MacKay.

Aunque Sisolak elogió el set de normas de autos limpios de Nevada, expresó sus dudas sobre la posibilidad de seguir con un set de estándares aún más estrictos, como el de obligar a que el 100 por ciento de los autos nuevos que se vendan sean vehículos de cero emisiones para 2035. Pero es partidario de que más gente tenga vehículos eléctricos (VE).

“Ahora mismo no estoy en condiciones de proponer una fecha arbitraria para prohibir los vehículos de combustibles fósiles”, dijo Sisolak. “Eso es pasarse un poco de la raya”.

El contrincante republicano de Sisolak en la carrera por la gobernación, el alguacil del Condado Clark Joe Lombardo, tiene una postura más firme sobre el tema.

“El alguacil Lombardo no apoya la normativa Clean Car 2 de California, no apoyaría su adopción en Nevada y no seguiría en absoluto la normativa de (el gobernador de California, Gavin) Newsom”, dijo en un correo electrónico Elizabeth Ray, portavoz de la campaña de Lombardo.

¿Realmente queremos ser California?

El director financiero de Findlay Automotive Group, Tyler Corder, dijo que el beneficio de no seguir el ejemplo de California podría ayudar a los concesionarios locales.

“Podría tener un impacto positivo para nosotros, porque muchos de los habitantes de California que no quieren vehículos eléctricos podrían venir a Nevada a comprarlos”, dijo Corder.

MacKay dijo que quiere que se aplique la actual normativa estatal sobre autos limpios antes de que Nevada se lance a adoptar una normativa más estricta.

“¿Realmente queremos ser California?”, dijo. “Deberíamos bastón con los estándares (actuales) y ver dónde está todo dentro de tres, cinco, ya sabes, siete años, sea cual sea el plazo. Pero precipitarse y cambiar a autos limpios inmediatamente, creo que es un enfoque desordenado y peligroso”.

Mientras que a algunos les preocupa que Nevada se esté moviendo demasiado rápido para regular la industria del automóvil en aras de la reducción de las emisiones, a otros les preocupa que el estado no se esté moviendo lo suficientemente rápido.

“No estamos en camino de cumplir nuestros objetivos climáticos, lo que nos demuestra que es necesario actuar más”, dijo Christi Cabrera-Georgeson, subdirectora de la Liga de Conservación de Nevada. “Limpiar nuestro transporte ayudaría al clima, ayudaría a nuestra salud y ayudaría a nuestra economía. Así que no creo que sea malo adoptar un enfoque más agresivo, y seguir construyendo sobre los progresos que hemos hecho”.

El transporte es la mayor industria contaminante de Nevada, ya que representa el 36 por ciento de las emisiones totales del estado. Según un reporte de 2021 del NDEP, Nevada está en camino de incumplir su objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2025 en un cinco por ciento y de incumplir su objetivo de reducción de emisiones para 2030 en un 24 por ciento.

Cabrera-Georgeson dijo que la Liga de la Conservación no ha adoptado una posición oficial sobre Clean Cars II, pero que Nevada tiene que seguir trabajando para alcanzar su objetivo de 2050 de cero emisiones netas de carbono.

Aumento de las ventas de vehículos eléctricos en Nevada

El asambleísta Howard Watts III, conocido por defender cuestiones medioambientales en el estado, como la conservación del agua, dijo que está a favor de usar múltiples enfoques para lograr el 100 por ciento de vehículos con cero emisiones, pero que hará falta algo más que una normativa. Quiere que haya más infraestructura para los vehículos eléctricos y programas que los hagan menos costosos para los consumidores.

“Creo que tenemos que ser reflexivos, tenemos que ser realistas sobre la forma de aplicar estas políticas y tratar de cuidar que no estemos, ya sabes, creando cargas para la gente”, dijo Watts.

A NV Energy, la mayor empresa de servicios públicos del estado, se le ha encomendado la tarea de ayudar a crear un ecosistema favorable a los vehículos eléctricos. La empresa tiene previsto destinar más de 384 millones de dólares a su plan de electrificación del transporte para poner en marcha proyectos de carga de vehículos eléctricos en todo el estado durante los próximos dos años.

“La (Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleos) y la (Ley de Reducción de la Inflación) y también algunas de las sentencias sobre autos limpios que hay en California, o en Nevada, de verdad están acelerando el despliegue o las adquisiciones de vehículos eléctricos”, dijo Marie Steele, la vicepresidenta de electrificación y servicios energéticos de NV Energy.

El número de VE en la carretera está aumentando en Nevada, con un incremento del 7.8 por ciento en las ventas de junio de 2021 a junio de 2022, según la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Nevada. Se ha reportado que los VE representan el 7.9 por ciento del mercado de vehículos del estado a partir del segundo trimestre de 2022. A finales de 2021 había 17,380 VE registrados en Nevada, y en Estados Unidos había 1.45 millones de VE registrados, según datos del Departamento de Energía de Estados Unidos.

Corder, de Findlay, dijo que los concesionarios están a favor de que salgan a la calle vehículos más respetuosos con el medio ambiente. Pero se muestran escépticos a la hora de imponer una prohibición a la venta de nuevos autos de gasolina, ya que les preocupa que la infraestructura de estaciones de carga y la producción de litio no estén listas para 2035.

“Somos un poco escépticos con respecto a las cosas que el gobierno impone en el mercado y que no son impulsadas por los consumidores”, dijo Corder. “La gran mayoría (de los consumidores) sigue buscando autos de gasolina”.