Mañana letal para peatones: Tres muertos y un herido en cuatro incidentes

La policía investiga un accidente mortal ocurrido el martes 9 de agosto de 2022 en Washington Avenue, cerca de Mt. Hood, en Las Vegas. (Glenn Puit/Las Vegas Review-Journal)

Fue una mañana de martes letal para los peatones del valle de Las Vegas, con tres muertos y un cuarto herido grave en cuatro distintos incidentes.

Uno de los accidentes, a las 8:24 a.m., se produjo en el límite de una zona escolar en Brookman Elementary School, ubicada en 6225 E. Washington Ave. La policía de Las Vegas dijo que un vehículo atropelló a un peatón cerca de Mount Hood Street, al este de Las Vegas, matando al peatón.

En el lugar de los hechos se observó un auto que se estrelló contra un poste de luz cerca de la escuela. La policía del Distrito Escolar del Condado Clark confirmó más tarde que en el accidente no estuvo implicado ningún estudiante ni ningún menor.

La policía cerró Washington Street hasta la entrada de la escuela.

En otro accidente ocurrido a las 4 a.m., la policía dijo que una peatón no identificada murió mientras cruzaba South Rainbow Boulevard y Palmyra Avenue. La mujer, según la policía, fue atropellada por una F-150 de 2013 conducida por un hombre de 67 años de Las Vegas. No se sospecha que el conductor haya estado incapacitado para manejar, y la policía reabrió las carreteras de la zona poco antes de las 8:30 a.m.

A las 4:30 a.m., en West Flamingo Road y Arville Street, un peatón murió al ser atropellado por una camioneta blanca de modelo antiguo. El conductor huyó del lugar. Las carreteras se reabrieron alrededor de las 8:45 a.m.

En un cuarto accidente, un peatón fue atropellado y resultó gravemente herido justo antes de las 8:20 a.m., cerca del cruce de J Street con Washington Avenue. El automovilista huyó del lugar y fue ubicado poco después por las unidades de patrulla, dijo la policía. Los agentes detuvieron al conductor en la cuadra 300 de Stanford Street. Se sospecha que el automovilista conducía bajo los efectos del alcohol, pero no se han dado más detalles.

La coordinadora de la Coalición de Seguridad del Tráfico de la UNLV, Erin Breen, dijo que estos accidentes marcan un “día oscuro” para el sur de Nevada.

“El problema de los peatones en nuestra ciudad se reduce a que los seres humanos hacen cosas tontas, tanto los peatones como los conductores”, dijo. “Todos tenemos que prestar más atención”.

Las muertes de peatones han ido al aumento en los últimos años.

En 2021 murieron 66 personas en el Condado Clark, frente a un mínimo reciente de 43 en 2019.

Fue la segunda cantidad más alta de la última década, tras las 71 muertes de 2017.

Ese año, un auto atropelló y mató a tres adolescentes que caminaban por una acera en East Desert Inn Road. Un cuarto niño también resultó herido en el accidente de septiembre, que ocurrió justo después de las 9 p.m.

Las muertes están a punto de aumentar de nuevo este año en el condado. Hasta finales de julio ha habido 39, cinco más que el año pasado por estas fechas.

Este es un reportaje en desarrollo.