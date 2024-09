Los teléfonos públicos solían estar en todas partes, pero quedan pocos en LV

Perros se dan un chapuzón durante el Dog Daze of Summer - FOTOS

Solían estar en las esquinas de las calles, en las paradas de autobuses, en tiendas de conveniencia, juzgados y casinos.

En la era anterior a los teléfonos celulares, desde ejecutivos hasta niños y delincuentes los usaban.

Pero la época dorada del teléfono público terminó hace muchos años, cuando los celulares se volvieron omnipresentes y accesibles.

Hoy en día, quedan pocos y son aún menos los que están en uso. Una reciente búsqueda realizada por Las Vegas Review-Journal encontró cinco teléfonos públicos en el área de Las Vegas: uno en el hospital Centennial Hills, otro en el centro de detención del Condado Clark, dos en Jerry’s Nugget y uno en exhibición en el Mob Museum.

La primera vez que apareció la frase “teléfono público” en el Review-Journal, al menos según los archivos digitales, fue el 12 de febrero de 1931.

El artículo, breve, hablaba de un teléfono público robado por ladrones “evidentemente decididos a sacar cualquier dinero que pudiera haber en la máquina”. Se publicó junto a una foto de una gasolinera remodelada y junto a un artículo sobre un vendedor de una “hierba narcótica” llamada “marihuana.”

La historia del teléfono público se remonta a 1889, cuando el primero se instaló en una esquina en Hartford, Connecticut, después de ser inventado por William Gray.

Ron Knappen, quien escribió un libro sobre la historia de los teléfonos públicos y es dueño de una empresa llamada Phoneco, con sede en Wisconsin, que vende teléfonos públicos a clientes como empresas de utilería y museos, dijo que los primeros teléfonos públicos eran máquinas voluminosas de madera llamadas “estaciones de pago.” En áreas rurales, las personas a veces tenían que girar una manivela para contactar a la operadora.

Una llamada costaba cinco centavos en las décadas de 1910 y 1920, según él, subió a diez centavos alrededor de 1940 y eventualmente llegó a costar veinticinco centavos.

Los sobrevivientes

En el hospital Centennial Hills, aún hay un teléfono público cerca del departamento de emergencias. Una llamada de cuatro minutos cuesta un dólar, y se puede pagar con monedas o tarjeta de crédito.

Gretchen Papez, vocera del hospital, dijo que los usuarios previstos son personas que no tienen teléfono celular o cuya batería se ha agotado. El teléfono es propiedad de WiMacTel, que no respondió a solicitudes de comentarios.

El agente Robert Wicks, vocero del Departamento de Policía Metropolitana, dijo que en el área de registro del centro de detención del Condado Clark hay un teléfono público qie no funciona.

Cerca de los baños en el casino Jerry’s Nugget en North Las Vegas, hay un teléfono público sin auricular que tiene una calcomanía de “fuera de servicio” cubriendo parte de la ranura para monedas. Un segundo teléfono público en una entrada parece estar en mejores condiciones, pero ya no da tono de marcado. Una etiqueta de WiMacTel anuncia llamadas locales a una tarifa de 50 centavos por 15 minutos.

Martha Díaz, gerente del casino, recuerda cuando las personas usaban frecuentemente los teléfonos, pero dijo que no ha visto a alguien usarlos en aproximadamente ocho o nueve años.

Pero en el Mob Museum, un teléfono público sigue siendo una atracción popular.

El museo tiene una cabina telefónica que alguna vez estuvo en el Four Deuces, la sede de Al Capone en Chicago, dijo Claire White, directora de educación del museo. El museo la adquirió de un coleccionista en 2019, por una cantidad que no pudo revelar. La cabina contiene un teléfono público de la década de 1920, aunque no es el original.

“Siempre ha habido una conexión entre los teléfonos públicos y el crimen organizado”, dijo White. Usar un teléfono público era una forma de evitar las escuchas telefónicas, explicó.

La mayoría de los artefactos del museo están detrás de vitrinas, pero los visitantes pueden entrar en la cabina y abrir y cerrar la puerta.

“Definitivamente es uno de los artefactos más únicos que tenemos en exhibición,” dijo.

También es uno de los sitios más populares del museo para tomar fotos.

Gran negocio

Antes de convertirse en reliquias de la era pre-digital, los teléfonos públicos eran lucrativos.

“Hacían cantidades obscenas de dinero y luego, de repente, dejaron de hacerlo”, dijo el abogado de Las Vegas Robert Bolick, quien representó a una empresa de teléfonos públicos llamada Pay Phones of Nevada.

Gregory Balelo, quien aún figura como funcionario de una empresa llamada Interwest Payphone en los registros estatales, dijo que su pequeña empresa llegó a tener entre 150 y 200 teléfonos públicos, la mayoría en lugares cerrados como casinos, tabernas y tiendas de conveniencia. Interwest se incorporó en 1987.

La mayoría de sus ingresos provenían de los casinos, dijo, pero el negocio también era bueno en las áreas para empleados de los hoteles y en los locales de apuestas deportivas. Las llamadas de larga distancia también eran rentables.

El negocio comenzó a decaer alrededor del año 2000, cuando los teléfonos celulares se volvieron más baratos y confiables. Se deshizo de su último teléfono público alrededor de 2008 y cree que probablemente estaba en el South Point.

“Fue parte de mi vida por mucho tiempo y fue muy bueno para mí”, dijo Balelo sobre el negocio de los teléfonos públicos.

Y los teléfonos públicos aún pueden inspirar nostalgia.

Los usuarios de Reddit de Las Vegas han intentado localizar teléfonos públicos y compartir sus hallazgos. Algunas de las sugerencias de dónde podría encontrarse un teléfono público son en tono de broma: “en la cárcel” o “en los años 90.”

Balelo dijo que aún tiene algunos teléfonos públicos que no ha desechado y recientemente encontró algunos auriculares en su almacén.

“No pude convencerme de tirarlos”, dijo.