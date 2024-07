Los récords de calor pronostican un futuro peligroso para la Ciudad del Pecado

El implacable calor de Las Vegas es difícil de ignorar. Aunque el desierto de Mojave es caluroso y siempre lo ha sido, no es probable que los nuevos récords batidos se mantengan durante mucho tiempo.

El 7 de julio, Las Vegas superó en tres grados cualquier temperatura jamás registrada en la estación del aeropuerto del Servicio Meteorológico Nacional, con una máxima histórica de 120 °F. Este logro, que los científicos predicen que volverá a superarse pronto debido a los efectos del cambio climático, es mortal.

A la doctora Joanne Leovy, médico jubilada de Las Vegas que fundó Nevada Clinicians for Climate Action tras observar un repunte de los problemas de salud relacionados con el calor entre sus pacientes, le preocupa el futuro del habitante promedio de Las Vegas.

“Esto es exactamente lo que esperamos con el cambio climático: olas de calor más largas y severas”, dijo. “Aquí, en el sur de Nevada, solo estamos en la punta del iceberg”.

Reportes anteriores de Las Vegas Review-Journal mostraron que la oficina forense del Condado Clark registró 307 muertes relacionadas con el calor en 2023, que según Associated Press fue el año más mortífero hasta la fecha en términos de calor en todo Estados Unidos.

Según Leovy, las enfermedades causadas por el calor no discriminan por edad o estado físico.

Temperaturas anormales y febriles en el desierto

El calor que está haciendo últimamente en Las Vegas es cinco veces más probable debido al cambio climático provocado por el hombre, según datos de la empresa de comunicación científica Climate Central. El jueves fue el sexto día consecutivo en que se superaron los 115°, según el servicio meteorológico.

Jeff Goodell, autor de “The Heat Will Kill You First” (El calor te matará primero), un libro de no ficción que despertó la atención nacional sobre el calor el año pasado, dijo al Review-Journal que las cifras procedentes de Las Vegas no son sorprendentes.

Climate Central considera que Reno y Las Vegas se encuentran entre las ciudades que más rápido se calientan del país. Ambas sufren el efecto de isla de calor urbano, según los datos, donde el pavimento y los edificios atrapan el calor.

Ciudades como Las Vegas tienen que “cambiar radicalmente” para adaptarse, dijo Goodell. Los nuevos vecindarios deben diseñarse para ser más resistentes al calor, y el alivio -en forma de centros de enfriamiento y aire acondicionado- debe ser más accesible.

El calor extremo afecta de forma desigual a los habitantes de la ciudad. La carga es mayor para los trabajadores al aire libre, los vendedores ambulantes y los desamparados, grupos que necesitan estar al aire libre para ganarse la vida.

“Es una cuestión de ‘¿inhabitable para quién?’”. dijo Goodell. “¿Quién nos importa realmente? ¿Qué tipo de equidad habrá en un lugar como Las Vegas?”.

En junio, Reno y Las Vegas encabezaron la lista de anomalías de temperatura de Climate Central, lo que significa que ambas superaron sus temperaturas históricas de un junio promedio más que cualquier otra ciudad.

Aunque la alta presión atmosférica está elevando el calor en Las Vegas, el meteorólogo de Climate Central Shel Winkley dijo que gran parte de la fuerza motriz de las temperaturas extremas puede vincularse al aumento de las emisiones de carbono que están calentando el planeta.

“Este es un calor que se ha hecho más intenso y excepcional debido al cambio climático”, dijo Winkley. “Es un calor agravado”.

¿Se está tomando en serio el calor en Nevada?

El gobernador republicano Joe Lombardo ha dicho públicamente que cree en el cambio climático provocado por el hombre.

Sin embargo, el pasado mes de julio retiró a Nevada de una Alianza Climática multiestatal de Estados Unidos y desechó un plan estatal de reducción de emisiones de carbono presentado por su predecesor demócrata.

La portavoz de Lombardo, Elizabeth Ray, compartió una carta en la que Lombardo decía que su decisión se basaba en su opinión de que la alianza “entra en conflicto con los objetivos de la política energética de Nevada”. La versión de Lombardo de un plan de innovación climática se dará a conocer públicamente en las próximas semanas, dijo, aunque los demócratas de Nevada han criticado el tiempo que ha tomado.

Otras ciudades propensas al calor, como Phoenix y Miami, cuentan con un responsable del calor que trabaja en estrategias de mitigación como plantar árboles, construir espacios verdes y ayudar a diseñar los vecindarios.

No es el caso de Las Vegas.

Sin embargo, el Laboratorio de Resistencia al Calor del Sur de Nevada, del Desert Research Institute, cumple una función similar. Se creó hace dos años para buscar soluciones a corto y largo plazo contra el calor extremo.

Ariel Choinard, coordinador del laboratorio, dijo que el grupo de trabajo que se reúne después de cada evento de calor extremo ha crecido en tamaño, con 75 representantes de grupos como la Autoridad del Agua del Sur de Nevada y las organizaciones de ayuda a los desamparados.

La respuesta local más visible al calor extremo ha sido la apertura de centros de enfriamiento; Choinard y sus colegas están estudiando su eficacia.

El calor es un problema sistémico ligado a muchos otros, como la sequía y las desigualdades de salud. Es importante que haya una respuesta coordinada en la que participen los gobiernos locales y los líderes comunitarios, algo que el laboratorio espera encabezar.

“Una vez que empiezas a tirar de este hilo, acabas hablando de todo”, dijo Choinard. “No es un problema pequeño”.

Tom Albright, un profesor de UNR que sirve como climatólogo estatal interino, dijo que se siente alentado por los esfuerzos para hacer frente al calor y los efectos del cambio climático en el sur de Nevada.

Al igual que Nevada se ha convertido en líder en la conservación del agua, Albright espera que pueda alcanzar a otros estados en la mitigación del calor extremo.

“Cuando nos enfrentamos a problemas, podemos crear soluciones que saquen lo mejor de la situación”, dijo sobre la respuesta de Nevada a la sequía. “Del mismo modo, con el calor, esto es solo el principio”.