Los transportistas se alegran de la puntualidad de las entregas en días festivos

Transportistas como el Servicio Postal de Estados Unidos, FedEx y United Parcel Service prevén tener suficiente capacidad después de haber tenido que lidiar con la avalancha navideña de los últimos dos años, cuando mucha gente se encerró en casa y recurrió a las compras por internet.

El sistema ya está siendo puesto a prueba antes de los grandes días de compras del Black Friday y el Cyber Monday, cuando los minoristas atraen a los compradores con ofertas. Amazon celebró un segundo Prime Day en octubre para impulsar las ventas de días festivos tempranas, pero algunos compradores siguen esperando ofertas en los próximos días.

Brie Carere, jefa de atención al cliente de FedEx, dijo a The Associated Press que no está preocupada: “La red está funcionando de la mejor manera que lo ha hecho desde el COVID. Estamos confiados y listos”.

Hay varios factores en juego: Los consumidores comenzaron antes, han hecho más compras en las tiendas y han moderado el gasto debido a las presiones sobre la inflación, con lo que se ha reducido el volumen de envíos y se han repartido en un periodo más largo. Un día más de envío entre Thanksgiving y Navidad también ayuda.

El panorama podría ser una victoria para los transportistas, que necesitan menos trabajadores temporales, los minoristas, que se enfrentan a menos sobrecostos en los momentos pico de trabajo, y los compradores, cuyos regalos tienen más probabilidades de ser entregados a tiempo, dijo Satish Jindel, presidente de ShipMatrix, con sede en Pennsylvania.

El optimismo general representa un fuerte contraste con las temporadas de días festivos del 2020 y 2021, cuando se enviaron más artículos de uso cotidiano durante la pandemia, los problemas de la cadena de suministro eran una preocupación y las empresas de transporte se esforzaban por mantener el ritmo.

Los transportistas que alcanzaron su límite de capacidad descargaron su exceso de paquetes en el difícil Servicio Postal de Estados Unidos en 2020, cuando más de un tercio del correo de primera clase del Servicio Postal estaba atrasado para cuando llegó la Navidad. En aquel entonces, el Servicio Postal salió adelante a pesar de los miles de trabajadores en cuarentena.

El desempeño mejoró el año pasado. Y el director general de Correos, Louis DeJoy, dijo que la situación es aún mejor ahora, con la instalación de 137 nuevas máquinas de clasificación de paquetes antes de la temporada de días festivos, lo que eleva el total a 249 máquinas de procesamiento de paquetes adicionales desde marzo de 2021.

Eso aumenta la capacidad de procesamiento de paquetes diarios del Servicio Postal a 60 millones, y las mejoras de personal permitieron al Servicio Postal reducir la contratación estacional a la mitad.

“Nuestros clientes y el pueblo estadounidense deberían sentirse confiados en el servicio que prestaremos para la temporada navideña”, dijo.

En total, se prevé que las empresas de transporte tengan un exceso de capacidad de entre 10 y 20 millones de paquetes por encima de lo que se necesita cada día en la época de máxima actividad, lo que proporcionará un colchón y reducirá los sobrecostos por picos de trabajo, dijo Jindel.

Además, siguen contratando trabajadores adicionales para ayudar conlos aumentos de la demanda. Amazon, que opera su propia flota de vehículos de reparto, dijo que está contratando de nuevo a 150 mil empleados de tiempo completo, a medio tiempo y de temporada en Estados Unidos. United Parcel Service planeó contratar a más de 100 mil trabajadores de temporada para satisfacer el aumento de demanda, al tiempo que remarcó que sigue siendo una buena idea evitar esperar hasta el último minuto.

“Comprar y hacer los envíos con antelación sigue siendo importante para evitar los momentos de mayor actividad de la temporada alta”, dijo el portavoz de UPS, Jim Mayer.