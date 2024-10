Maratón de Las Vegas se apoderará de Charleston este fin de semana

Señalización en S. Hualapai Way en dirección sur advierte de retrasos importantes la próxima semana a lo largo de W. Charleston Boulevard en preparación del recorrido para el próximo Maratón de Las Vegas, el sábado 26 de octubre de 2024, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Se espera que unos 6,000 corredores tomen Charleston Boulevard entre Red Rock Canyon y el centro de Las Vegas el domingo para el nuevo Maratón de Las Vegas.

Para dar cabida a los participantes en el nuevo maratón, la principal vía este-oeste estará cerrada al tráfico durante varias horas.

El día inaugural de la carrera del Maratón de Las Vegas, las calles comenzarán a cerrarse a las 4 a.m. El domingo antes de la hora de inicio de la carrera prevista para las 6 a.m. Los corredores tendrán tres opciones: el maratón completo de 26.2 millas, el medio maratón de 13.1 millas y la carrera de 7.02 millas. Los tres comienzan a las 6 a.m.

A medida que los corredores avancen por Charleston y otras calles en el centro de Las Vegas, la calle se reabrirá al tráfico vehicular de forma continua. El objetivo es que Charleston y otras calles afectadas se reabran para las 12:33 p.m. del domingo.

Horario de reapertura

La reapertura de calles será gradual. Todos los cierres de Charleston son solo para el tráfico en dirección este. Charleston en dirección oeste permanecerá abierta, pero algunos giros estarán limitados a lo largo de la ruta.

– Charleston en Desert Foothills Drive está programado para reabrir a las 8 a.m.

– Charleston en Pavilion Center Drive está programado para reabrir a las 8:30 a.m. En ese momento, Hughes Parkway West y Pavilion Center Drive, cerca de Charleston, también reabrirán al tráfico.

– Charleston en Town Center Drive reabrirá a las 8:45 a.m.

– Charleston en Fort Apache Drive reabrirá a las 9:15 a.m.

– Charleston en Buffalo Drive reabrirá a las 9:40 a.m.

– Charleston en Rainbow Drive reabrirá a las 10 a.m.

– Charleston en Decatur reabrirá a la 1:45 a.m.

– Charleston en Rancho Drive reabrirá a las 10:55 a.m.

– Martin Luther King Boulevard en dirección norte entre Charleston y Grand Central Parkway reabrirá a las 11:10 a.m.

–Bonneville Avenue en dirección oeste entre Grand Central Parkway y Martin Luther King reabrirá a las 11:15 a.m.

– Grand Central Parkway en dirección norte entre Bonneville y Main Street reabrirá a las 11:30 a.m.

– Main Street en dirección norte entre St. Louis Avenue y Ogden Avenue reabrirá a las 11:55 a.m.

– Las Vegas Boulevard en dirección sur entre St. Louis y Bridger reabrirá a las 12:15 p.m.

– Bridger Avenue en ambas direcciones entre 4th Street y Maryland Parkway reabrirá a las 12:33 p.m.

–Ogden Avenue en ambas direcciones entre Casino Center Boulevard y 4th Street reabrirá a la 1 p.m.

Acceso vital permanecerá

Joe Jurisic, director de carreras de Brooksee, una compañía de producción de carreras urbanas con sede en Salt Lake City, dijo que todos los negocios y residentes seguirán teniendo acceso a sus propiedades a lo largo de la ruta.

“UMC seguirá abierto desde esos carriles hacia el oeste”, dijo Jurisic el viernes. “En la forma en que configuramos el recorrido, ya sea un complejo de apartamentos, negocios o residentes, todos seguirán teniendo acceso, ya sea que estén en el lado norte de Charleston o en el lado sur de Charleston. La forma en que se establece el patrón de control de tráfico es que tenemos carriles de acceso establecidos. Tenemos los desvíos establecidos para asegurarnos de que todos puedan movilizarse si es necesario”.

Efectos de la ruta de autobús

El domingo, quienes viajen en el servicio de autobuses de la Comisión Regional de Transporte (RTC) a lo largo de la ruta verán disrupciones entre las 3 a.m. y la 1 p.m., anunció la dependencia la semana pasada.

Las siguientes rutas se verán afectadas cerca de la ruta del maratón: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 113, 119, 120, 121, 206, 207, 208, 214, 215-dirección oeste, 401, Boulder Highway Express, Centennial Express, Downtown/Veteran Medical Center Express, Deuce on the Strip y Sahara Express. Para obtener todos los detalles, los automovilistas pueden consultar rtcsnv.com/detours durante el día de la carrera.

“El desarrollo de este evento ha sido un proceso extenso. En enero se cumplirán tres años desde que comenzamos y la RTC ha sido parte de la conversación desde el principio”, dijo Jurisic. “Obviamente, más en serio fue parte de la conversación en el último año cuando logramos esta ruta. Queríamos asegurarnos de que el transporte público local permanezca activo, pero también de que la gente esté informada y pueda planificar en consecuencia, para que aún puedan llegar a donde necesitan ir”.

Cuadrillas han estado instalando barreras para la carrera durante la última semana a lo largo de Charleston y continuarán en el centro de la ciudad durante el fin de semana.

Recorrido escénico

El objetivo de los organizadores era que la carrera incluyera una gran variedad de lugares de interés y áreas desde Red Rock Canyon, pasando por el centro de Summerlin y el centro de Las Vegas, para mostrar lo que ofrece la ciudad. El tramo también es todo cuesta abajo, por lo que hará de la carrera un evento de ritmo rápido.

“El objetivo era realmente resaltar los diferentes puntos de contacto de nuestra ciudad”, dijo Jurisic. “Reconozco que gran parte de la atención se dirige solo hacia el Strip o incluso el corredor del centro de la ciudad, pero algunas personas no saben sobre el circuito escénico de Red Rock y el centro de Summerlin y la posibilidad de correr a través de Symphony Park y el Arts District. Todas estas son cosas que queríamos resaltar, realmente como hitos de nuestra ciudad, que pueden pasar desapercibidas para los turistas (que) tal vez no conocen tan bien la zona”.