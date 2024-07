Muere motociclista tras entrar demasiado rápido en la autopista U.S. 95, según la policía

Un motociclista de Las Vegas murió después de que la policía dijo que viajaba demasiado rápido para las condiciones en West Lake Mead Boulevard y la U.S. Highway 95 en la tarde del domingo.

Un motociclista de 43 años de edad, fue expulsado y murió el domingo por la tarde en una rampa de acceso a la U.S. Highway 95 en el centro de Las Vegas, según la Nevada Highway Patrol.

Anthony Morrone, de Las Vegas, murió en un hospital después de que su motocicleta Indian Challenger 2021 viajara demasiado rápido para las condiciones en las que circulaba en dirección sur desde West Lake Mead Boulevard hacia la autopista U.S. 95 poco después de las 4 p.m., según el reporte del accidente.

El motociclista no redujo la velocidad adecuadamente al tomar una curva, perdió el control y volcó, dijo la policía. Morrone salió despedido y se interpuso en la trayectoria de un Ford Raptor Pickup 2020 blanco que circulaba en dirección sur por la autopista U.S. 95 en el carril izquierdo. El conductor del Ford intentó una acción evasiva para evitar al motociclista, pero no tuvo éxito.

El conductor del Ford no reportó lesiones, permaneció en el lugar después del accidente y cooperó con la policía.

El Comando Sur de la Nevada Highway Patrol ha investigado 42 colisiones mortales con un resultado de 50 víctimas mortales en 2024.