La sequía nubla el futuro de los navegantes del lago Mead

El navegante Vance Randall habla con un reportero en su barco en Lake Mead Marina, cerca de Boulder City, el lunes 5 de diciembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Corey Obermeyer, dueño de Envy Marine en Boulder City, habla con un reportero en su tienda mientras el mecánico Benjamin Myers observa, el lunes 5 de diciembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Imagen de Las Vegas Boat Harbor en el lago Mead, cerca de Boulder City, el lunes 5 de diciembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El trabajador de mantenimiento Paul McBerty, atiende un bote en Lake Mead Marina, cerca de Boulder City, el lunes 5 de diciembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El navegante Vance Randall cubre su bote en Lake Mead Marina cerca de Boulder City, el lunes 5 de diciembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El navegante Vance Randall con su bote en Lake Mead Marina cerca de Boulder City, el lunes 5 de diciembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Imagen de Lake Mead Marina cerca de Boulder City, el lunes 5 de diciembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Imagen de Lake Mead Marina cerca de Boulder City el lunes 5 de diciembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Imagen de Lake Mead Marina cerca de Boulder City el lunes 5 de diciembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Un bote sale de Lake Mead Marina, cerca de Boulder City, el lunes 5 de diciembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Imagen de Lake Mead Marina cerca de Boulder City, el lunes 5 de diciembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Imagen de Lake Mead Marina cerca de Boulder City el lunes 5 de diciembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Imagen de Las Vegas Boat Harbor, a la izquierda, y Lake Mead Marina cerca de Boulder City, el lunes 5 de diciembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La reducción de los niveles de agua está creando una turbia incógnita sobre la navegación recreativa en el lago Mead.

A finales del mes pasado, un boletín del lago Mead / Servicio de Parques Nacionales (NPS) anunció un “plan y evaluación ambiental para el Área Nacional de Recreación del Lago Mead, para proporcionar una dirección estratégica para el futuro del lanzamiento de botes motorizados y servicios comerciales relacionados, y las necesidades de infraestructura en cinco (lanzamiento de botes) lugares”.

El boletín menciona la opción de eliminar las rampas de lanzamiento de embarcaciones en cinco lugares del lago —Hemenway Harbor, Echo Bay, Callville Bay, Temple Bar y South Cove—, lo que tiene preocupados a algunos miembros de la comunidad náutica, que temen que el servicio de parques esté planeando poner fin a la participación en el lanzamiento de embarcaciones.

Se ha fijado una audiencia pública sobre tres opciones para las rampas de embarcaciones, que tendrá lugar a partir del mediodía y hasta las 2 p.m. del miércoles en Boulder City.

En el lago Mead, el servicio de parques opera las rampas de lanzamiento para los navegantes. En los últimos años, el personal ha tenido que lidiar con la ampliación, cierre y apertura de las rampas a medida que el nivel del lago sigue bajando.

En mayo, los embarcaderos de los cinco lugares se cerraron durante un breve periodo debido al fuerte descenso del nivel del agua, que hizo que el lago bajara casi 20 pies en abril y mayo. Los cuidadores del parque tuvieron que trasladar y ajustar las rampas y los aparatos, mientras los navegantes se enfrentaban a largas horas de espera para lanzar sus naves debido a la demanda de los reducidos espacios de botadura.

Algunos navegantes han sugerido que el servicio de parques ceda las operaciones de lanzamiento a puertos deportivos comerciales, como ocurre en el lago Havasu. Esta posibilidad no se aborda en el boletín del lago Mead.

Problemas y preocupaciones de los servicios del parque

Cuando se les pidió más explicaciones, los responsables del lago Mead respondieron con un correo electrónico en el que señalaban que la evaluación se encontraba en sus primeras fases.

“Este plan ofrece (una) serie de posibles conceptos de gestión propuestos para operar el parque de forma sostenible a largo plazo, servicios comerciales y oportunidades para los visitantes. Todos los conceptos son preliminares y están sujetos al financiamiento, la viabilidad financiera, la seguridad y las evaluaciones operativas, y la posibilidad de que continúe el descenso del nivel del agua”.

El boletín del servicio de parques describe tres opciones en cada una de las cinco zonas de lanzamiento de embarcaciones basadas en las acciones del plan de aguas bajas de 2019.

En Hemenway Harbor, por ejemplo, el concepto de gestión actual consiste en mantener las operaciones actuales de lanzamiento y concesión de embarcaciones. Un segundo concepto consiste en mantener los embarcaderos y las concesiones mientras se evalúa “la viabilidad operativa y financiera y la seguridad de las infraestructuras abandonadas y su eliminación cuando sea necesario”.

Según otro concepto, “no se ampliarán ni reubicarán las rampas de lanzamiento en el futuro; se evaluará la viabilidad operativa y de seguridad del acceso de embarcaciones motorizadas”.

Los conceptos para las otras cuatro zonas de lanzamiento son prácticamente los mismos. Mantener, evaluar y tal vez cerrar definitivamente algunas zonas de lanzamiento una vez que el nivel del agua descienda a un determinado nivel en cada rampa.

El boletín de 12 páginas firmado por el superintendente en funciones del lago Mead, Stan J. Austin, explica cómo el descenso del nivel del agua está afectando a los contratos de concesión, incluidos los cierres de las rampas de lanzamiento y los puertos deportivos, alterando los servicios comerciales y el uso por parte de los visitantes.

