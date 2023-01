Líderes comunitarios de Las Vegas debaten esfuerzos para luchar contra la trata de humanos

Líderes comunitarios discuten los esfuerzos para luchar contra la trata de humanos durante un acto celebrado el miércoles 18 de enero de 2023 en la sede del Departamento de Policía Metropolitana. Justin Razavi/Las Vegas Review-Journal

Líderes comunitarios de Las Vegas debatieron los esfuerzos para luchar contra el tráfico humano en la comunidad durante una “charla junto al fuego” celebrada el miércoles en la sede del Departamento de Policía Metropolitana.

La charla formaba parte de la primera reunión trimestral de 2023 del Grupo Especial contra la Trata de Humanos del Sur de Nevada.

Brittany Hopballe, directora de programas de los Servicios para Víctimas de la Trata de Humanos RISE, dijo que el propósito del acto era destacar a las personas de la comunidad que desempeñan un papel importante en la identificación de las víctimas de la trata de humanos y en la educación de los demás.

“Somos la capital mundial del entretenimiento”, dijo Hopballe. “Y debido a ello, se alimenta la demanda de sexo comercial, que alimenta la demanda de los traficantes para luego traer potencialmente aquí a sus víctimas”.

Hopballe dijo también que la regla “si ves algo, di algo” es la mejor manera de que los ciudadanos detengan la trata humanos en la ciudad.

También en la reunión, el departamento de policía anunció una nueva coordinadora a tiempo completo para el grupo de trabajo. Jhenna Halili dijo que, cuando asuma oficialmente el cargo la semana próxima, se propondrá celebrar más reuniones educativas y de divulgación comunitaria.

“Creo que la comunidad debería estar realmente atenta a todas estas oportunidades educativas, de divulgación y de conocer quiénes son las personas de tu comunidad”, declaró.

Entre los panelistas del acto se encontraban Laura Jamison, subdirectora de gestión de crisis de Wynn Las Vegas; Fred Bennett, director de seguridad de Palms; Adia Lancaster, directora de New Hope Foundation International; y Kevin Malone, fundador de las organizaciones sin ánimo de lucro Kids Not for Sale y el Instituto contra la Trata Humanos de Estados Unidos.