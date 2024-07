Las apariciones de Biden en LV el martes colapsarán el tránsito cerca del Strip y NLV

El expresidente Joe Biden habla con, de izquierda a derecha, el exgobernador Steve Sisolak, el comisionado del Condado Clark William McCurdy, y el representante Steven Horsford, demócrata por Nevada, después de salir del Air Force One en el Aeropuerto Internacional Harry Reid, el lunes 15 de julio de 2024, en Las Vegas. (Daniel Jacobi II/Las Vegas Review-Journal)

El presidente Joe Biden tiene previsto hacer un par de apariciones el martes en el valle de Las Vegas, con repercusiones para el tránsito después de su caravana.

Los detalles sobre las rutas que recorrerá la comitiva el martes no estaban disponibles debido a las medidas de seguridad, según el Departamento de Transporte de Nevada. El Departamento de Policía Metropolitana dijo el lunes que los automovilistas deben esperar cierres de carreteras y una mayor presencia de agentes en todo el sur de Nevada durante la visita de Biden.

Biden está programado para hacer la primera de dos apariciones el martes a las 9:30 a.m., participando en un debate en la 115 Convención Nacional de la NAACP en el Mandalay Bay Convention Center. Los posibles impactos de carretera vinculados a ese evento son en la Interestatal 15, Russell Road y Tropicana Boulevard y Hacienda Avenue podría verse afectada el martes por la mañana.

Tras su intervención en el Mandalay Bay, Biden tiene previsto asistir el martes por la tarde a la Cumbre Vote to Live Prosperity junto con el representante demócrata de Estados Unidos Steven Horsford, en un lugar no revelado de North Las Vegas. El acto está previsto que se celebre entre la 1 y las 4 de la tarde, y la I-15 y la Autopista U.S. 95 podrían verse afectadas por los desplazamientos de la comitiva.

La agenda de Biden en Las Vegas continúa el miércoles por la tarde, cuando está previsto que pronuncie el discurso de apertura de la Conferencia Anual de UnidosUS entre las 12:30 y las 2:30 p.m. en el MGM Grand Conference Center. Los posibles impactos de carretera que rodean ese evento incluyen Las Vegas Boulevard, Tropicana, Koval Lane, y dependiendo de donde la caravana está viajando desde, I-15 y la 215 también podría verse afectada.

Una vez concluido el viaje de Biden, se dirigirá de nuevo al aeropuerto internacional Harry Reid, desde donde partirá. Se volverán a producir cortes de carreteras mientras la comitiva presidencial se dirige al aeropuerto. Las carreteras que podrían verse afectadas son Tropicana, Paradise Road, la I-15 y el 215 Beltway y el túnel Airport Connector.

Mientras el Air Force One parte de Las Vegas, se mantendrán paradas en tierra en todos los aeropuertos del valle, incluidos los aeropuertos Reid, North Las Vegas y Henderson Executive.