Los vientos podrían alcanzar las 30 mph el lunes en Las Vegas

Ráfagas de viento cerca de las 30 mph son posibles el lunes en el valle de Las Vegas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La máxima debería estar cerca de los 63° F, pero los vientos del noroeste de 5-10 mph temprano se convertirán en vientos al suroeste y aumentarán a 20 mph o más.

Gusty southwest winds return on Monday as our next system moves in. Strongest winds are expected in San Bernardino County, but gusty conditions will also extend into Mohave and southern Clark Counties. #cawx #nvwx #azwx pic.twitter.com/RFJRunjckJ

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) November 27, 2022