Life is Beautiful es este fin de semana. Te decimos dónde evitar conducir

Los asistentes bailan mientras Charli XCX, que no aparece en la foto, se presenta durante el primer día del festival Life is Beautiful el viernes 16 de septiembre de 2022, en el centro de Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

El festival Life is Beautiful es este fin de semana, y el tránsito y estacionado en el centro de Las Vegas puede ser difícil para aquellos que tratan de navegar alrededor del evento.

Estas son algunas advertencias de viaje a tener en cuenta si planeas asistir o estar cerca del festival:

Carreteras cerradas en el distrito de entretenimiento Fremont East

Evita la mayor parte del distrito de entretenimiento de Fremont East y los alrededores de Fremont Street Experience si no quieres dolores de cabeza por el tráfico.

Varias partes de la carretera estarán cerradas para el evento que se encuentra dentro de Carson Avenue al sur, Mesquite Avenue al norte, Las Vegas Boulevard al oeste y 11th Street al este.

Get those steps in ✌️

Download the official Life is Beautiful 2023 app for a phone-fitted version of the map at https://t.co/6xfCiTjSal! pic.twitter.com/pzui2vCmAZ

— Life is Beautiful (@lifeisbeautiful) September 7, 2023