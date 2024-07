Las Vegas rompe y establece un récord histórico de calor

Las Vegas superó el récord anterior de todos los tiempos con una máxima de 120° a las 3:38 p.m. del domingo.

“Pensamos que no podía subir más y luego lo hizo”, dijo la meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional Ashley Nickerson.

El mínimo de la mañana en el Aeropuerto Internacional Harry Reid, la estación de medición oficial, fue de 88° a las 5:20 a. m., muy por debajo del mínimo más alto del 7 de julio de 1993 establecido en 2018.

Llegó a 100° a las 8:35 a.m. y volvió a subir a 106° alrededor de las 10:45 a.m.

Well, it managed to exceed 118°. #nvwx pic.twitter.com/7fclAQ4ZH6

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) July 7, 2024