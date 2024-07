Los empleados del 'Día Uno' de Mirage están listos para el siguiente capítulo.

El miércoles por la mañana, los antiguos empleados del casino-hotel Mirage se reunieron bajo la puerta principal, en el atrio y en el piso de juego para tomarse fotos, repartir abrazos y compartir recuerdos de los días de gloria durante los últimos momentos de la icónica propiedad del Strip de Las Vegas.

Algunos de esos empleados tienen historias que se remontan al 22 de noviembre de 1989, día en que el Mirage abrió sus puertas, cambiando para siempre el panorama de la ciudad y de la industria del juego.

Fueron 137 empleados, para ser exactos. Son los miembros del equipo del “Día Uno”, muchos de los cuales pasaron toda su vida profesional contribuyendo al legado del Mirage.

Cynthia Brass, que trabajó como mesera en el Carib Cafe, en el B.B. King’s Blues Restaurant & Club y en The Pantry durante sus 34 años en The Mirage, dice que se siente afortunada de formar parte de ese grupo.

“Es agridulce”, dijo Brass el miércoles después de que concluyera una rueda de prensa de clausura y el volcán a lo largo de Las Vegas Boulevard entrara en erupción por última vez. “Todavía no me ha afectado tanto porque me retiro. No quiero retirarme…(pero) voy a ir a disfrutar de la vida, y me voy a llevar esta experiencia conmigo”.

Solo pasadas las 11 a.m., el mundialmente famoso Mirage cerró para siempre. Era el capítulo final de una de las grandes historias de Las Vegas: cómo un “oasis en el desierto” elevó el nivel del negocio del juego y cambió para siempre la forma en que los casinos enfocaban la experiencia del cliente.

Pero, como dijo Alan Feldman, un veterano experto en comunicación y política del juego que trabajó junto al cofundador de la propiedad, Steve Wynn, cuando The Mirage abrió sus puertas hace más de tres décadas, durante la rueda de prensa del miércoles, la “salsa secreta que llevó al éxito a The Mirage fue siempre su gente”.

“Tres mil hombres y mujeres dedicados que vinieron aquí todos los días con la singular misión de crear recuerdos para nuestros huéspedes”, dijo. “Todos reconocemos que el edificio era una construcción física. Fue el increíble equipo, entregando en la experiencia, que trajo la visión de The Mirage a la vida… No podemos agradecerles lo suficiente por sus muchos años de servicio dedicado”.

Elaine Wynn, cofundadora del establecimiento, reconoció la enorme contribución de los empleados de The Mirage durante la ceremonia de clausura del miércoles. En su discurso a los casi 400 asistentes reunidos, Wynn dijo que fueron los miembros del equipo quienes permitieron a la dirección mantener su promesa de excelencia a la comunidad.

“Elevamos los estándares de servicio a un nivel superior con la creación de esta propiedad”, dijo. “Teníamos gente que venía aquí a diario -miles de empleados- que solo seguían creciendo en su profesionalidad. Y desarrollaron sus habilidades, y fueron corteses, y respetuosos, generosos y cariñosos”.

Ese amor del que hablaba Wynn iba mucho más allá del cumplimiento del deber de los trabajadores.

“Todos los días venimos a trabajar y nos convertimos en una familia”, dijo Clarita Nicholls, portera de día. “Voy a extrañar a todo el mundo”.

Brass, el extrovertido y enérgico mesero del restaurante, coincidió con los sentimientos.

“Esta gente es como nuestra familia. Pasamos más tiempo con ellos aquí que en casa”, dice. “Discutimos, nos peleamos y, cinco minutos después, volvemos a ser familia. Es realmente increíble”.

Nicholls dice que tiene muchos buenos recuerdos en The Mirage, pero está especialmente orgullosa de un logro personal. Fue nombrada dos veces “Empleada del Mes”, una en 2008 y otra en 2012. También recuerda que fue nominada “Empleada del año”, pero se quedó cerca de obtenerlo.

“No lo gané”, dice con una enorme sonrisa, “pero me divertí”.

Lyceette Pagan, otra portera de un día, parecía estar disfrutando el miércoles, rodeada de compañeros que la colmaban de afecto mientras se tomaban una foto de grupo frente a la cascada del atrio. A través de una persona que la interrumpió (también portera del casino Mirage), Pagan dijo que su apariencia exterior ocultaba sus sentimientos interiores.

“No encuentro la palabra para expresar lo que siento hoy porque estoy muy triste”, dijo.

Es de esperar que su tristeza desaparezca en los próximos días, cuando se disponga a tomarse unas merecidas vacaciones.

“Me voy a Puerto Rico”, dijo Pagán. “Me voy a casa”.