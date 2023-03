MSG afirma que los progresos de London Sphere van por buen camino

MSG Sphere en The Venetian está a unos seis meses de su apertura, y la expectativa por el nuevo recinto de espectáculos de 2.2 mil millones de dólares y 17,500 asientos ha ido en aumento desde que el proyecto se anunció por primera vez en febrero de 2018.

Si bien el camino de desarrollo de Sphere ha sido difícil, parece ir mucho mejor que su hermano en Londres, donde la segunda Sphere está siendo construida por Madison Square Garden Entertainment Corp.

El proyecto de Las Vegas se ha visto obstaculizado por sobrecostos y problemas internos que han dejado sin trabajo a algunos altos ejecutivos. Lucas Watson, presidente de MSG Sphere, abandonó la empresa a mediados de febrero, menos de un mes después de explicar a un auditorio de la Cámara de Las Vegas durante el evento Preview Las Vegas lo espectaculares que serán el sonido y los efectos visuales.

Aunque hubo grandes retrasos en la construcción durante la pandemia, sí que ha habido algunas prisas por conseguir materiales debido a problemas en la cadena de suministro. Pero eso podría decirse de prácticamente todos los grandes proyectos de construcción.

A ocho husos horarios de distancia, en Londres, los costos estarán sin duda en la mente de los responsables de MSG. Y, en teoría, la construcción allí debería ser más sencilla gracias a la experiencia adquirida por la empresa en el desarrollo de nuestra Sphere.

Pero los residentes de las zonas circundantes a Sphere de Londres no están tan entusiasmados con su presencia como nosotros lo hemos estado con Sphere de Las Vegas.

Los medios de comunicación londinenses han reportado la existencia de un bloqueo en los trabajos de planificación. Dicen que los residentes están preocupados por una de las tácticas de Sphere para generar ingresos: la venta de publicidad en las enormes pantallas exteriores.

Los estimulantes efectos visuales de Las Vegas no tienen fin, y las enormes pantallas de video se han convertido en parte de nuestro paisaje. No es el caso de Stratford, el vecindario donde se propone construir London Sphere.

Una versión ligeramente más alta del edificio -394 pies frente a los 366 pies de Las Vegas- está prevista en una antigua zona de estacionamiento del Queen Elizabeth Olympic Park, al este de Londres, sede de los Juegos Olímpicos de 2012.

Reacciones diversas

Las reacciones que he recibido sobre Sphere at The Venetian han sido muy positivas. Salvo por la persistente falta de información sobre quién se presentará en el recinto, el precio de los boletos y las películas que se proyectarán, la expectativa por la inauguración es enorme.

Puede que haya más expectativas por la inauguración de Sphere que por la de Allegiant Stadium. Probablemente sea natural, ya que Las Vegas es la capital mundial del entretenimiento y sus habitantes han acogido con entusiasmo los nuevos conceptos de entretenimiento a medida que han ido llegando.

La historia es distinta en Londres, que no se queda atrás en lo que a entretenimiento se refiere.

He aquí un extracto de una carta de protesta archivada, enviada a la entidad gubernamental encargada del proceso de planificación durante un periodo de comentarios abierto. El nombre de la persona que la escribió fue tachado por la agencia:

“Me opongo en su totalidad a ambas solicitudes de planificación, que restan importancia al hecho de que el sitio se encuentra en una zona residencial con viviendas en tres lados. La extrema contaminación lumínica y acústica, especialmente por la noche, causará graves daños a la salud y el bienestar de los residentes. Por ejemplo, estará totalmente iluminado a las 7 a.m. de septiembre a marzo, cuando el sol sale mucho después durante gran parte de octubre a febrero. Las personas que trabajan de noche también se verán gravemente afectadas. La publicidad no está en consonancia con la zona y la perjudicará; Stratford no es Piccadilly Circus”.

“Las afirmaciones de que el recinto principal solo estará ocasionalmente a pleno rendimiento no están garantizadas, e incluso la mitad del aforo seguirá causando importantes impactos. …El ruido, la congestión, la contaminación atmosférica y los problemas de estacionamiento de cientos de autos privados, taxis y Ubers adicionales en las calles residenciales. Newham ya tiene la peor contaminación atmosférica del Reino Unido. La zona ya tiene altos niveles de delincuencia y comportamiento antisocial, que aumentarán con esta afluencia de visitantes. La policía Metropolitana también ha expresado su preocupación por el recinto”.

Tareas en marcha

Douglas Trainer, director de asuntos gubernamentales y comunicaciones de Madison Square Garden Entertainment en Londres, afirmó que, a pesar de la oposición, el proceso de planificación y construcción va por buen camino.

“Para que quede claro, nuestra solicitud de planificación avanza según lo previsto, no se ha producido ninguna pausa ni desaceleración”, afirmó en un comunicado enviado por correo electrónico. “Un tercero parece estar causando problemas”, añadió, refiriéndose a los rivales de la empresa de entretenimiento que, en su opinión, están avivando la oposición.

Dijo que el siguiente paso del proceso -la remisión de la solicitud de Sphere de la empresa a través de London Legacy Development Corp. a la alcaldía de Londres- necesita completar dos tareas: conseguir el permiso para convertir algunas zonas de estacionamiento cercanas en zonas reservadas para discapacitados y llegar a un acuerdo sobre ciertas cuestiones legales.

“El trabajo en ambas cuestiones está en marcha y por buen camino”, dijo Trainer. “La semana pasada pasé 10 horas con los abogados analizando pequeños puntos de redacción de esto último”.

Que se construya o no London Sphere puede no preocupar mucho a los habitantes de Las Vegas. Y aunque para Las Vegas sea agradable tener el único recinto Sphere de su clase en el mundo, la ambición del presidente y director ejecutivo de MSG, James Dolan, ha sido construir más Sphere y llevar el entretenimiento a un nuevo nivel en todo el mundo.