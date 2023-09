Las chinches son una plaga con la que tienen que lidiar los hoteles de Las Vegas

septiembre 12, 2023 - 11:50 am

(Getty Images)

Tropicana en el Strip con Excalibur al fondo en 2020 en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)F

En la mayoría de los casos, es el personal de limpieza de los hoteles el que debe ocuparse de problemas sanitarios como las chinches en las habitaciones. (Thinkstock)

Las Vegas recibe a millones de visitantes cada año, ya sea por negocios, placer o un poco de ambos, pero ningún visitante busca chinches, aunque puedan aparecer en las habitaciones de hotel de todo el valle.

Nathan Morgan dijo que le picaron las chinches mientras se alojaba en el Excalibur durante unos días con unos amigos mientras estaba de vacaciones en Las Vegas desde Tacoma, Washington, en junio. Dijo que eligió el Excalibur porque era más barato que otras opciones.

“Nadie espera tener chinches, uno espera dormir seguro”, dijo Morgan.

Morgan compartió con Las Vegas Review-Journal un correo electrónico de un empleado del Excalibur en el que se indicaba que una prueba realizada por una empresa de control de plagas confirmaba la presencia de chinches y el hotel ofrecía el reembolso de las tasas del resort. Morgan calcula que las tasas reembolsadas ascendieron a 158 dólares, pero no se reembolsaron otros 400 dólares en concepto de gastos de reservación.

MGM Resorts International, que gestiona el Excalibur y otras 13 propiedades en Las Vegas, dijo a través de un portavoz que la empresa no hace comentarios sobre las estancias individuales de los huéspedes en sus propiedades. La empresa sí hizo un comentario en el que reforzaba su compromiso con la salubridad.

“Nada es más importante que la salud y la seguridad de nuestros huéspedes”, dijo un portavoz de MGM Resorts en un comunicado enviado por correo electrónico. “Contamos con rigurosas medidas preventivas y protocolos de respuesta, para que los huéspedes puedan relajarse y disfrutar de su estancia”.

MGM Resorts no es el único. Se ha informado de la presencia de chinches de cama en resorts de Las Vegas, pero como no es obligatorio reportar la aparición de estas plagas a ninguna entidad gubernamental -siempre que el hotel tome las medidas adecuadas para controlar la infestación-, no está muy claro hasta qué punto está extendido el problema en la Ciudad del Pecado.

Se presentan denuncias, pero rara vez se confirman

Durante un período de 19 meses, desde principios de 2022 hasta mediados de julio de 2023, el Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD) recibió más de 50 reportes de la supuesta presencia de chinches en habitaciones de hotel en cuatro códigos postales que incluyen propiedades en y cerca del Strip, así como en el centro de Las Vegas, según los registros del distrito de salud. Pero solo se confirmó que 15 de esos reportes eran quejas válidas y no se tuvo acceso a multas, ya que los reportes señalan que los hoteles tomaron medidas una vez enterados del problema.

Estas son las propiedades en las que se confirmó un caso de chinches, según el Distrito de Salud:

– Grand Chateau de Marriott, octubre de 2022. Marriott dijo que fue un “incidente aislado” y que el hotel sigue “rigurosos” protocolos de limpieza y la seguridad de los huéspedes es la “máxima prioridad.”

– El Cortez, enero de 2022. Un portavoz dijo que fue un “incidente aislado”.

– Tahiti Village, marzo de 2023. El hotel no respondió a una solicitud de comentarios.

– Rio, enero de 2022 y diciembre de 2022. Caesars Entertainment no respondió a una solicitud de comentarios.

– Tropicana, febrero de 2023. El hotel dijo que tiene “programas integrales de mantenimiento preventivo” y la salud y la seguridad de los huéspedes es “la máxima prioridad.”

– Motel Desert Moon, noviembre de 2022. El inspector no encontró chinches, pero sí otras infracciones. El motel dijo que se toma muy en serio los problemas de limpieza y que cuenta con métodos de limpieza preventiva.

– Sahara Las Vegas, octubre de 2022. El hotel no respondió a la solicitud de comentarios.

– Caesars Palace, enero de 2023. Caesars Entertainment no respondió a la solicitud de comentarios.

– Oasis at Gold Spike, octubre de 2022. DTP Companies, que gestiona este hotel, no respondió a una solicitud de comentarios.

– Circus Circus, enero de 2022 y junio de 2022. El hotel no respondió a una solicitud de comentarios.

– The Palazzo, enero de 2022. El hotel no respondió a una solicitud de comentarios.

– MGM Grand, enero de 2022. MGM se hizo eco de la misma declaración que hizo sobre el Excalibur.

– Planet Hollywood, junio de 2023. Caesars Entertainment no respondió a una solicitud de comentarios.

“Si el establecimiento ha tomado o está en proceso de tomar las medidas adecuadas para bloquear la habitación y dejarla fuera de servicio, inspeccionarla por su operador de control de plagas, tratarla según sea necesario y proporcionar los recibos de servicio, entonces el Distrito de Salud no emitirá cargos por quejas verificadas, incluso si se descubre que la habitación tiene actividad de chinches”, dijo Jennifer Sizemore, directora de comunicaciones del SNHD, en un comunicado enviado por correo electrónico.

