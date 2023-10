‘Los perros hacen magia’: un grupo quiere que los perros de terapia ayuden a testificar a testigos traumatizados

Stephani Loffredo posa para una foto con sus perros de terapia, Scarlett, centro, y Hufflepuff, fuera del Centro Regional de Justicia, el miércoles 11 de octubre de 2023, en Sands Expo, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Hufflepuff es un bulldog de dos años, mitad francés, mitad inglés, con una habilidad casi mágica para traer la calma. Lo cual tiene sentido porque su nombre procede de las novelas de Harry Potter.

“Los perros hacen magia. No puedo explicarlo”, dice Stephani Loffredo, dueña y adiestradora de Hufflepuff, mientras otro transeúnte más se detiene para decir “¡Hola!” al perro de terapia adiestrado de casi 70 libras.

Loffredo, tesorera de una organización de voluntarios sin fines de lucro llamada Courtroom Critters, espera conseguir que la organización, que hasta ahora cuenta con 20 equipos de adiestradores y perros de terapia como Hufflepuff, apruebe el uso de sus perros en las salas de vistas del Centro Regional de Justicia y, con el tiempo, en otros juzgados locales.

El objetivo es que los perros estén presentes en la sala del tribunal para ayudar a los testigos traumatizados, asustados o ansiosos a prestar testimonio, dijo Loffredo durante una entrevista el miércoles frente al Centro Regional de Justicia en el centro de Las Vegas.

En este momento, dijo Loffredo, quiere que los perros ayuden a las víctimas traumatizadas y a los testigos de la acusación.

Loffredo y la presidenta del grupo de Las Vegas, Darlene Barzideh, hicieron una presentación, con Hufflepuff a cuestas, ante el personal de la oficina del fiscal del distrito del Condado Clark en julio, como parte de su esfuerzo por conseguir la aprobación de los perros.

El fiscal de distrito del Condado Clark, Steve Wolfson, que también conoció a Hufflepuff el día que visitaron el juzgado, dijo en una entrevista que había tenido una interacción positiva con la organización.

Él quiere que los perros de terapia sean utilizados en los tribunales, pero dijo que hay una serie de consideraciones logísticas para obtener la aprobación de los perros para trabajar en un entorno con los empleados del condado. El proceso para obtener potencialmente esa aprobación está en curso, dijo Wolfson.

“Estoy a favor del concepto de tener perros de terapia porque creo que son una gran herramienta para ayudarnos a asistir a las víctimas, especialmente a los niños”, dijo Wolfson. “Así que apoyo al cien por cien el concepto de tener perros de terapia”.

Los perros también han prestado sus poderes calmantes en The Shade Tree, un refugio de violencia doméstica en Las Vegas, y a los sobrevivientes del tiroteo masivo del 1° de octubre de 2017, dijo Loffredo.

‘Muy, muy enriquecedor para todos’

Hufflepuff y su abuela, Scarlett, otra bulldog propiedad de Loffredo, estuvieron ambos en la ceremonia Sunrise Remembrance para conmemorar a las víctimas y sobrevivientes del tiroteo masivo de Route 91 el 1° de octubre. Los perros, incluido Hufflepuff, también estuvieron en el Las Vegas Community Healing Garden el fin de semana del sexto aniversario del tiroteo de este año.

“Se ha convertido en algo que es muy, muy enriquecedor para todos”, dijo Jackie Harris, coordinadora del programa de salud conductual en el Vegas Strong Resiliency Center, que ofrece servicios y recursos a los sobrevivientes del tiroteo masivo del 1° de octubre de 2017, incluidos los primeros auxilios, así como a las víctimas del crimen.

Los perros de terapia que trabajan en los juzgados es algo que se está extendiendo usar en todo el país.

Courthouse Dogs Foundation, que proporciona información y educación sobre el uso de perros adiestrados en los tribunales, así como durante la investigación y el enjuiciamiento de delitos, dice en su sitio web que más de 300 perros entrenados para proporcionar asistencia en entornos legales están trabajando con varias agencias en 41 estados diferentes.

Harris dijo que apoya la idea de que los perros de terapia se usen en las salas de los tribunales locales.

“Como profesional de la salud mental y como persona que trabaja con personas que han pasado por experiencias traumáticas, apoyo cualquier cosa que pueda ayudar”, dijo Harris, añadiendo que, en particular con los niños, “sería realmente genial tener un animal allí que pudiera calmarlos antes de que tengan que ir a testificar”.

En los últimos años se han planteado cuestiones sobre si un perro usado en los tribunales podría o no influir potencialmente en un jurado.

En 2015 en Ohio, según reportan los medios, un tribunal de apelaciones reglamentó que un perro de terapia que se usó para ayudar a un niño a testificar durante el juicio de un hombre condenado por tener relaciones sexuales con un menor y proporcionar drogas a otro no influyó en el jurado. El hombre había presentado un recurso argumentando que el perro era una distracción, según el periódico Columbus Dispatch.

‘Solo les ayuda a contar su historia’

Wolfson dijo que no cree que el uso de perros de terapia sea motivo de preocupación en cuanto a influir en los jurados de Las Vegas.

“Creo que la mayoría de los jurados entienden que es una experiencia traumática para el testigo y cualquier testigo que use ayuda en su testimonio, creo que es comprensible”, dijo Wolfson. “Y no me opondría si la defensa tuviera un testigo que fuera un niño y trajeran un perro de terapia por su cuenta para ayudar a sus testigos. Lo entendería”.

Loffredo dijo que los perros solo pueden ayudar si significa que los testigos podrán decir su verdad. Dijo que Hufflepuff ha estado trabajando como parte de un caso judicial en curso en Utah que se negó a discutir en detalle.

“Si quieres verlo en su conjunto, creo que es mejor que un testigo pueda hablar porque el perro no le está diciendo lo que tiene que decir, el perro no está juzgando, el perro solo le está ayudando a contar su historia”.

De momento, Loffredo espera que Hufflepuff, Scarlett y los demás perros de la organización puedan trabajar pronto en los juzgados de Las Vegas.

“Solo estoy esperando a que pasen su proceso y espero que pronto los perros puedan venir aquí regularmente y trabajar con la gente”, dijo Loffredo.

Loffredo dice que la organización está buscando más voluntarios. Quien quiera más información puede visitar @courtroomcritters en Instagram o Courtroom Critters en Facebook.