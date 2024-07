Los proyectos de carreteras provocarán interrupciones del tránsito esta semana en LV

Con tantos proyectos de carreteras que se están llevando a cabo por todo el valle de Las Vegas, es imprescindible saber dónde se verán afectadas las carreteras para asegurarte de que no te quedarás atrapado en el tránsito mirando la flor no oficial del estado: el cono de tráfico.

He aquí una lista de algunos de los muchos proyectos de mejora de carreteras que se están llevando a cabo en la ciudad y los más recientes problemas de tráfico asociados a ellos. La Interestatal 15 lidera la carga con múltiples proyectos que conducen a restricciones de carril a través y justo fuera del valle.

Segundo fin de semana del Maratón de Pavimentación

Después de cerrar al tránsito los carriles en dirección norte de la I-15 entre las carreteras Warm Springs y Flamingo durante el fin de semana, este fin de semana será el turno de los carriles en dirección sur.

Desde el viernes a las 9 p.m. hasta el 5 de agosto a las 5 a.m., la I-15 en dirección sur entre las carreteras de Flamingo y Warm Springs permanecerá cerrada al tránsito, mientras se operan las obras de repavimentación en el transitado tramo de autopista.

Restricciones de la I-15 al sur

Los automovilistas que viajan por la I-15 sur ya pueden haber tomado nota de las restricciones de carril en los carriles hacia el sur.

La semana pasada, el tramo de la I-15 en dirección sur entre el 215 Beltway y Silverado Ranch Boulevard se redujo a tres carriles, como parte del proyecto de ampliación de 86 millones de dólares que se está llevando a cabo en la interestatal entre las carreteras Sloan y Warm Springs.

El proyecto ampliará la I-15 a lo largo de la zona de obras de seis carriles de uso general a entre ocho y 10 carriles y añadirá carriles para vehículos de alta ocupación entre St. Rose Parkway y Blue Diamond Road.

Restricciones en la I-15 al norte

A una milla al norte por la I-15, se mantendrán las restricciones de carril por las obras que se están llevando a cabo en la autopista justo al noreste de Las Vegas.

Algunas partes de la I-15 se reducirán a un carril en varios días para que las cuadrillas instalen barandillas temporales, tuberías de drenaje y alcantarillas, y para que lleven a cabo la excavación y pavimentación de la calzada de lunes a jueves entre las 6 p.m. y las 3 p.m. El viernes, la I-15 en dirección norte y sur se reducirá a un carril entre Ute y Byron.

Luego, a partir del 15 de agosto todos los días, ambas direcciones de la I-15 se reducirán a un carril de forma intermitente entre las 5 a.m. y las 3 p.m. entre Ute y Byron.

Proyecto autopista U.S. 95/Charleston

El proyecto de la autopista U.S. 95/Charleston Boulevard está a punto de completarse, pero antes de que esto ocurra hay restricciones de carril previstas para esta semana.

Entre las 8 p.m. y las 5 a.m. de la noche hasta el viernes, Charleston en dirección este y oeste se reducirá a un carril entre Sacramento Drive y Honolulu Street.

El trabajo es parte de la fase final del proyecto de la autopista U.S. 95/Charleston, que comenzó en agosto de 2022 y está programado para terminar este mes.

Cierre de las rampas de la autopista U.S. 95

Está previsto que esta semana se prolonguen los cierres de rampas y las restricciones de carriles en la autopista U.S. 95 en Henderson y la zona este del valle de Las Vegas. El NDOT anunció la semana pasada que las cuadrillas instalarán bucles y realizarán pruebas de reflectividad en la autopista U.S. 95 entre Sunset Road y Wyoming Avenue.

La autopista U.S. 95 en dirección sur se reducirá a un carril entre Nellis Boulevard y Galleria Drive desde las 8 p.m. del lunes hasta las 5 a.m. del martes. Durante ese tiempo, la rampa de salida de Galleria a la autopista U.S. 95 en dirección sur también estará cerrada.

La rampa de entrada de Galleria a la autopista U.S. 95 en dirección sur permanecerá cerrada entre las 8 p.m. del martes y las 5 a.m. del miércoles, mientras que la rampa de entrada de Galleria a la autopista U.S. 95 en dirección norte permanecerá cerrada entre las 8 p.m. del miércoles y las 5 a.m. del jueves.

La autopista U.S. 95 en dirección norte se reducirá a un carril desde Nellis hasta Russell Road entre las 8 p.m. del jueves y las 5 a.m. del viernes.

Durante ese tiempo, la rampa de Russell a la autopista U.S. 95 hacia el norte también estará cerrada.

Está previsto el cierre de un carril en ambos sentidos de la autopista U.S. 95 entre la 1 a.m. y las 3 a.m. del viernes, entre Mountain Vista Street y Sunset Road. Las medidas de control del tránsito serán llevadas a cabo por camiones atenuadores.

Obras en Eastern Avenue en Henderson

Una parte desgastada de Eastern Avenue cerca de Anthem está lista para recibir un arreglo temporal tras las quejas de los residentes sobre la calzada.

Eastern, entre Sunridge Heights Parkway y Grand Hills Drive, verá restringido el carril entre el lunes y el 11 de agosto, mientras las cuadrillas llevan a cabo el arreglo temporal del tramo con baches de la carretera, según anunciaron funcionarios de Henderson la semana pasada.

Se está trabajando en un arreglo permanente de la carretera. El proyecto Eastern Avenue comenzará a principios del próximo año.

Aunque parece que hay un sinfín de proyectos de carreteras en todo el valle, los proyectos son necesarios ya que la zona sigue creciendo. Recuerda ser paciente y proceder con precaución al viajar a través de las zonas de trabajo y alrededor de los que trabajan para ofrecerte un mejor viaje.