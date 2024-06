Líder de LVCVA podría obtener un aumento y un bono de 190 mil dólares

El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA) podría recibir un aumento de 19,300 dólares en su salario anual y un bono del 40 por ciento por el trabajo que realizó en el año fiscal 2024.

El comité de compensación de seis miembros de la autoridad de turismo hizo la recomendación el jueves después de una reunión de una hora y media durante la cual Steve Hill describió sus logros durante el año fiscal 2023-2024 y seis objetivos para el próximo año.

Si es aprobado por la junta completa de la LVCVA el 9 de julio, Hill recibirá un aumento de aproximadamente el 4 por ciento, pasando de unos 475,700 dólares a 495 mil dólares al año, y un bono de aproximadamente 190,280 dólares.

“Es un desempeño fenomenal. Es realmente impresionante”, dijo el presidente Brian Gullbrants. “Como decimos en el lugar donde trabajo, solo hay una desventaja de un año fenomenal y excepcional: ¿Cómo diablos se puede igualar o superar el desempeño anterior? Cada equipo tiene que enfrentar ese desafío y no dudo que bajo tu liderazgo lo lograrán”.

El año pasado, la LVCVA aprobó un aumento del 7.5 por ciento y un bono del 40 por ciento para Hill.

La reunión del comité también revisó las estructuras de compensación para otros puestos a nivel ejecutivo en la autoridad de turismo. El comité recomendó aumentar el salario base de la asesora general Caroline Bateman a 250 mil dólares y ofreció un bono del 20 por ciento.

Otras organizaciones de marketing de destinos tienden a tener menos empleados en la organización y menos responsabilidades para cada rol ejecutivo. Por ejemplo, la directora de Visit Orlando, Casandra Matej, ganó alrededor de 568,000 dólares en compensación total en el año fiscal 2022, en comparación con los 724,700 dólares de Hill, según el sitio de noticias de la industria de viajes Skift. El grupo de marketing turístico para el Centro de Florida tenía unos 175 empleados en 2022, mientras que la LVCVA tenía más de 400.

El comité de compensación aprobó todas las recomendaciones por 5-0. La alcaldesa de Henderson, Michelle Romero, miembro restante, estuvo ausente de la reunión.

El integrante de la junta Scott DeAngelo dijo que pensaba que los paquetes de compensación reflejaban el valor único que Hill y otros en el equipo ejecutivo aportan a la organización.

“Realmente esa prueba de fuego no solo se compara con funciones que sean similares, sino también con cuánto costaría reemplazarlos, no en términos de ‘¿Cuánto tendremos que pagar a esa persona?’ sino en ese tiempo de inactividad, ¿qué pasaría si ustedes no estuvieran al mando?”, dijo DeAngelo.

La compensación de Hill es más alta que la de otros funcionarios públicos en el estado. El gobernador Joe Lombardo ganó alrededor de 170 mil dólares en 2023, y el alguacil del Departamento de Policía Metropolitana, Kevin McMahill, ganó 176,685 dólares. Ambos están limitados en su pago como funcionarios electos.