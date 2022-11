¿Menos de 21 años? Estas son algunas cosas que puedes hacer en el Strip – FOTOS

El pollo asado entero servido en The Bedford by Martha Stewart dentro de Paris Las Vegas el lunes 12 de septiembre de 2022, en Las Vegas. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

Una vista del interior de la tienda Fred Segal en The DistrictÊdurante un recorrido por Resorts World antes de su apertura en Las Vegas el miércoles 23 de junio de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Una pared de gorras de 75 pies se muestra en Culture Kings en Forum Shops at Caesars, el lunes 14 de noviembre de 2022, en Las Vegas. La primera tienda de Culture Kings en Estados Unidos ocupa unos 14 mil pies cuadrados de espacio comercial. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 4 de abril de 2019, Kevin Hart, galardonado con el premio a la estrella internacional del año de CinemaCon, posa en los Big Screen Achievement Awards en Caesars Palace de Las Vegas. Hart está nominado a un Emmy por su programa "Kevin Hart: Don't F**K This Up". Su cadena Laugh Out Loud Network celebró su tercer aniversario, y ahora tiene un acuerdo con LOL en la cadena Peacock de la NBC. (Foto de Chris Pizzello/Invision/AP, Archivo)