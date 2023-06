Las abrasadoras temperaturas de Las Vegas aumentarán durante el fin de semana

La primera ola de calor prolongada del verano, retrasada más de un mes respecto a la norma, se dejará sentir en toda la región de Las Vegas a partir del jueves antes de intensificarse durante el fin de semana.

Se espera que las temperaturas máximas en Las Vegas ronden los 101° F el jueves, los 104° el viernes y alcancen los 112° el domingo y el lunes antes de descender unos grados a mediados de la próxima semana.

En el Lago Mead se prevén máximas de 113° el domingo y el lunes. El centro de visitantes del Death Valley National Park en Furnace Creek, California, puede llegar al aumento de alrededor de 123° el domingo.

No se esperan máximas diarias que alcancen récords para Las Vegas, ya que las máximas del 30 de junio al 2 de julio son 115° (en 1972), 115° (la última en 2013) y 116° (en 1937) son varios grados más altas.

La máxima del miércoles en el aeropuerto de Las Vegas alcanzó los 97°, lo que supone el récord de 293 días consecutivos sin llegar a los 100°.

Q: What exactly do the different HeatRisk categories mean and what precautions can I take to minimize my risk of heat related impacts?

A: The graphics below outline the different HeatRisk categories & provide actions you can take to stay safe! #NVwx #AZwx #CAwx https://t.co/BJct9MaJVv pic.twitter.com/Z9VjgrNQmG

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) June 28, 2023