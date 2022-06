Luxor deja de lado el servicio de habitaciones y opta por un sistema digital de entrega de comida

Luxor puso en marcha un nuevo programa de entrega de comida que sustituye al tradicional servicio de habitaciones del complejo. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Luxor puso en marcha un nuevo programa de entrega de comida que sustituye al tradicional servicio de habitaciones del resort.

El complejo en forma de pirámide en al sur del Strip dejó de ofrecer servicio de habitaciones cuando la pandemia del COVID-19 cerró los complejos durante 78 días en marzo de 2020. No volvió una vez que la propiedad reabrió en junio.

Luxor Express, un programa de entrega de comida y bebidas a habitaciones, comenzó a operar el jueves. Inicialmente, se ofrece de 7 a.m. a 1:45 p.m. desde dos puntos de venta de comida del Luxor —Pyramid Cafe y Backstage Deli— a los huéspedes que se alojan en las torres este y oeste.

Dentro de unas semanas, se espera que el programa se amplíe para incluir Diablo’s Cantina y Public House con entregas en las habitaciones de Pyramid con horario ampliado, según Emmanuel Cornet, vicepresidente de alimentos y bebidas de Mandalay Bay, Delano Las Vegas, Luxor y Four Seasons Las Vegas.

Los huéspedes de las habitaciones pueden solicitar la entrega de comida usando su propio teléfono u otro dispositivo digital en lugar de llamar a un número de teléfono central del servicio de habitaciones.

Brian Ahern, portavoz de MGM Resorts International, dijo que la empresa está siguiendo la tendencia de suspender el servicio de habitaciones tradicional, una práctica que comenzó en todo el mundo después de que los hoteles empezaran a reabrir tras los cierres provocados por la pandemia del COVID-19.

De las propiedades de MGM, solo Excalibur está sin servicio de habitaciones tradicional y solo el Luxor está probando el nuevo sistema.

Sistemas similares en uso

Resorts World Las Vegas tiene un sistema similar de entrega de comida de su área de Street Eats.

Wynn Resorts Ltd. ha mantenido su sistema tradicional de servicio de habitaciones, mientras que los representantes de Caesars Entertainment Corp. no respondieron a las preguntas sobre el estado del servicio de habitaciones de sus propiedades.

“Creo que el servicio de habitaciones o la entrega de comida en las habitaciones del hotel es algo que los clientes de Las Vegas siguen disfrutando y por eso lo mantenemos”, dijo Ahern.

Pero ese no es el caso de muchos hoteles de todo el mundo.

“La eliminación del servicio de habitaciones ha sido una tendencia mundial en los últimos 10-15 años”, dijo Amanda Belarmino, profesora asistente en el William F. Harrah College of Hospitality de la UNLV.

“En 2016, la American Hotel and Lodging Association descubrió que solo el 22 por ciento de los hoteles ofrecía servicio de habitaciones”, dijo. “La tendencia se invirtió debido a la pandemia porque la gente no se sentía segura reuniéndose en un grupo grande. Sin embargo, el servicio de habitaciones no es rentable y suele ser impopular.

“En los hoteles que no son de juego, estamos viendo una tendencia de los consumidores a pedir en aplicaciones de entrega de comida como UberEats, encontrarse con el conductor en el vestíbulo y luego llevar la comida a su habitación”, dijo Bellarmino. “Creo que podemos esperar ver que los hoteles-casinos sigan ofreciendo soluciones creativas para la comida en la habitación, además del tradicional servicio a habitaciones”.

Un representante de la American Hotel and Lodging Association dijo el lunes que la asociación no tenía datos actualizados sobre el protagonismo del servicio de habitaciones.

“El servicio de habitaciones 24 horas al día fue uno de los éxitos que se produjeron durante la pandemia y, en muchos casos fuera de Las Vegas, no ha regresado y puede que no lo haga, ya que los hoteles siguen enfrentándose a los costos y a los retos de la mano de obra”, dijo Brendan Bussmann, analista del sector de B Global, con sede en Las Vegas.

“Las Vegas es una ciudad que opera 24 horas al día y algunos huéspedes siguen deseando esa hamburguesa con queso a las 3 a.m.”, dijo Bussmann. “Sin embargo, la mano de obra sigue siendo un reto que ha obligado a las empresas a replantearse cómo servir mejor al huésped”.