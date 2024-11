Llenando el vacío de la F1: Neon City Festival atrae a 180,000 al centro de Las Vegas

Durante el fin de semana hubo una rara vista a lo largo de Fremont Street Experience: turistas vestidos con ropa de Mercedes, McLaren, Ferrari y F1 llenaron al paseo del entretenimiento.

Fue un choque de culturas.

“La cantidad de camisetas y chamarras de la F1 que salieron durante el día, durante el fin de semana, fue enorme”, dijo el director ejecutivo del Neon City Festival, Jeff Victor, en una charla telefónica el martes. “El evento (de la F1) ocurre por la noche, así que dijeron: ‘Oye, esto es genial, hay un festival al mismo tiempo, así que nuestros ojos se llenan de más cosas divertidas durante nuestra visita’”.

El festival tuvo un promedio de 60,000 visitantes únicos por día y noche, 180,000 en total. Eso es un aumento del 30 % con respecto a los que visitaron el centro de Las Vegas durante la semana de la F1 en 2023.

Diseñado como un evento alternativo durante el Gran Premio de Las Vegas de F1, el primer Neon City Festival se llevó a cabo viernes, sábado y domingo en todo el centro de la ciudad. Los tres escenarios de FSE y el Downtown Las Vegas Event Center estuvieron en funcionamiento.

Alison Wonderland, Seven Lions y TroyBoi actuaron en DTLVEC. Russell Dickerson, los All-American Rejects y Neon Trees se apoderaron del 3rd Street Stage.

Eso es solo una muestra del entretenimiento ofrecido durante el festival, que también presentó una amplia oferta de alimentos y bebidas de Las Vegas, instalaciones de arte, a cargo de Area15, y fuegos artificiales.

Victor también es vicepresidente de operaciones de Circa Hospitality Group. La compañía es copropiedad de Derek Stevens, uno de los principales visionarios detrás del Neon City Festival. Todas las propiedades del centro de la ciudad se han sumado como socios.

La Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA) contribuyó con una subvención de $1 millón para iniciar el evento. Los hoteles asociados de FSE agregaron alrededor de $500,000, ingresos producidos por la atracción de tirolesa SlotZilla dentro del dosel de FSE.

El Neon City Festival se creó para ayudar a los hoteles del centro a devolver la actividad al menos a los niveles promedio de fin de semana durante la F1.

“El año pasado fue muy malo, y todo lo que queríamos que el festival hiciera en el primer año era que volviéramos a la normalidad, a un nivel normal de fin de semana”, dijo Victor. “Hizo eso y un poco más”.

El ejecutivo dijo que la actividad en los departamentos de Circa aumentó entre un 20 % y un 35 % con respecto al año pasado.

Los organizadores han dicho que el primer Neon City Festival sería el debut de un evento en curso. Está previsto que el festival dure mientras la F1 se celebre en Las Vegas.

“Simplemente la F1 no puede llenar esta ciudad, y no lo digo de manera crítica”, dijo Victor. “NASCAR por sí sola no pudo llenar esta ciudad, con cifras similares. Por lo general, no tenemos fines de semana con una sola cosa. Cuando NASCAR está aquí, suceden muchas otras cosas. … Así es como se llenan más de 150,000 habitaciones”.

Y cómo atraes a 180,000 al corazón de Las Vegas.

Top fuera

Carrot Top canceló sus shows después de su actuación del 27 de diciembre, regresando el 27 de enero. ¿Por qué?

“Operación de cambio de sexo”, escribió el artista nacido como Scott Thompson el miércoles. “Si quieres verme actuar como hombre, asegúrate de verme pronto”.

Un montón de emojis de risa acompañaron ese texto. De verdad, dijo que “simplemente me tomé una semana extra de descanso de mis vacaciones normales de enero. Todo está bien”.

Burlarse de esto …

Un productor de Las Vegas y un intérprete y presentador de programas de televisión de múltiples talentos están trabajando juntos en una nueva y divertida producción diseñada para Las Vegas. En sus primeras etapas. Un potencial enorme.

Tu momento VegasVille

Me detuve en el estacionamiento de City of Las Vegas para ver la escultura de la alcaldía de Carolyn y Oscar Goodman y me encontré con un caballero estacionado en el mismo piso: Richard Bryan, el exgobernador demócrata de Nevada (1983-1989) y exsenador de Estados Unidos (1989-2001).

Esta visita fue un poco como un regreso a casa para Bryan, a un edificio que no recuerda con cariño. La primera casa de su familia en Las Vegas estaba en 3rd Street y Lewis Avenue, justo al norte del actual anexo del Ayuntamiento.

“Era un apartamento espantoso de dos pisos”, dijo Bryan, quien vivió en la vivienda desde los cuatro años y medio hasta los seis años. “No era como si estuviéramos en peligro de morir congelados o algo así, pero incluso a los cuatro años sabía que era terrible”.

Los Bryan se mudaron a una casa en el vecindario de Huntridge, una casa de 1,000 pies cuadrados que dijo que era “como una mansión, en la subdivisión más bonita de la ciudad”. Eso fue en octubre de 1943, cuando se estaba construyendo el Huntridge Theater. El teatro se terminó un año más tarde, y el pequeño Richard fue a ver su primera película matinal (recuerda que era una película de Laurel & Hardy), que pensaba que costó 14 centavos.

En realidad, fueron 25 centavos.

“Así que tuve que mendigar, un centavo a la vez, para entrar en esta película”, dijo Bryan. “Lo hice. Conseguí los 25 centavos. Pero odiaba recaudar dinero entonces, y lo odié toda mi carrera política. Todavía lo hago”.

Alerta de diversión

El gran saxofonista Jimmy Carpenter toca en el OG Sand Dollar Lounge en Polaris y Spring Mountain a las 10 p.m. del viernes. Jimmy siempre tiene el blues, y tú también. Sin cover. Y, como siempre, prueba la pizza.