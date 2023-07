Las labores de rescate no siempre son posibles en Death Valley debido al calor extremo

ARCHIVO - Un grupo de personas camina por un sendero mientras se pone el sol, el domingo 16 de julio de 2023, en el Parque Nacional de Death Valley, California. Un aficionado a las actividades al aire libre del sur de California murió tras sufrir un colapso durante una excursión en Death Valley en medio de un calor abrasador. Los Angeles Times reportó el viernes 21 de julio que Steve Curry, de 71 años, de Sunland, California, colapsó el martes durante una caminata de horas desde Golden Canyon hasta Zabriskie Point y murió de lo que las autoridades creen fueron causas relacionadas con el calor. (AP Photo/John Locher, Archivo)

Con el calor extremo del verano, los visitantes que experimentan problemas en Death Valley National Park pueden no ser capaces de obtener una respuesta inmediata.

El parque nacional más grande de la nación ha tenido dos muertes probables relacionadas con el calor, este año cuando dice que normalmente tiene un promedio de una cada dos años.

“Los guardaparques atienden a visitantes acalorados varias veces por semana durante los meses de verano”, se lee en las alertas del sitio web del parque. “Sin embargo, no siempre es posible realizar rescates. Los gestores del parque no pondrán en peligro la vida de los guardaparques en operaciones prolongadas de búsqueda y a temperaturas extremas los helicópteros no pueden elevarse lo suficiente como para despegar, por lo tanto, no son una opción de ayuda rápida”.

El personal del parque le pide a los visitantes tomar precauciones para evitar estas situaciones.

Dos mujeres murieron el sábado mientras hacían senderismo en Valley of Fire State Park, al noreste de Las Vegas.