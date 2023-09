Miembro de ‘Pawn Stars’ tenía la ‘mirada perdida’ durante su arresto por DUI en Las Vegas, según la policía

Según los informes, Corey Harrison se salía del carril para bicicletas cuando el agente de la Policía Metropolitana lo detuvo después de las 2 a.m. del 8 de septiembre.

Corey Harrison de "Pawn Stars" y "Pawn Stars Do America" aparece en su foto de fichaje de la Policía Metropolitana tras su arresto por conducir ebrio el viernes 8 de septiembre de 2023. (Departamento de Policía Metropolitana)

Corey Harrison de "Pawn Stars" de History aparece en esta foto de junio de 2014. El coprotagonista de "Pawn Stars" Corey Harrison dice que su arresto por DUI fue causado por una pierna enferma, distracciones de la policía y la falta de un alcoholímetro operativo. (Archivo Review-Journal)

Corey Harrison desprendía “olor a alcohol” y tenía “los ojos rojos y caídos” durante su arresto por conducir bajo la influencia de sustancias (DUI) el pasado jueves por la noche en el centro de Las Vegas.

Esos detalles se desprenden del reporte de arresto emitido esa noche y obtenido el martes por la mañana por el Review-Journal. El documento indica que Harrison fue detenido por desviarse a las 2:11 a.m. del viernes en Main Street y Charleston Boulevard.

El documento no especifica el nivel de alcohol en sangre de Harrison en el momento del arresto. El coprotagonista de “Pawn Stars” y “Pawn Stars Do America” de History no devolvió el martes la solicitud de comentarios sobre el reporte.

Harrison declaró en conversaciones telefónicas separadas el viernes por la noche y el sábado por la mañana que estaba defendiéndose contra los cargos y que había planeado contratar a un abogado con sede en Las Vegas esta semana.

El reporte de arresto de la Policía Metropolitana indica que la estrella de reality, de 40 años, estaba entrando y saliendo del carril para bicicletas cuando el agente de la Policía Metropolitana lo detuvo, primero encendiendo sus luces y luego usando su sistema P/A.

Según los reportes, Harrison tardó en detenerse al norte de la intersección de Main y Charleston. Le dijo al agente que se dirigía a su residencia en el edificio Soho Lofts, a una media milla de esa esquina.

El reportero dice que Harrison tenía la “mirada perdida” y que el agente “podía oler un fuerte olor a alcohol procedente de la cabina del pasajero”.

Harrison era el único ocupante del Ford F-250 2020. El reporte indica que “el olor a alcohol seguía a su persona” cuando se le ordenó a Harrison que saliera de la camioneta y se dirigiera a la parte trasera.

A Harrison se le preguntó cuánto había bebido, la respuesta fue tachada, aunque Harrison dijo el viernes y de nuevo el sábado que había bebido en un vuelo esa noche desde el Aeropuerto Internacional de Minneapolis, donde había estado grabando para “Pawn Stars Do America”.

El agente que detuvo a Harrison llamó a un supervisor y le realizó una prueba de alcoholemia cuyos resultados no se han publicado.

El agente dijo entonces a Harrison que creía que estaba bajo los efectos del alcohol. El agente lo detuvo y, mientras lo fichaba, le dijo que el Intoxilizer (alcoholímetro) no funcionaba. Un agente intentó realizar una prueba de alcoholemia, que no operó correctamente.

Harrison accedió a que le extrajeran sangre. Los resultados no han sido revelados. El reporte indica que Harrison fue fichado en la cárcel de la ciudad de Las Vegas, o Centro de Detención de Las Vegas, por DUI-licor.

Harrison dijo el sábado por la noche y de nuevo el domingo que su pierna derecha estaba doliendo debido a una infección de un caso de hiedra venenosa durante una grabación reciente en Rhode Island, lo que limita su capacidad para pasar la prueba de sobriedad de campo. Afirmó que se distrajo cuando dos agentes abandonaron rápidamente el lugar de otro llamado. También dijo que conducía con una caja de vino en su vehículo, regalo de un amigo que había puesto la imagen de Harrison en las botellas.

Harrison dijo que pasó unas ocho horas en la cárcel y que fue puesto en libertad sin que se le retirara la licencia.