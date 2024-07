Llega a Las Vegas un clima ‘peligrosamente caluroso’ para el 4 de julio

Prepárate para otra ronda de calor extremo, justo a tiempo para el 4 de julio.

A primera hora de hoy, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de calor excesivo esta semana para el valle de Las Vegas, a partir de las 11 a.m. del miércoles y hasta las 11 p.m. del 8 de julio.

En un comunicado, la agencia señaló que se esperan “condiciones peligrosamente calurosas durante un periodo inusualmente largo”, con temperaturas máximas en el valle de entre 110 °F y 115°.

Dijo que “las altas temperaturas durante la noche significarán poco alivio del calor diurno, especialmente en Las Vegas y el Death Valley, donde las bajas temperaturas podrían no ser menores a los 90° durante varios días.”

¿Calor récord?

El calor récord de junio se intensificará durante toda la semana, dice el servicio, tal vez alcanzando máximas históricas en Las Vegas.

El 4 de julio y el día después se prevén máximas de 114°. Para el miércoles, sábado y domingo se pronostican máximas de 113°.

Pero el fin de semana podría producir máximas históricas, según el meteorólogo del servicio meteorológico Matt Woods.

“El récord histórico de máximas es de 117° establecido cinco veces, pero estamos coqueteando con esa posibilidad para el próximo fin de semana”, dijo Woods. “Faltan varios días, pero ahora mismo observamos un 25 por ciento de probabilidades de alcanzar los 117° el sábado y un 30 por ciento el domingo. No hay garantías, pero es una posibilidad”.

El frío nocturno será prácticamente inexistente. Las mínimas matinales pasarán de los 80° a principios de semana a los 80° al final de la misma. Woods dijo que las mínimas nocturnas en torno a 92° a 94° tienen hasta un 40 por ciento de probabilidad el próximo fin de semana.

El lunes la temperatura máxima debería rondar los 110°, unos grados más que los 108° del domingo en el aeropuerto de Las Vegas.

Almost any way you slice it, June 2024 was the hottest ever in Las Vegas.

Avg High Temp: 106.2°F (1st)

Avg Low Temp: 83.0°F (1st)

Avg Temp: 94.6°F (1st)

Number of 100°+ highs: 28 (1st)

Number of 80°+ lows: 23 (1st) #nvwx #vegasweather #climate

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) July 1, 2024