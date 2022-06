Altos precios de la gasolina no detendrán a los visitantes de Las Vegas el 4 de julio

junio 29, 2022 - 10:19 am

Los fuegos artificiales se disparan a lo largo del Strip de Las Vegas mientras la gente observa desde la Boulevard Pool del Cosmopolitan de Las Vegas el 4 de julio de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Se ve a los pasajeros en el área de reclamo de equipaje en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Harry Reid en junio de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Hay demasiadas variables en juego que hacen difícil predecir cuánta gente estará en Las Vegas durante el largo fin de semana del Día de la Independencia, según las autoridades.

Pero los profesionales del sector turístico dicen que es mejor prever una cifra elevada porque las tarifas de las habitaciones de hotel parecen mantenerse estables con respecto a las estimaciones de las tarifas de principios de mes y la capacidad de asientos de las líneas aéreas del Aeropuerto Internacional Harry Reid parece probable que crezca este verano tras un sólido reporte de pasajeros en mayo.

Los precios de la gasolina afectan a la proyección

La AAA de Nevada afirma que el aumento de los precios de la gasolina este año no es probable que disuada de viajar este fin de semana a unos 47.9 millones de personas en todo el país, de las cuales 42 millones lo harán en auto.

“Empezamos a ver crecer la demanda de viajes a principios de este año y no está disminuyendo”, dijo Rolando Flores, vicepresidente mayor de afiliación y viajes de la AAA de Nevada. “Aunque las cosas sean más caras, la gente quiere viajar y está encontrando formas de seguir tomándose ese descanso tan necesario”.

Los precios de la gasolina aumentaron dos dólares más por galón que hace un año.

La AAA dijo que de los 47.9 millones de viajeros de Estados Unidos -un 3.7 por ciento más que en 2021-, 3.55 millones viajarán en avión y 2.42 millones en autobuses, trenes o cruceros, todos ellos más que en 2021.

La Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas no tiene datos históricos que indiquen cuántas personas se espera que visiten el sur de Nevada durante el fin de semana del 4 de julio, pero los fines de semana largos y los días festivos han atraído tradicionalmente a más de 300 mil personas.

Chris Jones, director de marketing de Reid International, dijo que, aunque no tiene proyecciones sobre el número de pasajeros que entrarán y saldrán del aeropuerto este fin de semana, varias cosas “sugieren que probablemente estará bastante ocupado”.

Casi 4.58 millones de pasajeros llegaron y salieron del aeropuerto en mayo, el tercer mejor mes de la historia del aeropuerto, según Jones.

Además, las compañías aéreas que prestan servicio en el aeropuerto han publicado sus horarios de vuelo para los próximos meses y se espera que la capacidad aumente a lo largo del verano.

Mayor capacidad de asientos

“En junio entran en el mercado aún más asientos que en mayo, y entonces julio suplantará a junio como nuestro mes con mayor número de asientos de la historia”, dijo Jones. “Nunca ha habido más asientos de avión en Las Vegas que los que estamos viendo este verano, sobre todo en el ámbito nacional. El internacional aún no ha alcanzado los niveles prepandémicos. Además, el 4 de julio es un verdadero fin de semana de tres días, por lo que también podría influir en la capacidad de la gente para viajar.

“Basándonos en estos factores, definitivamente estaremos más ocupados que en 2021”, dijo. “Solo por el número de asientos, el aeropuerto tiene una oportunidad real de superar los niveles que estableció en 2019”.

Pero no es un hecho que vaya a haber más gente, dijo, y hay factores que influyen en las tendencias actuales.

“También hay vientos en contra que no existían hace tres años, como el aumento de las tarifas aéreas debido al costo del combustible; los retos de las tripulaciones de las aerolíneas en todo el sistema; los efectos de la inflación en los presupuestos familiares, etc. Hay demasiadas variables para que pueda hacer predicciones, pero existe la posibilidad de que veamos un volumen de pasajeros increíble aquí en los próximos días”.

Los precios de las habitaciones en los centros turísticos locales también parecen mantenerse fieles a lo que el sector veía a principios de mes.

Una encuesta realizada el 7 de junio sobre los precios de las habitaciones desde este sábado hasta el 5 de julio indicaba que el precio promedio de una habitación de hotel en Las Vegas para el fin de semana del 4 de julio era de 201.92 dólares por noche.

Una encuesta similar realizada el martes mostraba que el precio promedio era de 198.98 dólares por noche durante el mismo periodo festivo.

Precios de las habitaciones estables

El Review-Journal estudió los precios de 89 establecimientos que figuran en hotels.com para las noches del sábado, domingo y lunes. El 4 de julio cae en lunes este año y se prevé que los viajeros que vengan a la ciudad aprovechen que ese día es de descanso.

La Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA) reportó que el índice promedio diario de las habitaciones en el mes de julio de 2021 fue de 127.90 dólares por noche. Ese mes comenzó lo que se convertiría en un aumento constante de las tarifas de las habitaciones de hotel que ha continuado hasta abril. Las tarifas de abril, 177.12 dólares por noche, fueron las más altas registradas en el sur de Nevada. Se espera que la recapitulación de las tarifas de mayo de la LVCVA se publique el jueves.

Los establecimientos individuales monitorean regularmente la oferta y la demanda, por lo que las tarifas para el 4 de julio pueden subir o bajar, según las perspectivas de visitas.

Entre las 89 propiedades encuestadas el martes, siete tenían tarifas inferiores a 100 dólares por noche, dos menos que entre las encuestadas el 7 de junio, siendo la más baja la del Hotel Galaxy, en Dean Martin Drive, ofrecida por 72 dólares la noche.

Entre los que estaban por debajo de 100 dólares la noche estaban el Longhorn, el Silver Sevens, el Gold Coast y los dos establecimientos de Arizona Charlie’s.

El Circus Circus, el Río y el Cortez, todos ellos por debajo de los 100 dólares la noche el 7 de junio, están ahora por encima de los 100 dólares.

Algunos complejos turísticos de lujo ofrecían tarifas de más de 400 dólares por noche. La más alta de la lista: las suites del Palazzo Prestige, a 525 dólares por noche.

Otras habitaciones de lujo que se vendían a más de 400 dólares por noche eran las de The Venetian y Palazzo, y las de NoMad en Park MGM. Las habitaciones de otros establecimientos de gama alta podían adquirirse por algo menos de 400 dólares en Bellagio, Wynn y Encore Las Vegas, y The Cosmopolitan of Las Vegas.

Josh Swissman, socio fundador de Strategy Organization, con sede en Las Vegas, dijo que espera que los viajeros gestionen sus presupuestos de forma diferente con el aumento de los precios de la gasolina y de las habitaciones de hotel.

“Es especialmente cierto con el hecho de que el día 4 caiga de la forma en que lo hace en el calendario este año, convirtiéndolo en un fin de semana de tres días realmente agradable para la gente, justo en medio del verano, cuando quieren salir y viajar”, dijo Swissman a principios de este mes.

La Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamientos indicó a principios de este año que el 4 de julio es la fiesta de verano en la que se espera que la mayoría de la gente viaje, con un 32 por ciento, frente al 25 por ciento del Memorial Day y el 27 por ciento del Labor Day.

Consejos para las salidas

La AAA y Jones ofrecieron consejos para las personas que salgan de la ciudad durante las vacaciones:

Según los datos de reservaciones de la AAA, el día de mayor actividad aérea durante el periodo festivo es el viernes, siendo el lunes el más flojo. Se espera que el jueves y el viernes anteriores a la fiesta sean los días de mayor tránsito para los que acudan en coche.

Jones dijo que es probable que el estacionamiento de larga duración en la Terminal 1 se llene este fin de semana, pero habrá otras opciones disponibles en otros lugares para los lugareños, como el garaje de la Terminal 3 y el espacio económico.

Los viajeros deben planear con tiempo extra antes de los vuelos si van a estacionarse, ya que es posible que alguien tenga que desviarse a un espacio económico y tomar un autobús de enlace, dijo. Los horarios de los autobuses no han vuelto a los niveles prepandémicos, por lo que esos viajes pueden tardar más de lo que la gente recuerda, debido a la actual escasez nacional de conductores de autobús.

“Normalmente, aconsejamos venir al aeropuerto con dos horas de antelación a un vuelo programado, pero si la gente tiene previsto estacionarse o si sale durante la hora pico de la mañana, debería considerar venir un poco antes”, dijo Jones. “El lunes parece que será el día más concurrido de este fin de semana, según lo observado por la TSA. Los puestos de control contarán con todo el personal, pero pediremos a la gente que sea comprensiva, ya que se producirán filas durante las horas de mayor afluencia, dado el elevado volumen que deberíamos experimentar”.

En las últimas semanas también se han producido retrasos y cancelaciones de vuelos como consecuencia de la escasez de pilotos y tripulación y del mal tiempo, que son mucho más difíciles de predecir. Jones sugiere a los pasajeros que se mantengan en contacto con sus respectivas compañías aéreas.

“No puedo hablar de lo que puede ocurrir con los retrasos o las cancelaciones, pero la gente debe estar atenta al tiempo y revisar el estado de su vuelo antes de acudir al aeropuerto”, dijo. “Si algo se altera, las compañías aéreas tienen que apresurarse a volver a acomodar a las personas y los aviones, y a menudo es difícil hacerlo cuando el sistema de transporte aéreo está tan cerca de su capacidad con una gran demanda. Afortunadamente, hoy en día la mayoría de las personas se enteran de un retraso o una cancelación a través de alertas en sus teléfonos, y normalmente pueden hacer ajustes en sus itinerarios sin tener que hacer fila y hablar con un agente en el aeropuerto”.