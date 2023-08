La triste historia del elefante Stoney y el abandono de animales en el Strip

Stoney, un elefante que se usaba para presentarse en los casinos del Strip, está enterrado en el cementerio de mascotas de Craig Road, como se ve el 30 de junio de 2023, en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

Stoney, un elefante que usaba para presentarse en los casinos a lo largo del Strip, se ve en las fotos en el cementerio de mascotas Craig Road el 30 de junio de 2023, en Las Vegas. Stoney está enterrado en el cementerio de mascotas de Craig Road. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

El cementerio de mascotas de Craig Road el 30 de junio de 2023, en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

En agosto de 1995, los trabajadores del Luxor pasaron horas tratando de poner en pie a Stoney, un elefante de 22 años que se presentaba para trasladarlo con una grúa a un remolque.

El remolque debía llevarlo a un establo de Arkansas para que se recuperara de una lesión en la pata sufrida casi un año antes, cuando se le desgarró el tendón de la pata trasera derecha.

La lesión se produjo mientras su entrenador de toda la vida, James Michael LaTorres, le hacía ensayar la postura de una sola pata trasera del animal para el espectáculo “Vientos de los Dioses” en Pharaoh’s Theater del Luxor.

Un equipo de operarios de grúa tuvo que esperar a que Stoney se pusiera en pie por sí solo para poder subirlo al remolque. Pero no podía levantar las patas traseras, según el libro de 2013 “Elephants Among Us: Two Performing Elephants in 20th Century America”, de M. Jaynes.

“El elefante estaba tendido en el suelo como gimiendo de dolor”, dijo un técnico de la grúa citado en el libro. “El domador entró por la puerta y el elefante empezó a gorjear y a llamarle; luego extendió la trompa hacia el hombre como si quisiera tocarlo. El hombre le dijo: ‘Déjalo, Stoney’, y apartó la trompa. El elefante suspiró y murió”.

La historia de Stoney es uno de los ejemplos más infames, y mejor documentados, de abandono animal. Su difunto dueño, LaTorres, no renovó su licencia federal y en 1997 fue multado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) por 15 infracciones intencionadas de la Ley de Bienestar Animal de Estados Unidos en el trato que daba al elefante que había tenido en propiedad durante casi toda su vida.

Stoney era un elefante asiático nacido “animal en cautiverio” -nunca vivió en libertad- en un zoológico de Portland, Oregón, en junio de 1973, según el libro de Jaynes. Cuando tenía dos años, fue vendido a un intercambio de animales que lo envió a un zoológico infantil y, a su vez, comprado por “Mike” LaTorres y su esposa, Sally, que usaron al animal como atracción en muchos circos y eventos del sur y el medio oeste de Estados Unidos y en Canadá hasta la década de 1990.

Era evidente, según Jaynes, que a Stoney le gustaba dar paseos a los niños y aparecer en ferias renacentistas donde la gente lo acariciaba mientras paseaba. No parecía gustarle el truco de levantar las patas traseras que Mike LaTorres le había enseñado a presentar. De hecho, Mike y Sally fueron informados de que el padre de Stoney tenía problemas óseos y el número de la pata trasera no era una buena idea, según Jaynes.

Se presenta en Las Vegas y se lesiona

LaTorres y Stoney llegaron a Las Vegas en marzo de 1994, un año después de la apertura del Luxor en el Strip, sustituyendo a otro elefante en el espectáculo “Winds of the Gods” del hotel.

Casi un año y muchos espectáculos más tarde, Stoney realizaba sus saltos de pata trasera hasta dos veces por noche.

En agosto de 1995, Circus Circus Enterprises Inc, la empresa matriz del Luxor, había gastado unos 100 mil dólares en el cuidado de Stoney. Aun así, un veterinario dijo que la dieta de Stoney -responsabilidad de LaTorres- carecía de verduras frescas y estaba “muy por debajo de su peso”.

El 27 de agosto de 1995, con una grúa cerca para ayudar a sacarlo, LaTorres y otros trabajadores intentaron que Stoney se pusiera de pie, pero ocurrió un desastre cuando se cayó y se lesionó la pata trasera derecha, dejándolo incapaz de mantenerse en pie. Sus gritos de dolor se escuchaban fuera de la puerta abierta del almacén.

USDA exigió que, para que pudiera salir y entrar en el remolque, primero tenía que levantarse y ponerse de pie por sí mismo. Pero eso no ocurrió.

Manifestantes por los derechos de los animales del grupo PAWS estaban fuera del almacén Luxor grabando en video y registrando sus gemidos.

El almacén en el que se encontraba había sido aprobado por el USDA y estaba climatizado, pero no tenía ventanas. Recibía analgésicos para un montón de lesiones y complicaciones, como desnutrición, afecciones cutáneas, músculos de las patas atrofiados y úlceras en las almohadillas de los pies.

Tras su muerte, no se realizó necropsia alguna para descubrir la causa.

Sarah Ralston, portavoz de Circus Circus Enterprises, entonces dueño del Luxor, declaró días después en una carta al director de Las Vegas Sun que el hotel no era responsable del cuidado diario de Stoney.

“LaTorres era la única persona que tenía el control y el derecho legal de decidir el futuro de Stoney”, escribió Ralston. “Para bien o para mal, Circus simplemente no tenía control sobre el destino del elefante”.

“Su muerte fue motivo de gran tristeza para todos nosotros en Circus Circus Enterprises”, concluyó.

Linda Faso, una veterana activista por los derechos de los animales de Las Vegas que protestó ante el almacén de Stoney en 1994, declaró recientemente que intentó conseguir mejor comida y tratamiento médico para él durante un periodo de nueve meses, pero que se había deteriorado tras sus heridas en las patas.

El Luxor prestó asistencia a Stoney, pero debería haber hecho más por su bienestar -como darle frutas y verduras frescas para comer en lugar de solo heno- porque se lesionó en el hotel, dijo Faso.

“Se estaba pudriendo literalmente y eso se podía haber evitado”, dijo. “Estaba demasiado afectado, no iba a vivir mucho más. Sufrió horriblemente”.

LaTorres actuó con rapidez para organizar una tumba en el cementerio de mascotas de Craig Road, en Las Vegas. Se cavó un hoyo de 15 por 20 pies y 20 pies de profundidad, y el cuerpo entero de Stoney fue enterrado allí a las pocas horas de morir.

Su lápida plana tiene grabado el dibujo de un elefante con el mensaje: “En cariñosa memoria de Stoney, un gentil gigante”.

Jaynes escribió que LaTorres, probablemente abrumado por la terrible experiencia, murió solo unos años después que Stoney.

LaTorres “no era un mal tipo”, dijo Faso. “Era razonable y decente”, pero “una vez que ocurrió el accidente, (Stoney) se convirtió en una pieza de maquinaria averiada. Ya no era bueno para Mike”.

La muerte de Stoney llamó la atención sobre la difícil situación de “los animales salvajes que se ven obligados a presentarse”, dijo.

Menos clientes quieren ahora comprar boletos para espectáculos de tipo circense después de ver videos sobre lo mal que se puede tratar a los animales, y los hoteles y otras empresas lo saben, dijo.

“La gente está viendo los entrenamientos y las palizas”, dijo. “Todo se trata del público”.