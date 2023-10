Nevada no obligará a participantes en deportes electrónicos a someterse a pruebas de dopaje

octubre 23, 2023 - 8:27 am

Jugadores asisten a un torneo semanal llamado "Knockdown" de juegos de pelea, el viernes 2 de septiembre de 2022, en el HyperX Arena, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal)

La Comisión del Juego de Nevada no prohibirá a los participantes en deportes electrónicos el uso de drogas para mejorar el desempeño ni exigirá un programa para desaconsejar el dopaje.

Los comisionados aprobaron el jueves las enmiendas a un reglamento que alinea los deportes electrónicos con las competiciones deportivas convencionales y da a las casas de apuestas deportivas de Nevada una mayor flexibilidad para incluir competiciones y torneos de videojuegos en sus tablones de apuestas.

La revisión del reglamento permite a las casas de apuestas autorizar las apuestas en los deportes electrónicos con la mayoría de las mismas restricciones que se aplican a los deportes convencionales: que los eventos estén debidamente supervisados, tengan resultados verificables y cuenten con salvaguardias efectivas de integridad.

Anteriormente, se podía apostar en eventos deportivos electrónicos si un operador presentaba una solicitud revisada por el presidente del consejo.

Pero una sección de las enmiendas propuestas que no pasó el corte fue una frase relacionada con el dopaje.

El texto que se estaba estudiando decía: “Una casa de apuestas puede aceptar apuestas en un evento de esports si la casa… cuenta con salvaguardas efectivas de integridad, incluyendo… prohibiciones de dopaje por parte de los participantes y un programa efectivo para disuadir el dopaje…”.

Representantes de la Entertainment Software Association dijeron que sería prácticamente imposible para los operadores de eventos asegurar a las casas de apuestas que sus participantes no usarían algún tipo de droga mientras participan.

“El requisito antidopaje es innecesario y tendrá el efecto de hacer que la mayoría de los torneos de esports no sean elegibles para las apuestas, ya que la mayoría de los operadores de eventos consideran que las medidas antidopaje tienen un costo prohibitivo”, dijo Tara Ryan, vicepresidenta de asuntos gubernamentales estatales de la asociación en un testimonio escrito.

Alisa Nave, asesora de la asociación, reiteró verbalmente su opinión en la reunión.

En respuesta a una pregunta de la comisión, Nave reconoció la posibilidad de que los participantes consumieran Adderall, un estimulante usado para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y la narcolepsia, y cafeína.

“Faltan pruebas empíricas de que alguna sustancia en particular confiera un beneficio material de mejora del desempeño a los jugadores de deportes electrónicos”, dijo Ryan. “En ausencia de tal demostración, es innecesario imponer requisitos programáticos relacionados con esas sustancias”.

Añadió que habría impedimentos prácticos significativos para implementar las pruebas de drogas para las competiciones, incluyendo que muchos participantes juegan a distancia desde todo el mundo.

Al final, los comisionadosvotaron a favor de eliminar el requisito de la enmienda, que se redactó por primera vez en enero.

Varias empresas de juego han buscado un proceso más sencillo para permitir las apuestas en los deportes electrónicos debido a su popularidad en todo el mundo.

El informe Global Games Market Report de Newzoo estima que hubo 249.5 millones de espectadores ocasionales y 240 millones de aficionados de los esports, una audiencia combinada de esports de 532 millones en 2019. Después de una pausa en la audiencia durante los años del COVID-19, la asistencia es más alta que nunca a nivel mundial, con los aficionados de Asia y Norteamérica dominando la asistencia.

Las apuestas a nivel local se han quedado atrás, incluso con focos de apoyo en todo el sur de Nevada. En el HyperX Arena en el Luxor se han programado competiciones regulares que pueden verse en línea y torneos. Otros locales, como el Sphere, han manifestado su deseo de ofrecer competiciones de esports.

Empresa multada

En otro orden de cosas, los comisionados aprobaron por unanimidad un acuerdo por el que se imponía una multa de dos mil dólares a una pequeña empresa de Carson City por no comunicar el fallecimiento de uno de sus directivos.

Leids Inc., que opera P&L Launderland y Washtubs Coin-Laundry, dos licenciatarios restringidos, fue multada porque los ejecutivos de la compañía no revelaron la muerte del licenciatario David Leid en octubre de 2020. Los agentes del Consejo de Control no fueron informados del fallecimiento hasta un año después, infringiendo las normas de notificación.