Los bares de Las Vegas ofrecen cócteles especiales para San Valentín

febrero 6, 2023 - 9:00 am

Lucky Day, el bar de tequila y mezcal del centro de la ciudad, ofrece un coctel Love Buzz el Día de San Valentín. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El coctel Hotline Bling del nivel 1 del bar The Chandelier en The Cosmopolitan of Las Vegas podría ser un sorbo de San Valentín 2023. (Ashley Marie Meyers)

Los cocteles, parafraseando a Ben Franklin, son la constancia de que Dios nos ama y le encanta vernos felices. Para disfrutar del amor y la felicidad en San Valentín, toma estas bebidas:

– Los espresso martinis vuelven a estar de moda, como el que se sirve por 18 dólares en Vesper Bar del Cosmopolitan de Las Vegas.

– También en The Cosmopolitan, en el nivel 1 de The Chandelier, hay un Hotline Bling con Ketel One Peach Botanical Vodka, licor de fruta de la pasión, lima, mango, un chorrito de champán y un chisporroteo de Pop Rocks (18 dólares).

– En el centro, Peyote ofrece Can I Call You Rose? (vodka, licor de marrasquino, jarabe de frambuesa, durazno, agua de rosas), y un Hanky Panky (ginebra, vermut dulce, fernet, naranja). Se sirven del 10 al 12 de febrero por 15 dólares cada uno.

– Lucky Day, el bar de tequila y mezcal del centro, ofrece un Love Buzz (mezcal, higo chumbo, lima, chartreuse, un maridaje de pastelitos) el Día de San Valentín por 15 dólares.

– De vuelta al Strip, una parada en Toca Madera puede deparar La Enamorada, elaborada con tequila, guayaba, coco, amaro, plátano, piña y lima por 17 dólares.

◆ ◆ ◆

Nielsen’s Frozen Custard se expande de Henderson a Summerlin con su debut el viernes en el patio de comidas de Red Rock Resort. Amanda Zayon y su esposo, Howard, son los propietarios de los dos Nielsen’s. Los 100 primeros clientes el día de la inauguración recibirán un cono gratis.

◆ ◆ ◆

Vic’s Las Vegas, un club de jazz y bistró italiano en Symphony Park, tiene prevista su apertura el 10 de febrero. El local también cuenta con un salón y un bar de juegos. El chef Miguel Magana elabora un menú que combina platos italianos y americanos. Aperitivos, panes planos, sándwiches, pastas y mucho más.

◆ ◆ ◆

El chef ejecutivo Joe Valdez ha presentado los nuevos menús de comida, cena y postres de Table 34 en Henderson. Los menús son consecuencia de la reciente adquisición de Table 34 por Batch Hospitality, dirigida por los veteranos del sector Evan Glusman, cuya familia fundó Piero’s Italian Cuisine, y Constantin Alexander.

Entre los nuevos platos: panceta de cerdo a la barbacoa de sésamo con salsa barbacoa de sésamo-tahini y ensalada de col; una hamburguesa Table 34 que combina costilla, falda y bistec de ternera; raviolis de salmón con salsa de crema de jerez; y hunter’s chicken con cebollas cippolini, mezcla de champiñones, puré de papas y tomates.

Table 34 también sufrió una remodelación interior que incluye nuevas obras de arte, un piso renovado y una zona de bar ampliada con nuevas encimeras. El restaurante está en 600 E. Warm Springs Road, Suite 180.