Nellis Air Force Base retrasa las fechas de Aviation Nation hasta 2025

Las fechas para el espectáculo Aviation Nation volvieron a cambiar, esta vez hasta 2025.

Nellis Air Force Base tuiteó el jueves que, “debido a los nuevos requisitos de la misión” de la base, el espectáculo se reprogramaría para los días 5 y 6 de abril de 2025.

Nellis ya había cambiado una vez las fechas del espectáculo, anunciando en marzo que se movería de sus usuales fechas de noviembre a abril de 2024.

✈Due to emerging mission requirements for Nellis AFB, Aviation Nation has been rescheduled to April 5-6, 2025.

We thank our Las Vegas and surrounding area communities for their incredible support and interest in Aviation Nation, and we look forward to hosting you again!🫡

— Nellis Air Force Base (@NellisAFB) June 8, 2023