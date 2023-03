Las eutanasias de perros en The Animal Foundation casi se duplicaron en 2022

The Animal Foundation en Las Vegas lunes, 6 de marzo de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El cuestionado refugio The Animal Foundation, financiado parcialmente por los contribuyentes, practicó la eutanasia a casi el doble de perros en 2022 que el año anterior.

Los 2,261 perros sacrificados el año pasado reflejan un aumento del 91 por ciento en las eutanasias, según las cifras proporcionadas por el refugio. Un total de 933 perros fueron sacrificados porque así lo solicitaron sus dueños.

Los 14,122 perros que acogió el refugio el año pasado también supusieron un aumento del 30 por ciento en comparación con 2021.

Auditorías

Las auditorías financieras y operativas del Condado Clark solicitadas por el comisionado Michael Naft comenzaron recientemente, según un portavoz del condado.

“El Condado Clark está preocupado por todos los aspectos de las cuestiones que estamos escuchando acerca de The Animal Foundation, y hemos avanzado con una auditoría interna de The Animal Foundation para determinar si se cumplen los requisitos contractuales en vigor”, según un comunicado. “Además, el Condado Clark sigue buscando agresivamente opciones que puedan servir como parte de la solución a las preocupaciones urgentes sobre el bienestar animal en nuestra región, que han seguido creciendo desde la pandemia”.

La comisión votó recientemente a favor de prohibir la venta de perros, gatos, conejos y cerdos vietnamitas en las tiendas de animales, en un esfuerzo por combatir las ventas en el mercado negro y ayudar a descongestionar los abarrotados refugios de animales. La ordenanza tenía un periodo de gracia de un año.

Las auditorías se suman a una revisión financiera por parte de terceros que el Concejo de la Ciudad de Las Vegas aprobó en octubre. Las auditorías financieras están permitidas por los contratos con el Condado Clark, Las Vegas y North Las Vegas, que rondan los cinco millones de dólares al año.

Eso es alrededor de un tercio del presupuesto total de la fundación.

Aumentan las adopciones y las transferencias

“Si bien vimos un aumento en la eutanasia humanitaria, también vimos aumentos en los resultados de adopción y transferencia”, escribió un portavoz de Animal Foundation en un correo electrónico.

Los 5,788 perros adoptados fuera del refugio en 2022 representaron un aumento del 45 por ciento. Los 2,045 perros trasladados representaron un aumento del 31 por ciento.

The Animal Foundation señaló que el año pasado se acogieron 25 mil animales en total, incluidos 8,324 gatos. Sin embargo, los 1,432 gatos sacrificados también supusieron un aumento del 61 por ciento.

“Como política de la organización, solo los animales que no se consideran sanos y/o curables son candidatos a la eutanasia humanitaria”, dijo la fundación. “Las tasas de eutanasia varían en función de la población de animales que atendemos en un mes o año determinado”.

‘Crisis’ en el refugio

Los activistas en defensa de los animales afirman que el refugio de 655 N. Mojave Road maltrata a los animales, está abarrotado y mal gestionado.

La concejal de Las Vegas Victoria Seaman, hizo una “inspección” sorpresa en la zona de admisión del refugio en septiembre, y documentó lo que describió como condiciones “repugnantes”. Poco después, ocho empleados del equipo de admisión renunciaron repentinamente, escribiendo en una carta que se sentían sobrecargados de trabajo y menospreciados.

La directora ejecutiva de The Animal Foundation, Hilarie Grey, declaró que el número de animales acogidos había aumentado casi un 50 por ciento en septiembre en comparación con los dos años anteriores.

Dijo que formaba parte de una “tendencia histórica” observada en todo el país, agravada por la pandemia y los problemas económicos. Grey añadió que la contratación y la recaudación de fondos se habían vuelto más difíciles, mientras que aumentaba el número de animales acogidos.

La ciudad de Las Vegas debatió en enero lo que costaría construir y operar su propio refugio de animales: la cifra que se mencionó fue de 35 millones de dólares para construirlo y unos seis millones anuales para operarlo, según le explicó al concejo el administrador municipal de Las Vegas, Jorge Cervantes.

Seaman dijo que la ciudad necesita más supervisión.

“Estoy profundamente preocupada por el aumento de la tasa de eutanasia en The Animal Foundation y he discutido el tema con el equipo de gestión de la ciudad”, dijo en un comunicado el lunes. “Desgraciadamente, como ocurre con la mayoría de los problemas en The Animal Foundation, en la ciudad necesitamos más control y responsabilidad en este asunto. …Pero creo que, a fin de cuentas, la única manera en que realmente podemos abordar el problema continuo con The Animal Foundation es que la ciudad opere su refugio”.