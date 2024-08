Madre de víctima de incendio en LV relata la búsqueda de su cuerpo

Rosine Herrera y su esposo esperaban en una sala privada en los apartamentos Riverbend Village mirando a través de las ventanas el edificio donde había estado su hijo.

Cinco horas después, el Departamento de Bomberos del Condado Clark encontró el cuerpo del joven cubierto de escombros.

“Es difícil no estar enojada”, dijo Herrera al Review-Journal. “Entiendo que no sabían que él estaba allí, y no lo vieron porque estaba cubierto por escombros, pero es difícil para mí saber que él estaba allí y no lo vieron de inmediato”.

El incendio en un complejo de apartamentos el domingo por la noche mató a Vincent Herrera, de 23 años, y a su novio, Kameron Moore, de 24. Cuatro personas fueron hospitalizadas por quemaduras y otras lesiones, y 30 residentes tuvieron que abandonar sus viviendas por el incendio.

Como la mayoría de los fines de semana en los últimos meses, Herrera había estado quedándose con Moore. Cuando no regresó a su casa en North Las Vegas, donde vivía con su familia, su madre comenzó a preocuparse.

Otras personas le dijeron que no se preocupara, que él tenía 23 años y probablemente estaba bien. Pero Herrera es madre, con instinto de madre. Sabía que algo andaba mal.

El lunes, llamó a su trabajo en Barnes & Noble en Henderson. No se había presentado.

Luego, Joe Carrillo, expareja de Vincent Herrera y amigo de él y de Moore, llamó a Herrera buscando a su hijo para informarle que Moore había muerto en un incendio.

Ella gritó y lloró por teléfono.

“Sabía que Vincent estaba con Kameron, y me preguntaba, ‘¿Dónde está él? ¿Dónde está mi bebé? ¿Qué pasó?”’, dijo.

Llamó a todos los hospitales: nada.

“Le dije a mi esposo, ‘Llévame al complejo de apartamentos. Deben tener respuestas’”, dijo Herrera.

Cuando vio al jefe de bomberos fuera del edificio, salió del auto y le dijo que no podía encontrar a su hijo. Los investigadores del Departamento de Bomberos volvieron al edificio para buscar.

Durante las largas horas de espera, la gente consideró la posibilidad de que Vincent Herrera estuviera demasiado triste por la muerte de Moore y necesitara tiempo para estar solo. Nuevamente, Herrera sabía que no era así.

“Si él estuviera en otro lugar, se habría comunicado conmigo. Habría escuchado algo de él”, dijo.

Cinco horas después, los investigadores encontraron el cuerpo de su hijo cubierto de escombros.

“Pero no estaba quemado. Fue el humo lo que lo mató, y por algún milagro, estuvo mayormente a salvo de las quemaduras, del fuego”, dijo.

‘No soportamos estar separados’

Desde su muerte, sus padres y cuatro hermanos menores han dormido juntos en su sala de estar.

“No soportamos estar separados”, dijo. “Solo el pensamiento de estar solos con nuestros pensamientos es un poco abrumador”.

Su hermano de 2 años parece saber que algo está mal, dijo Herrera. Pero Syrus Herrera, de 9, ha encontrado especialmente difícil comprender la nueva realidad.

“Mamá”, lloró con Herrera el miércoles por la noche. “No sé cómo voy a ser feliz sabiendo que Vincent ya no va a volver a casa”.

En Navidad, Vincent Herrera les escribió a sus hermanos una carta diciendo que quería acercarse más a ellos y ser un mejor hermano. Les dio diarios para escribir, con la esperanza de que pudieran compartir un poco sobre ellos mismos en las páginas, dijo su madre. Su hijo pasaba horas leyendo en la sala con Syrus y lo llevaba afuera: los dos salían a patinar y a pasear en bicicleta.

“Era un alma muy, muy especial”, dijo su madre.

Los libros eran su lenguaje de amor

Mientras Herrera hablaba con el Review-Journal sobre la memoria de su hijo, miraba el librero que estaba en su sala de estar.

“Todo lo que podía tener en sus manos lo leía”, dijo Herrera.

En su velorio el miércoles por la noche, la gente dejó It de Stephen King y Massacre of the Dreamers de Ana Castillo, que recientemente le había regalado a su madre.

Los libros eran su lenguaje de amor, dijo Herrera. A menudo le regalaba libros para Navidad y cumpleaños, y regularmente traía a casa títulos clásicos de su trabajo en la librería, sabía que eran sus favoritos.

Vincent Herrera también era un artista. Graduado de Las Vegas Academy of the Arts, amaba dibujar y pintar. Recientemente mostró a su madre algunos de sus trabajos de animación digital, y su habitación estaba decorada con anime y lo que ella llamó una “colección ecléctica”.

“Vincent siempre fue auténtico”, dijo Herrera.

Cuándo estaba en la preparatoria le dijo a su familia que le gustaban los chicos y las chicas. Su madre dijo que su sexualidad era una parte importante de él, pero no componía toda su identidad.

Herrera no conocía bien a Moore, pero dijo que lo conoció por primera vez recientemente y que era muy dulce.

Él y Moore habían sido amigos durante algunos años, pero solo recientemente comenzaron a salir, según Herrera.

Dijo que si su hijo lo amaba, sabía que Moore era una buena persona.

Omar Williams, supervisor de Moore en su trabajo en Giving Home Health Care, lo describió como súper inteligente.

“Es un chico que desafió lo que era el estándar, y nos hizo mejores”, dijo Williams. “Tenía un futuro brillante, brillante. Sé que teníamos muchos planes para él, para su crecimiento”.

La empresa ayuda a las personas enfermas a recibir beneficios antes de morir, y Williams dijo que Moore jugó un papel importante en ayudar a los pacientes a obtener acceso a tarjetas de seguro.

Dijo que Moore tenía un tatuaje para cada logro en su vida y amaba a sus gatos. La próxima semana, los empleados usarán calcetines locos como los que Moore solía usar, para honrar su memoria.

“Esta es la cosa más difícil que hemos experimentado trabajando aquí”, dijo Williams.

Rosine Herrera alentó a las personas a defender a las personas discriminadas en la sociedad, tal como su hijo una vez lo hizo. También pidió apoyo en su gofundme para los gastos del funeral.

“Vincent era amable, y era una luz brillante. Solo quiero que todos sean amables. Eso es lo que él quería en este mundo”.