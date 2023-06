Lexi Hotel, el hotel amistoso con el cannabis, navega entre las regulaciones de la marihuana

Los reguladores y la ciudad de Las Vegas tendrán algo que decir sobre lo que puede y no puede suceder en The Lexi.

Lexi Las Vegas se muestra el miércoles 31 de mayo de 2023 en Las Vegas. Lexi Las Vegas es el primer establecimiento de la ciudad que acepta cannabis. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Alex Rizk, director ejecutivo de Elevations Hotels and Resorts, estaba nervioso dos días antes de la apertura del Lexi Hotel en Sahara Avenue y un día antes de la recepción inaugural.

Gran parte del mobiliario antiguo que se usaba en Artisan Hotel, antiguo nombre del establecimiento de 64 habitaciones, estaba en el estacionamiento del hotel y a Rizk le habían prometido un cargamento de muebles nuevos ese mismo día, aunque no estaba seguro de que fueran a llegar a tiempo.

Pero llegó.

La velada transcurrió según lo previsto y el viernes la gente empezó a registrarse en las habitaciones del que se anuncia como el primer alojamiento apto para cannabis de Las Vegas.

“En algún momento, te ves obligado a aceptar el hecho de que no todo va a ser perfecto durante los primeros 60 a 90 días, pero aún así haremos todo lo posible para abrir con lo que tenemos”, dijo Rizk en una entrevista durante una vista previa de los medios de comunicación de la apertura del hotel.

Rizk dijo que sus nuevos accesorios se habían pedido, comprado y pagado hace meses, pero que los problemas en la cadena de suministro hicieron que todas esas cómodas, cajones y sillas estuvieran en barcos de carga sin entregar.

Los inconvenientes que retrasaron la apertura de The Lexi de abril a junio pueden ser un anticipo de las próximas atracciones como Rizk y su equipo trabajan a través de las leyes y reglamentos de la incipiente industria del cannabis de Nevada.

Hotel boutique

Rizk, que espera que The Lexi se convierta en el buque insignia de Elevations Hotels and Resorts, ha promocionado este hotel boutique sin juegos de azar por su política de brazos abiertos al uso recreativo de la marihuana.

The Lexi también cuenta con una piscina con techo -Rizk prefiere referirse a ella como una piscina de estilo europeo-, un bar y un salón solo para socios con cenas exclusivas y ofertas gastronómicas y de ocio.

Pero lo que más llama la atención es el aspecto cannábico, aunque Rizk no quiere que sea lo único que atraiga a la gente.

“No nos centramos en el cannabis, sino que lo incluimos, así que no se viene a nuestro hotel solo por eso”, afirma. “Solo es una de las ventajas y la cereza del pastel. Lo que realmente queremos hacer es asegurarnos de que navegamos por esas leyes hasta que sean permanentes y luego evolucionar con ellas y añadir más programas integrales de cannabis una vez que esté permitido”.

“The Lexi no tiene una licencia estatal de cannabis de ningún tipo, incluso para un salón de consumo de cannabis”, dijo Tiana Bohner, agente de información pública de la Junta de Cumplimiento de Cannabis de Nevada (CCB), en un comunicado. ” CCB no ha sido contactado por The Lexi, y por lo tanto, no podemos comentar sobre la legalidad de sus planes de negocio específicos sin información adicional”.

Rizk dijo que no tiene intención de tratar de eludir cualquier ley de cannabis y no tiene planes inmediatos para un salón de fumadores.

“Tener un salón es uno de nuestros principales objetivos”, dijo Rizk. “Pero cuando hablamos de estas licencias de salón, en este momento, todos asumen que también tendría una licencia de venta al por menor unido a ella para que pudiera ir a ese salón y comprar cannabis en el salón y sentarse y usarlo.

“No tenemos intención de hacer eso. No queremos llegar a eso, no queremos ser una empresa de cannabis al por menor. Queremos exclusivamente usar cannabis en nuestra propiedad donde sea legal y esté permitido. Pero somos una empresa hotelera y no una empresa de cannabis per se”.

Un salón en The Lexi también podría enfrentarse a una barricada de la ciudad de Las Vegas porque, según un portavoz de la ciudad, el hotel está a 1,500 pies de una propiedad con licencia de juego.

Una línea

La Junta de Control del Juego de Nevada ha trazado una línea con la que separa a las empresas de cannabis de las de juego porque el gobierno federal considera el cannabis una sustancia ilegal. Según la política de la Junta de Control, los titulares de licencias de juego no pueden hacer negocios con ninguna empresa de cannabis.

“El hotel está ubicado dentro de un radio de 1,500 pies de un hotel-casino, Palace Station, por lo que Lexi no cumple con el requisito de distancia mínima para solicitar una licencia de salón de consumo”, dijo Jace Radke, un portavoz de la ciudad.

“La ciudad aún no ha emitido ninguna licencia de salón de consumo”, dijo. “La ley estatal sobre el consumo de marihuana proporciona orientación sobre dónde se puede usar cannabis en público y en privado”.

La ley estatal de Nevada dice que la marihuana solo se puede consumir en propiedades privadas, siempre y cuando el dueño no lo haya prohibido. Y, dado que Lexi prohíbe el consumo en todos los locales excepto en el cuarto piso, Rizk lo considera permisible.

“Aquí es donde la ley es muy gris”, dice Rizk. “Una vez que te registras, esta es tu residencia durante toda la noche. Es lo mismo que si alguien entra y roba en tu habitación o te roba tus cosas. En ese caso, tendrías que reclamar al seguro de tu hogar. Somos una dirección comercial, pero no aceptaremos ninguna entrega de cannabis aquí. Y por eso el salón no es una opción por ahora, a menos que se revise la ley”.

Rizk dijo que tal vez algún día, las leyes cambien y si lo hacen, Elevations y Lexi estarían en condiciones de adaptarse rápidamente. Dijo que es posible que algún día su empresa se asocie con una compañía de cannabis para poder vender sus productos y tener un escaparate en el hotel.

La política evolucionará

“Creo que esas leyes son muy nuevas y evolucionarán”, dijo Rizk. “Nevada, y en concreto Las Vegas, es bien conocida por evolucionar y cambiar constantemente. El objetivo para nosotros ahora mismo es ser pioneros y precursores de esas primeras conversaciones, de modo que, a medida que la ley evolucione, nos encantaría ser parte de la razón por la que ha evolucionado y dar alguna orientación”.

También podría observar las máquinas tragamonedas de los bares si los reguladores del juego cambiaran alguna vez su postura sobre hacer negocios con empresas de cannabis.

“En ese momento sería una revolución, ¿no? En ese momento todo cambia. Hay una razón por la que no hay mucha gente haciendo lo que estamos haciendo, porque están esperando ese momento mágico”, dijo.

“Pero la verdad es que estamos muy lejos de eso”.