Queda sin respuesta la cuestión del financiamiento. Los responsables del servicio de parques desconocen los fondos que recibirán del gobierno federal, un factor que influirá en la decisión que tomen.

El boletín tampoco responde a la pregunta de qué ocurrirá con las aproximadamente dos mil embarcaciones—desde pequeñas embarcaciones de recreación hasta casas flotantes de 75 pies— que están atracadas en puertos deportivos como Lake Mead Marina. En el sitio web lakeaccess.org se calcula que hay entre 1,900 y dos mil embarcaciones ancladas en el lago.

Una rampa operada por el servicio de parques es el único modo de entrar o salir del lago, pero las grandes casas flotantes no suelen llevar remolque, explica Vance Randall, un veterano navegante de Las Vegas.

“El noventa por ciento de las embarcaciones ancladas en el lago no llevan remolque”, afirma Randall. “Se necesita un semirremolque con una gran plataforma para meterlos y sacarlos del agua. La mayoría llevan allí muchos años”.

Si se cierra la rampa de Lake Mead Marina, se desconoce qué ocurriría con la navegación. El boletín no abordaba la cuestión, y los responsables del lago Mead no han respondido.

“Una idea aterradora”

La posible pérdida del ocio familiar es lo que más LE preocupa a Randall, un tasador inmobiliario que lleva 15 años navegando por el lago.

“Busco una forma de reunir a la familia para que no se escapen, y que dejen de usar el celular, y esa es el bote”, afirma. “Muchas familias pasan gran parte del verano en el lago”.

También dijo que el servicio de parques no está ofreciendo “ninguna buena solución a la situación”.

“La opción uno ya está en marcha, la opción dos es básicamente la misma y la opción tres es quitarlo todo”, dijo Randall.

Dijo que una solución es que las empresas comerciales operen los embarcaderos en lugar del gobierno.

Corey Obermeyer, dueño de un taller de reparación de embarcaciones en Envy Marine, Boulder City, dijo: “Es una idea aterradora”. “No sé cómo podrían convertirlo en un lago no recreativo”.

Dijo que cree que el servicio de parques no quiere gastar el dinero para manejar rampas de lanzamiento.

“El servicio de parques prefiere que la gente vaya (al parque), pague 25 dólares, pasee por la playa y luego se vayan, en lugar de mantener las rampas. Quieren deshacerse de los botes por el costo”, dijo Obermeyer.

“Pagan millones para mantener una rampa de lanzamiento. Para ellos es más fácil acabar con esto, llevarse el dinero y no tener que tratar con nadie más”.

Es partidario de que las empresas operen y mantengan las rampas.

“Es lo mejor que podríamos esperar”, dijo Obermeyer. “Echen un vistazo al lago Havasu. Allí todas las lanchas son propiedad de los puertos deportivos, que se encargan de operarlas”.

Al menos un dueño de un negocio de embarcaciones duda de que se vaya a poner fin a la navegación de recreación en el lago.

“No creo que la comunidad náutica lo permita”, afirma Candice Hayes, de Boating Lake Mead-Dry Dock Boat Sales, una empresa de 65 años fundada por su abuelo.

“El año pasado fue difícil, pero la gente sigue navegando. Se navega menos porque no se podían lanzar, pero en realidad la rampa estaba disponible”, dijo Hayes.

Tampoco está de acuerdo con que las empresas operen las rampas de lanzamiento.

“Es un gran error”, afirma. “La gente ya pagó para entrar al parque, ¿y luego les pedimos que vuelvan a pagar para lanzar su bote?”.

Reuniones públicas

El servicio de parques organizará tres audiencias públicas presenciales y una reunión pública virtual en diciembre en relación con las rampas para botes.

La audiencia más próxima se celebrará el miércoles del mediodía a las 2 p.m. en Boulder City, en el Centro de Conferencias y Capacitación de la Oficina de Recuperación, edificio 100, 500 Date St.

Randall, Obermeyer y Hayes dijeron que es vital que los navegantes acudan a la audiencia.

“Estamos contentos por la reunión y esperamos que los navegantes de toda la vida tengan algunas buenas ideas y que ellos (el servicio de parques) estén abiertos a esas ideas”, dijo Randall. “Veremos si el servicio de parques ya ha tomado una decisión o va a escuchar”.

El 14 de diciembre se celebrará una reunión virtual de 4 p.m. a 6 p.m. en https://tinyurl.com/LAKE-Dec-Public-Meeting.

También se pueden hacer comentarios en internet hasta el 23 de diciembre.

Randall dijo que está organizando un desfile de botes en el Strip el 16 de diciembre para “concientizar sobre la situación”.

Dijo que el plan es formarse cerca de Tropicana Avenue y desfilar hasta Sahara Avenue.

“Lo hicimos hace años (2013) cuando el gobierno estaba cerrado y el lago estaba cerrado”, dijo, señalando que alrededor de 30 navegantes han dicho que estarán en el desfile.

“El Servicio de Parques Nacionales no se da cuenta de cuántos navegantes usan ese lago”, dijo Randall. “El nivel del agua es bajo, pero hay mucha agua para navegar en el lago. Pero no se puede navegar si no se tiene acceso”.