Para prevenir las chinches, MGM Resorts ha informado de que su personal de limpieza está capacitado para detectar manchas y restos en colchones y sábanas. Si un huésped detecta chinches en mitad de su estancia, MGM Resorts le traslada a una nueva habitación y la habitación original se cierra hasta que una empresa externa de control de plagas pueda examinar la habitación y se ofrezcan al huésped servicios de lavandería y equipaje. Si se confirma una infestación de chinches, MGM Resorts lleva a cabo procedimientos de limpieza exhaustivos de la habitación afectada y las habitaciones circundantes, dijo por correo electrónico.

El Review-Journal se puso en contacto con otros operadores hoteleros de Las Vegas, como Boyd Gaming Corp, Wynn Resorts y Caesars Entertainment, para conocer sus comentarios y políticas en materia de prevención de chinches, pero no obtuvo respuesta.

Sizemore dijo que el SNHD no tiene un calendario establecido sobre cuándo deben erradicarse las chinches en un resort concreto.

“Por lo general, las instalaciones toman medidas rápidas, ya que no quieren un problema persistente de chinches”, dijo Sizemore. “La normativa también exige que se cierren las habitaciones inmediatamente si hay una infestación”.

La estancia de Morgan en el Excalibur no quedó reflejada en los registros del SNHD, ya que solo se puso en contacto con la dirección del Excalibur recientemente.

Los visitantes pueden llevar algo más que solo su ropa

Al ser Las Vegas un destino conocido en todo el mundo, hay muchas posibilidades de que las chinches lleguen a los resorts, ya que pueden viajar en la ropa y el equipaje. Solo en julio visitaron Las Vegas más de 3.5 millones de personas, un uno por ciento más que el año anterior, y en 2022 hubo 38.8 millones de visitantes.

Mehmet Erdem, profesor de hostelería de la UNLV, afirmó que el problema de las chinches en los hoteles es tanto un riesgo para la reputación como para la salud, ya que las infestaciones no suelen propagarse. Si un cliente se ve afectado, es importante resolver cualquier problema con rapidez.

“Los hoteles venden una experiencia y a veces no la cumplen”, dijo Erdem. “Por eso la recuperación del servicio es tan importante para los hoteles, para que puedan abordar los problemas antes de que afecten a la reputación del hotel”.

Y cada año se producen varios casos de particulares que demandan a operadores hoteleros por chinches.

Michael Aisen, de Aisen Law, que se ha ocupado de muchas demandas relacionadas con chinches, dice que la mayoría de las veces estas demandas solo se presentan cuando la gente siente que sus quejas sobre chinches no fueron atendidas seriamente por el hotel.

“Los hoteles se lo hacen a sí mismos cuando la gente presenta demandas”, dijo. “Si solo acreditaran la estancia de una persona, ofrecieran servicios de lavandería e intentaran remediar la situación, la mayoría de la gente se daría por satisfecha”.

Aisen dijo que, basándose en su experiencia en la tramitación de demandas por chinches, es importante que la gente compruebe si hay plagas en cualquier habitación.

“Puede ocurrir en cualquier hotel”, dijo Aisen. “Los hoteles no pueden dar mil vueltas cuando se trata de chinches”.

Erdem afirma que, en su mayor parte, corresponde al personal de limpieza de los hoteles ocuparse de problemas sanitarios como las chinches en las habitaciones, y que un miembro del personal puede limpiar y revisar entre 12 y 15 habitaciones por turno. En su opinión, las infestaciones pueden deberse a una escasa capacitación o a una mala dotación de personal en los departamentos de limpieza, lo que podría ser un problema cada vez mayor, ya que la demanda de trabajadores en los hoteles de Las Vegas está al aumento.

“Las Vegas está en auge en cuanto a hoteles, pero hay escasez de personal”, afirma Erdem.

A Las Vegas están llegando nuevos hoteles con un elevado número de puestos de trabajo disponibles. Se espera que el Fontainebleau contrate unos cinco mil puestos no directivos antes de su apertura en el Strip en diciembre y que el nuevo hotel-casino Durango, que abrirá sus puertas el 20 de noviembre, disponga de 1,500 empleos a tiempo completo.

Aunque existen problemas de personal, Erdem cree que, dada la larga historia del turismo y la hostelería en Las Vegas, los hoteles de la zona están mejor capacitados para detectar problemas que los de otras zonas del mundo. No ha observado ninguna tendencia alarmante en cuanto a chinches u otros problemas sanitarios en los hoteles de Las Vegas.

Según Erdem, lidiar con chinches y otros problemas sanitarios es solo una parte de la gestión de un hotel.

“Es el costo de la globalización y de los viajes internacionales”, afirma.

Para Morgan, las chinches no arruinaron su viaje a Las Vegas, ya que las picaduras no se hicieron notar hasta que ya estaba de vuelta en casa, pero dijo que las picaduras le causaron algo de picazón y malestar.

“Volvería, pero me quedaría en otro sitio”, dijo.