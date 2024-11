Muere motociclista en accidente en el sur del valle de Las Vegas

La Patrulla de Carreteras de Nevada (NHP) dice que un motociclista murió en un accidente el martes por la mañana en el sur del valle de Las Vegas.

Según la policía, el accidente, que involucró a una motocicleta y un sedán, ocurrió a las 10:20 a.m. en la intersección de Las Vegas Boulevard y Barbara Lane.

Las autoridades dijeron que se confirmó la muerte del motociclista, identificado como un hombre adulto, en la escena.

Las autoridades informaron que los carriles de Las Vegas Boulevard en dirección norte estaban cerrados durante la investigación. Sin embargo, los carriles hacia el sur permanecieron abiertos. Además, los carriles de circulación en dirección este y oeste en Barbara Lane también fueron cerrados.

#TrafficAlert Intersection of Las Vegas Blvd (SR604), at Barbara Lane is closed, due to a fatal crash. Northbound Las Vegas Blvd travel lanes are closed, but southbound Las Vegas Blvd travel lanes will remain open. Both eastbound and westbound travel lanes at Barbara Lane are… pic.twitter.com/g2ohPUslza

— Nevada State Police (@NVStatePolice) November 26, 2024