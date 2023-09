Los festivales de música atraen multitudes y aumentan los precios de las habitaciones el fin de semana

Los expertos afirman que no es probable que los problemas de ciberseguridad de MGM Resorts International afecten a los viajeros que acudan a Life is Beautiful y al iHeartRadio Music Festival.

septiembre 22, 2023 - 8:39 am

Los fans bailan mientras Wet Leg se presenta durante el primer día del festival Life is Beautiful el viernes 16 de septiembre de 2022, en el centro de Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Dos grandes festivales de música en Las Vegas están elevando los precios de las habitaciones de hotel para el inventario restante mientras la industria aborda cualquier efecto persistente de la violación de ciberseguridad de MGM Resorts International que tardó nueve días en resolverse.

Todavía quedan habitaciones disponibles en 44 resorts del valle de Las Vegas, con un promedio de 343 dólares, según un estudio de Hotels.com realizado el jueves por la mañana. Esa cifra es superior al índice promedio diario de aproximadamente 187 dólares para septiembre de 2022, según datos de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas.

Es probable que los precios de las habitaciones estén subiendo por los asistentes a los conciertos. En el centro de Las Vegas, prepárate para ver viajeros para Life is Beautiful, el festival de música multigénero con titulares de cartel como de The Killers, Kendrick Lamar y Odesza que se celebra de viernes a domingo. En el Strip, el iHeartRadio Music Festival llevará a los fans al T-Mobile Arena el viernes y el sábado para ver a Foo Fighters, Fall Out Boy, Kelly Clarkson, Lil Wayne y Tim McGraw, entre otros.

Josh Swissman, analista de la industria del juego y socio fundador de GMA Consulting, dijo que los dos eventos no se empalman entre sí.

“Estos dos festivales se celebran en distintas partes de la ciudad y atraen a distintos tipos de público, y llevan años celebrándose el mismo fin de semana”, afirma Swissman. “Si no funcionara, uno de los dos se habría dado cuenta de que tenía que cambiar de fecha. Para el gran aficionado a la música, supone una oportunidad de disfrutar de ambas cosas a la vez”.

Los observadores del sector afirman que no se espera que los problemas de ciberseguridad de MGM -que obligaron a la empresa a desconectar varios sistemas informáticos a partir del 10 de septiembre- tengan un gran impacto en la mayoría de los visitantes de la ciudad. MGM comunicó el miércoles que todos los hoteles y casinos vuelven a operar con normalidad, aunque algunos empleados afirman que existen problemas residuales.

Amir Eylon, presidente y director ejecutivo de la empresa de estudios del mercado hotelero Longwoods International, dijo que los efectos de un ciberataque suelen estar orientados a las marcas. Los viajeros pueden considerarlo un incidente aislado y no un problema que afecte a todo el sector.

“Lo que es noticia en tu comunidad no tiene por qué serlo en Estados Unidos”, dijo, señalando que algunas personas tampoco prestan atención a las noticias.

Aun así, los viajeros acudieron a Las Vegas la semana pasada. Los datos de la firma de análisis de mercado CoStar muestran que el mercado de Las Vegas tuvo una tasa de ocupación del 85.5 por ciento para la semana que terminó el 16 de septiembre, con un índice promedio diario por habitación de 200.95 dólares. La PACK EXPO, una convención de envasado y procesamiento celebrada del 11 al 13 de septiembre, probablemente influyó en las tarifas y la ocupación, dijo un portavoz de CoStar.

Mehmet Erdem, profesor de hostelería de la UNLV, afirma que las fallas en el servicio son inevitables, pero las empresas están tan orientadas al servicio que intentan que la experiencia de los huéspedes sea positiva a pesar de todo.

Señala un estudio elaborado un año después del tiroteo del festival Route 91 Harvest, en el que se preguntaba a los visitantes de Las Vegas qué les preocupaba cuando venían a Las Vegas. Un tiroteo masivo figuraba al final de la lista de preocupaciones.

“Estoy seguro de que es una preocupación para algunas personas, pero en general, si un tiroteo masivo no mueve la aguja, no creo que esto lo haga”, dijo.