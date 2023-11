Los perros reciben la comida de Thanksgiving en The Animal Foundation

En asociación con la Churchill Foundation, todos los perros adoptables de The Animal Foundation recibieron comidas de Thanksgiving el jueves 23 de noviembre de 2023. (Animal Foundation)

En colaboración con la Churchill Foundation, todos los perros adoptables de The Animal Foundation recibieron la comida de Thanksgiving el jueves 23 de noviembre de 2023. (The Animal Foundation)

Los perros adoptables de The Animal Foundation recibieron un festín especial el jueves como parte de la promoción “Thankful Pup”.

En colaboración con la Churchill Foundation, todos los perros adoptables del refugio recibieron comidas de Thanksgiving elaboradas con ingredientes de calidad humana y cuidadosamente preparadas para no dañar la salud de los perros, según informó The Animal Foundation en un comunicado de prensa.

Las comidas incluían pastel de carne de pavo, ensalada de tubérculos, judías verdes con tocino y parmesano, puré de camote y barritas de pastel de calabaza con mantequilla de cacahuete.

“Se trata de una tradición especial que The Animal Foundation espera con ilusión cada año. Todos y cada uno de los perros adoptables recibieron su propio plato. Puede que estos perros del refugio aún no tengan sus propias familias, pero esta comida especial les hace saber que no se les olvida y que alguien los quiere”, dijo Kelsey Pizzi, Directora de Comunicaciones de The Animal Foundation.

Los pequeños mamíferos y los animales de granja del refugio también recibieron un regalo especial por estas fiestas.

The Animal Foundation volverá a abrir sus puertas al público el viernes. Actualmente hay 186 perros entre los 266 animales disponibles para adopción en el refugio.