Los habitantes del sur de Nevada avistarán el eclipse total del lunes

Estamos cerca de la fecha en la que el Sol hará un acto más de desaparición, esto será el lunes 8 de abril, cuando habrá un eclipse solar que hará que el día se convierta en noche por unos minutos, y los habitantes del sur de Nevada podrán disfrutar del eclipse solar… más o menos.

Gran parte del centro y este del país experimentará un eclipse solar total, que es cuando la luna pasa entre el sol y la Tierra y bloquea completamente la cara del sol por un corto tiempo.

El evento se podrá ver en su totalidad en las ciudades de Mazatlán y Torreón, en México; mientras que en Estados Unidos se podrá ver desde Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire y Maine, también pasará por partes de Canadá.

Los habitantes de la zona de Las Vegas podrán ver el fenómeno, pero solo alrededor del 60 por ciento del sol, ya que la luna solo lo cubrirá parcialmente, según la NASA.

El fenómeno natural empezará en el área de Las Vegas a las 7 a.m hora local. La luna se moverá hacia la línea de visión del sol a las 10:12 a.m. y la máxima cobertura del sol se producirá a las 11:20 a.m cuando se registre el punto mayor. El sol volverá a ser completamente visible a las 12:30 p.m, lo que marcará el final del evento.

El sol quedará totalmente oculto durante 4 minutos y 28 segundos para los espectadores que se encuentren en la zona del eclipse total.

Lentes protectores

De acuerdo con la NASA, el eclipse solar se tiene que ver protección ocular especializada ya que no es seguro para mirar directamente por los daños que puede causar a los ojos. El único momento en el que se puede ver sin protección es en el momento de totalidad, pero como en Las Vegas no se llegará a ese punto, se necesitará esa protección en todo momento.

Los lentes de eclipse son necesarios para ver un eclipse solar parcial o total. Para ser lentes de eclipse certificados, deben cumplir los estándares internacionales de seguridad ISO 12312-2, según la American Astronomical Society, que determina los criterios específicos para una visión segura del eclipse.

Los lentes deben tener un filtro solar especial que bloquee los dañinos rayos UV e infrarrojos del sol, permitiendo que solo una cantidad limitada de luz visible llegue a los ojos.

Durante un eclipse solar, nunca es seguro ver el sol sin llevar unos lentes de eclipse adecuados. No se puede usar un objetivo de cámara, un telescopio o unos binoculares sin el filtro solar especial, porque los rayos solares concentrados pueden causar lesiones oculares graves. Mire siempre a través de los lentes de eclipse, que son mil veces más oscuros que los lentes normales. Cómpralos solo a vendedores de confianza.

Para evitar daños en la piel al contemplar el eclipse, usa protector solar y ropa protectora o sombrero.

Próximo eclipse total

El próximo eclipse total de sol tendrá lugar el 12 de agosto de 2026, pero será visible en una zona limitada: el Ártico, el este de Groenlandia, Islandia y el norte de España.

El siguiente eclipse total que se pueda ver desde partes de Estados Unidos llegará hasta el 2044, según el Servicio de Parques Nacionales.

Eventos

- El Planetario Dale Etheridge del College of Southern Nevada organiza un evento comunitario gratuito de 10:12 a.m. a 12:30 p.m. en 3200 E. Cheyenne Ave., North Las Vegas. Las puertas se abrirán a las 9:15 a.m. para el evento con actividades y telescopios con filtro solar instalados al aire libre, incluyendo un telescopio digital Unistellar que rastrea el Sol. Las Vegas Astronomical Society también estará en el exterior del planetario con su embajador del Sistema Solar de la NASA, Francisco Silva. Dentro de la cúpula del planetario, la NASA retransmitirá en vivo la trayectoria de la totalidad. Los asistentes podrán adquirir lentes de seguridad y tarjetas para fotografiar el eclipse en la tienda de astronomía por dos dólares cada uno.

- Las 200 primeras personas que lleguen a la plataforma de observación de la Strat’s Tower recibirán un par de lentes de sol para ver el eclipse solar con la compra de un boleto de entrada a la Tower. Los boletos cuestan 20 dólares y pueden adquirirse en persona o por internet.