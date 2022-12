Los precios de habitaciones en Las Vegas alcanzan su máximo histórico en octubre

Los visitantes del Strip cruzan Las Vegas Boulevard el martes 29 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los visitantes del Strip cruzan Las Vegas Boulevard el martes 29 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los turistas de Las Vegas pagaron el mes pasado las tarifas hoteleras más altas de la historia, y el número de visitantes casi igualó los niveles del 2019 anteriores a la pandemia, informó el martes la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA).

Se estima que 3.6 millones de personas visitaron el sur de Nevada en octubre, un 7.3 por ciento más que el año pasado y solo un 0.8 por ciento menos que en octubre del 2019.

Los visitantes pagaron un índice promedio diario por habitación de 209.89 dólares, rompiendo un récord que se mantuvo solo por un mes. En septiembre, LVCVA reportó un índice promedio de habitaciones por 187.18 dólares por noche.

LVCVA reportó que los visitantes pagaron un promedio de 225.69 dólares por noche en el Strip y 117.51 dólares en el centro de Las Vegas. El índice promedio fue 20.8 por ciento más que hace un año y 55.1 por ciento más que en octubre de 2019.

“La fuerte demanda durante el mes apoyada por los principales eventos y convenciones destrozó el récord mensual de ADR, ya que el índice promedio diario de las habitaciones se acercó a los 210 dólares”, dijo Kevin Bagger, vicepresidente del Centro de Investigación de LVCVA.

En octubre hubo más asistentes a convenciones que en cualquier otro mes del 2022. Y Bagger dijo que el festival de música When We Were Young, dos partidos en casa de los Raiders de Las Vegas y la carrera NASCAR South Point 400 atrajeron a miles de invitados de fuera de la ciudad.

Las estadísticas de la tasa de ocupación siguieron el mismo patrón que las visitas: Con un 87.7 por ciento, la tasa fue 6.1 puntos porcentuales mayor que en octubre del 2021, pero 2.3 puntos menos que en octubre del 2019. Pero los centros turísticos tienen más habitaciones que llenar hoy que en 2021 o 2019. El inventario de habitaciones de hotel es de 150,867, lo que supone un 0.2 por ciento más que el año pasado y un 1.1 por ciento más que en 2019.

“La ocupación de fin de semana alcanzó el 94 por ciento, un nivel que no se veía desde la cifra del 94.8 por ciento de febrero del 2020, el mes inmediatamente anterior al cierre por COVID. Mientras que la ocupación entre semana alcanzó el 85.1 por ciento, la cifra más alta desde el 87.1 por ciento de octubre del 2019”, dijo Bagger.

Las visitas a las convenciones alcanzaron una cifra de 628,100 para el mes, con Global Gaming Expo, National Association of Convenience Stores, IMEX y Routes World entre las ferias que usaron Las Vegas Convention Center ese mes.

“Escuchamos el entusiasmo de los operadores por el mes de octubre tras los resultados del tercer trimestre, y creemos que estos niveles récord (de índice promedio diario) son una prueba de su entusiasmo, que debería tener un impacto material positivo en el flujo de caja”, dijo John DeCree, de CBRE Equity Research, con sede en Las Vegas, en un reporte a los inversionistas. “La aceleración de la recuperación del negocio de grupos y convenciones está poniendo de manifiesto nuestra tesis optimista sobre el Strip de Las Vegas, y la fortaleza de los precios de las habitaciones está sirviendo como material contra la inflación para los casinos”.

En los primeros 10 meses del 2022, las visitas a convenciones aumentaron un 149.5 por ciento respecto al año pasado, hasta los 4.2 millones, pero descendieron un 8.9 por ciento en el mismo periodo del 2019.

El índice promedio diario de habitaciones para los primeros 10 meses de 2022 fue de 168.82 dólares, un 26.4 por ciento más que en 2021 y 2019.

El Aeropuerto Internacional Harry Reid y el Departamento de Transporte de Nevada aún no habían publicado las estadísticas de pasajeros y volumen de tránsito de octubre, hasta el martes por la tarde.

Laughlin, Mesquite

El volumen de visitantes en Laughlin y Mesquite siguió manteniéndose por debajo de los niveles anteriores a la pandemia.

En Laughlin, LVCVA calculó las visitas en 103,600, un 0.7 por ciento por encima de los niveles de octubre de 2021, pero un 29.8 por ciento por debajo de octubre de 2019. Laughlin reportó tasas de ocupación total del 48.4 por ciento, 0.3 puntos porcentuales por debajo de 2021 y 10.4 puntos por debajo de 2019. El índice promedio diario de habitaciones fue de 79.57 dólares.

En Mesquite, las visitas fueron de 88 mil para el mes, sin datos disponibles de octubre del 2021. La ocupación fue del 88.4 por ciento, y el índice promedio de las habitaciones fue de 79.57 dólares por noche.